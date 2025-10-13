México

Sheinbaum regaña al alcalde de Huauchinango tras quejas de los pobladores

La presidenta de la República dijo al alcalde que prefería creer a las personas afectadas

Por Omar Tinoco Morales

Durante la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum a Huauchinango, en la sierra norte de Puebla, pobladores se quejaron ante la mandataria federal por la presunta inacción del alcalde Rogelio López durante las intensas lluvias del jueves 9 de octubre.

Acompañada por el alcalde de Huauchinango y el propio gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, la presidenta de la República cuestionó el accionar de las autoridades municipales durante la situación de emergencia.

Usted me dice que sí trabaja, pero la gente me dice que no. Y la verdad, yo prefiero creerle a la gente”, señaló Sheinbaum.

Sheinbaum, quien aseguró a las comunidades afectadas que los tres niveles de gobierno están trabajando de forma coordinada para atender la emergencia, sin embargo, pidió al alcalde mayor compromiso.

“Lo importante es que usted me diga cuánta gente tiene allí trabajando”, expuso Sheinbaum durante su recorrido por el norte de Puebla.

Posteriormente, la presidenta Sheinbaum realizó recorridos por Poza Rica, Veracruz, donde informó a la población trabajos que se están realizando.

En Poza Rica, vecinos se quejaron ante Sheinbaum que, tras varios días de inundaciones, la respuesta de las autoridades locales ha sido lenta.

Durante su recorrido en un vehículo del Ejército, la presidenta de México se detuvo en distintas colonias para informar sobre los trabajos en curso, mientras los habitantes se congregaban a su alrededor para manifestar sus inquietudes.

Ante estos señalamientos, Claudia Sheinbaum aseguró que se revisará el desempeño de las autoridades responsables, aunque puntualizó que “llovió más de lo proyectado”, lo que habría complicado la capacidad de respuesta.

Sheinbaum asegura que atienden 111 municipios

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que el Comité Nacional de Emergencias monitorea la situación de los 111 municipios afectados por las intensas lluvias del jueves.

La mandataria informó que el lunes, durante “La conferencia del pueblo”, se darán a conocer las medidas implementadas para respaldar a la población damnificada.

Desde el pasado viernes 10 de octubre, el Comité Nacional de Emergencias se encuentra activo para coordinar la asistencia a los habitantes de Puebla, Veracruz, Hidalgo, San Luis Potosí y Querétaro.

Las Fuerzas Armadas han desplegado los Planes DN-III-E y Marina en estas entidades, con el objetivo de atender la emergencia y garantizar la seguridad y el bienestar de los afectados.

La presidenta subrayó que, hasta el momento, se han registrado 108 interrupciones en 18 carreteras federales, de las cuales 103 ya han sido resueltas, mientras que los trabajos continúan en las cinco restantes.

Además, aseguró que se mantiene el suministro de alimentación, agua potable y que los refugios operan a plena capacidad para quienes han debido abandonar sus hogares.

Durante la jornada de este domingo, Sheinbaum Pardo realizará un recorrido por Puebla, Veracruz e Hidalgo, tres de los estados más impactados por las precipitaciones.

