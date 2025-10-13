Reportan enfrentamientos, bloqueos y quema de vehículos en Chiapas tras operativo en tres municipios

En redes sociales fueron compartidas imágenes de lo ocurrido (X/@XHVXTabasco)

Elementos de seguridad de los tres niveles de Gobierno realizaron un operativo en Chiapas desde la madrugada del 13 de octubre, mientras que en redes sociales fueron compartidas imágenes sobre las acciones en la entidad.

Las autoridades detallaron que las acciones fueron realizadas en la región de Jiquipilas, Cintalapa y Arriaga.

"Se está reforzando los tramos carreteros para garantizar la seguridad de la ciudadanía que transita por la zona“, es parte de lo compartido por la Secretaría de Seguridad del Pueblo a través de sus redes sociales.

Una grabación en redes sociales muestra a un individuo arrojando artefactos para dañar neumáticos, también conocidos como ponchallantas. Mientras que otro video muestra unidades vehiculares que son consumidas por las llamas.

Algunos vehículos fueron incendiados. (X@Eco1_LVM)

Según reportes del portal Fuerza Informativa Azteca, el primer bloquero fue registrado en la carretera de cuota Ocozocoautla–Arriaga, a la altura del kilómetro 40, sitio donde vehículos fueron incendiados.

Mientras que otro incidente fue reportado en el tramo Ocozocoautla–Villaflores, lugar donde un camión fuer atravesado y consumido por las llamas, cerca de la entrada al municipio.

Reportes no confirmados indican que las acciones violentas en la entidad serían derivadas de la presunta detención de un integrante del crimen organizado, sin que hasta el momento las autoridades hayan confirmado lo anterior.

INFORMACIÓN EN DESARROLLO...