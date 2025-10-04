México

Balacera en carretera de Chiapas deja dos personas muertas y dos heridas

El enfrentamiento ocurrió durante la madrugada en el tramo Ocozocoautla-Cintalapa

Por Ale Huitron

La Fiscalía General del Estado
La Fiscalía General del Estado inició una investigación por este hecho. (Foto: SSPC Chiapas)

Dos personas muertas y dos heridas fue el saldo de un enfrentamiento armado ocurrido la madrugada de este viernes en el tramo carretero Ocozocoautla-Cintalapa en el municipio de Jiquipilas del estado de Chiapas.

El reporte se dio a través de redes sociales por parte de usuarios que escucharon detonaciones de arma de fuego en la zona, lo que provocó el despliegue de elementos de seguridad.

Al arribar al sitio, los uniformados localizaron los cuerpos sin vida de dos hombres, así como a dos personas lesionadas por impactos de bala. Como medida preventiva, la carretera fue cerrada de manera temporal mientras se llevaban a cabo las diligencias correspondientes y se atendía a los heridos.

Los hechos ocurrieron a la
Los hechos ocurrieron a la altura del Puente de Las Flores. Foto: Facebook / Jorge Luis Llaven

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Chiapas informó que ya abrió una carpeta de investigación por los delitos de homicidio y lesiones calificadas para quien o quienes resulten responsables por este hecho.

Además, detalló que sobre el tramo carretero se encontraron a dos personas sin vida, identificados como Didier “N” y Marcos “N”, quienes presentaban disparos de arma de fuego. Sus cuerpos fueron trasladados al servicio médico forense para que se les practique la necropsia de ley.

En tanto, los lesionados fueron identificados como Rafael “N” y Yulisa “N”, a quienes se trasladó a un hospital de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez para recibir atención médica.

Además, en el sitio se aseguraron tres vehículos que presentaban impactos de armas de fuego.

El Fiscal General del Estado,
El Fiscal General del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca y el Secretario de Seguridad del Pueblo, Óscar Aparicio, acudieron al sitio para supervisar las investigaciones. Foto: Facebook/ Jorge Luis Llaven

El Ministerio Público local detalló que se designó un grupo especial de la Fiscalía de Investigaciones Estratégicas y la Fiscalía contra Homicidio, en coordinación con la Secretaría de Seguridad del Pueblo, para llevar a cabo las investigaciones, esclarecer los hechos y dar con los responsables.

Información extraoficial refiere que en la balacera podrían haber estado involucrados integrantes del crimen organizado, sin embargo esto aún no ha sido confirmado por las autoridades.

Fiscal del Estado y el Secretario de Seguridad supervisan investigación

Foto: Facebook / Jorge Luis
Foto: Facebook / Jorge Luis Llaven

La tarde de este viernes el fiscal general del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, se reunió en Jiquipilas con el titular de la Secretaría de Seguridad del Pueblo, Óscar Alberto Aparicio Avendaño, para supervisar las investigaciones y el operativo en relación con el enfrentamiento que dejó dos personas muertas y dos heridas,

“Les aseguro que no habrá impunidad y no permitiremos que estos hechos de sangre, laceren a la seguridad y paz que está viviendo Chiapas”, afirmó Llaven a través de sus redes sociales.

