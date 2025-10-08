México

Chiapas y su crisis por violencia contra defensores de DDHH: 156 ataques en año y medio

Organizaciones advierten una escalada de agresiones, homicidios y criminalización en un contexto de impunidad y desprotección estatal

Por Carlos Salas

Guardar
De acuerdo con organizaciones civiles,
De acuerdo con organizaciones civiles, los defensores de derechos humanos se encuentran en un contexto dominado por la intimidación, la criminalización y la violencia armada. (FGE Chiapas)

Chiapas atravesó una situación crítica en materia de derechos humanos tras el reporte de 156 ataques contra personas defensoras, incluidos cuatro homicidios entre enero de 2024 y junio de 2025, según datos de la red Espacio OSC.

De acuerdo con organizaciones civiles, los defensores de derechos humanos se encuentran en un contexto dominado por la intimidación, la criminalización y la violencia armada, que despertó preocupación a nivel nacional e internacional.

Chiapas es uno de los estados más pobres del país, con desigualdades que impactan especialmente a pueblos indígenas, mujeres y niñez. Urge que el gobierno estatal y federal adopten una política de protección y promoción de derechos humanos en diálogo con la sociedad civil”, señaló Espacio OSC en un comunicado.

El estado ocupa actualmente el quinto lugar nacional en número de defensores y periodistas bajo medidas de protección del Mecanismo federal, lo que evidencia el alto grado de riesgo que enfrenta el sector.

A pesar de que las
A pesar de que las instituciones de DDHH cuenta con protocolos de protección, las amenazas contra los defensores y periodistas persiste. - crédito archivo Colprensa

Espacio OSC y Protect Defenders EU denunciaron que la violencia se extendió también hacia organizaciones emblemáticas como el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) y el Centro de Dignificación Humana, ambas víctimas de ataques directos, hostigamiento y vigilancia.

Uno de los casos más graves ocurrió contra Dora Roblero, directora del Frayba, cuyo domicilio fue allanado. Tras este ataque, la organización documentó al menos 46 agresiones desde 2024, que van desde difamaciones y amenazas hasta ataques armados.

A pesar de que el Frayba cuenta con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desde hace más de una década, el riesgo persiste sin previsiones de una disminución de amenazas.

Criminalización y estigmatización de activistas

Otro ejemplo es el arresto de Luis García Villagrán, fundador del Centro de Dignificación Humana, ocurrido el 5 de agosto de 2025 en Tapachula, mientras se organizaba una nueva caravana migrante.

Espacio OSC recordó que el
Espacio OSC recordó que el Estado mexicano no ha cumplido con las medidas ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). EFE/ Sáshenka Gutiérrez/Archivo

Pese a ser absuelto por falta de pruebas de los delitos de crimen organizado y trata de personas, el activista fue estigmatizado públicamente por autoridades federales, en un patrón que se repitió contra otros defensores como Cristóbal Sánchez e Irineo Mujica.

“Los ataques recientes contra el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas y el Centro de Dignificación Humana evidencian los graves riesgos que enfrentan quienes defienden la vida y el territorio”, advirtió Protect Defenders EU.

México, sin cumplir con sentencias internacionales

Espacio OSC recordó que el Estado mexicano no ha cumplido con las medidas ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en 2021 tras la sentencia por el asesinato de la defensora Digna Ochoa.

Asimismo, recordó que entre 2016 y 2025 fueron asesinadas 177 personas defensoras y 88 periodistas, además de 28 intentos de homicidio y 62 desapariciones vinculadas a su labor, de las cuales 23 permanecen sin localizar.

Los riesgos en Chiapas abarcan
Los riesgos en Chiapas abarcan desde masacres, como la de Nueva Morelia, hasta asesinatos y ataques, con presunta participación tanto de grupos criminales como de fuerzas de seguridad estatales. EFE/Juan Manuel Blanco

Las cifras oficiales reflejan un déficit grave de protección: entre enero de 2023 y julio de 2025 se admitieron solo el 32% de las solicitudes de defensores en riesgo y el 55% de las de periodistas, cifras que dejaron a la mayoría fuera de cobertura del Mecanismo federal.

En el mismo periodo, se presentaron 85 amparos y 44 recursos de inconformidad contra dicho programa.

Los riesgos en Chiapas abarcan desde masacres, como la de Nueva Morelia, hasta el asesinato del sacerdote Marcelo Pérez Pérez y los ataques contra miembros de Las Abejas de Acteal, con presunta participación tanto de grupos criminales como de fuerzas de seguridad estatales.

“La impunidad persiste sobre los crímenes cometidos en perjuicio de las personas defensoras. Urge una política pública que garantice su seguridad y el fortalecimiento institucional del Estado mexicano”, concluyó el pronunciamiento.

Temas Relacionados

ChiapasDDHHHomicidiosSecuestrosCrimen organizadoNarco en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Sheinbaum mantiene proyecto para que Hospital La Pastora se especialice en cáncer de mama, alista campaña de prevención

La presidenta adelantó que el hospital atenderá a pacientes de todo el país

Sheinbaum mantiene proyecto para que

Chiapas registra sismo de 4.2 de magnitud

El temblor ocurrió a las 11:15 horas, a una distancia de 69 km de Tapachula y tuvo una profundidad de 54.4 km

Chiapas registra sismo de 4.2

“Un acto fraudulento”: Ex de Juan Osorio lanza fuerte advertencia a Eva Daniela tras casarse con el productor

Emireth González recordó cómo fue su relación con el famoso

“Un acto fraudulento”: Ex de

¿Frenan ‘Ley Anti Stickers’? Ricardo Monreal asegura que la propuesta contra memes e imágenes con IA no avanzará

El legislador generó controversia al declarar que no votaría por la propuesta de su compañero de partido

¿Frenan ‘Ley Anti Stickers’? Ricardo

Resultados Sorteo Mayor Lotería Nacional 7 de octubre: quién se llevó el premio de $21 millones

El edificio de la Lotería Nacional y los centros de venta autorizados permiten cobrar los cachitos ganadores hasta 60 días después del anuncio oficial

Resultados Sorteo Mayor Lotería Nacional
MÁS NOTICIAS

NARCO

Guardia Nacional tendrá un papel

Guardia Nacional tendrá un papel clave para reforzar la seguridad en carreteras de México, afirma Sheinbaum

“No somos la guerra contra el narco de Calderón”: Sheinbaum lamenta asesinato de trabajadores en Tamaulipas por militares

El 40% de los delitos en Mazatlán son cometidos por menores de edad, advierte la SSPM

Tragedia en fábrica de sombreros: joven muere atrapado durante incendio en San Francisco del Rincón, hay dos lesionados

Desde amonio hasta explosivos: esto aseguró la Guardia Nacional y el Ejército tras operativo en Michoacán

ENTRETENIMIENTO

“Un acto fraudulento”: Ex de

“Un acto fraudulento”: Ex de Juan Osorio lanza fuerte advertencia a Eva Daniela tras casarse con el productor

¿Wendy Guevara se peleó con Galilea Montijo? Video de la fiesta de La Casa de los Famosos México desata controversia en redes

Quién es Víctor Mendivil, el artista que reclama el trono de Peso Pluma y Natanael Cano en los corridos tumbados

Teorías conspirativas y pactos con el Diablo: Víctor Mendivil asalta Spotify con “Orula”, éxito que todo México canta

“Alguien que es ensamble”: Galilea Montijo reaviva la polémica entre Alexis Ayala y Guana en su fiesta

DEPORTES

¿Generación dorada? Gilberto Mora asegura

¿Generación dorada? Gilberto Mora asegura que México tiene todo para ser campeones del Mundial Sub-20

Así fue la reacción de los medios y afición de Chile tras la derrota ante México en el Mundial Sub-20: “Al menos no fueron 7″

Suspenden de manera indefinida a Ángel ‘Tashiro’ Fierro por propinar patada durante pelea de box en Tijuana

Gobierno de Jalisco revela nuevos señalamientos contra el exfutbolista Omar ‘N’, acusado de abuso sexual infantil

Gilberto Mora reacciona al video viral donde una aficionada pide a Javier Aguirre que lo alejen del “bacardí”