México

Gustavo Adolfo Infante destapa error en ‘¿Quién es la Máscara?’ que permite conocer la identidad de los eliminados

El fallo exhibido por el periodista generó críticas de parte de una audiencia que aún recuerda la polémica de la temporada pasada, marcada por filtraciones y un supuesto fraude

Por Víctor Cisneros

Guardar
Infante exhibió un grave error
Infante exhibió un grave error en la producción de ¿Quién es la máscara? (Quién es la Máscara, facebook)

El programa ¿Quién es la Máscara? comenzó nueva temporada el domingo 12 de octubre y, al igual que su más reciente final, la polémica fue la gran protagonista. Shiba Moon fue el primer personaje en ser descubierta por los investigadores y la actriz Adamari López reveló su identidad.

Sin embargo, una hora antes de que ese momento se transmitiera, el periodista Gustavo Adolfo Infante anticipó la identidad de la eliminada por culpa de lo que definió como un “grave error” de la producción.

(@eslamascara)
(@eslamascara)

Infante aviva críticas al programa

A través de su cuenta en X —antes Twitter—, Infante lanzó una crítica contra la producción del programa de concursos: “Qué grave error que primero pase por @Univision @QuienEsLaMascar. Yo ya sé quién fue la primera eliminada. No lo digo aquí por ética, pero les adelanto que estuvo casada con un famoso cantante De Puerto Rico”.

Aunque no reveló el nombre de la celebridad, la pista dada por el periodista permitió que sus seguidores supieran que se refería a Adamari López, quien estuvo casada con Luis Fonsi.

La filtración derivó en críticas contra el programa. Usuarios de X recordaron la controversia que marcó la edición pasada, cuando en plataformas digitales fueron reveladas las identidades de algunos participantes.

Asimismo, recordó las acusaciones surgidas contra Anahí, una de las investigadoras. En enero pasado, TVyNovelas reportó que tras realizar una investigación interna, Televisa tomaría acciones legales contra Anahí y su entonces publirrelacionista, Danna Vázquez, por violar cláusulas de su contrato.

Infante dio pistas de la
Infante dio pistas de la identidad de Adamari López. (Captura de pantalla, X)

Según la investigación, la cantante logró identificar a la mayoría de las celebridades debido a que tuvo acceso a una lista con las identidades de los personajes.

Sin embargo, mediante un portavoz, Televisa negó tener algún conflicto con Anahí. No obstante, admitió que una persona de la producción fue despedida por su participación en el fraude y adelantó acciones legales contra Danna Vázquez. El proceso, de acuerdo con fuentes periodísticas, se mantiene activo, por lo que la televisora mantiene veto contra la agente de talentos.

(Facebook/tuprensa)
(Facebook/tuprensa)

Así fue eliminada Adamari López de ‘¿Quién es la máscara?’

La nueva temporada de ¿Quién es la máscara? debutó el 12 de octubre y dejó entre sus primeras sorpresas la eliminación de Adamari López. En esta entrega, el formato volvió a reunir a celebridades dispuestas a interpretar canciones y ocultar su identidad bajo disfraces llamativos, mientras el panel de investigadores —integrado por Carlos Rivera, Anahí, Ana Brenda Contreras y Juanpa Zurita— intenta descifrar quiénes se esconden detrás de los personajes.

Durante la jornada inaugural, los concursantes subieron al escenario en distintos duelos, y tras la decisión del público, el personaje de Shiba Moon fue el primero en abandonar la competencia.

Al quitarse la máscara, se reveló que era la actriz y presentadora Adamari López. Carlos Rivera expresó sorpresa y cariño al descubrir que se trataba de la conductora puertorriqueña.

Durante su actuación, Shiba Moon compartió pistas relacionadas con su vida personal y laboral, como el cuidado de sus “cachorros” y colaboraciones previas con Juanpa Zurita. A pesar de estas referencias, el panel no pudo identificarla correctamente antes del desenlace. Adamari se despidió entre aplausos y palabras de reconocimiento por parte de los investigadores.

(¿Quién es la máscara?)
(¿Quién es la máscara?)

Temas Relacionados

Quién es la máscara 2025Adamari LópezTelevisaGustavo Adolfo Infantemexico-entretenimiento

Más Noticias

Precio del dólar en México se cae ante incertidumbre en EEUU y titubeos de Trump ante China

La divisa estadounidense perdió casi un punto porcentual de su valor ante la moneda mexicana

Precio del dólar en México

PAN propone que el aguinaldo quede libre de impuestos y aumente a 40 días

El grupo parlamentario externó su nueva iniciativa con la que buscan beneficiar a los trabajadores en todo México

PAN propone que el aguinaldo

Sube a 64 el número de personas fallecidas en cinco estados por lluvias torrenciales, hay 65 desaparecidos

De acuerdo con la CNPC, 111 municipios se encuentran afectados con elementos federales desplegados cumplimentando el Plan DN-III E

Sube a 64 el número

Detienen a dos personas por su probable participación en la desaparición de la joven Kimberly Moya en Naucalpan

La adolescente de 16 años fue vista por última vez el pasado 2 de octubre caminando en la colonia San Rafael Chamapa

Detienen a dos personas por

Tipo de cambio: precio del dólar canadiense en México hoy 13 de octubre

Este fue el comportamiento que mantuvo la divisa canadiense en las últimas horas

Tipo de cambio: precio del
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen a dos personas por

Detienen a dos personas por su probable participación en la desaparición de la joven Kimberly Moya en Naucalpan

Riña en festividad religiosa deja tres personas muertas y cinco lesionadas en Tláhuac, CDMX

Atacan con artefacto explosivo un expendio de cerveza en Mazatlán, Sinaloa

Multihomicidio en Edomex: asesinan a cuatro personas en Nezahualcóyotl

Detienen a “El Niño Sicario”, menor señalado de secuestro, asesinato y venta de droga en Tabasco

ENTRETENIMIENTO

La Granja VIP en vivo

La Granja VIP en vivo hoy: Alfredo Adame duerme con las vacas y se hace viral su plática con ellas

Lola Cortés habría aceptado estar en La Granja VIP a cambio de este millonario sueldo: “El más caro de TV Azteca”

Brincos Dieras dona dinero y organiza colecta en vivo para padre de dos hijos con insuficiencia renal | Video

“Un cadáver”: la reacción de La Chilindrina al verse al espejo tras su grave crisis de salud por exceso de medicina

¿Qué pasó en La Granja VIP la madrugada del lunes después de la primera gala?

DEPORTES

Todos los encuentros y horarios

Todos los encuentros y horarios de los jugadores mexicanos en Europa

Santiago Giménez pide olvidar la goleada 4 - 0 que Colombia le dio a México

Gilberto Mora lanza mensaje tras la eliminación de México en el Mundial Sub-20

James Rodríguez señala que futbolistas de la selección mexicana “hablan mucho”

Estas son las pruebas que presentó la hermana de Omar Bravo que mostrarían la inocencia del ex futbolista de Chivas