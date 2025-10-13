México

Sentencian a tres integrantes del CJNG en Guanajuato por delincuencia organizada y acopio de armas

Omar “V”, José “F” y David “C” son los sujetos condenados

Por Luis Contreras

Llevaban chalecos balísticos alusivos a un grupo delictivo (Archivo)

Tres sujetos, presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) fueron sentenciados a 14 años de prisión en Guanajuato tras ser hallados culpables de los delitos de delincuencia organizada, acopio de armas de fuego, posesión de cartuchos y cargadores de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, así como contra la salud en la modalidad de posesión con fines de comercio de clorhidrato de metanfetamina y marihuana.

“El Ministerio Público Federal (MPF) aportó las pruebas necesarias para obtener la sentencia referida de 14 años de prisión, misma que cumplen en el Centro Federal de Readaptación Social número 12, en Ocampo, Guanajuato”, es parte del reporte de las autoridades.

Los sujetos sentenciados son Omar “V”, José “F” y David “C”; los hechos fueron informados por la Fiscalía General de la República (FGR) el 10 de octubre. El informe de la institución detalla que en diciembre de 2024 miembros de la Guardia Nacional atendieron un reporte sobre una persona armada que entró a un negocio en Irapuato.

El sospechoso fue identificado junto con otros sujetos, los cuales adoptaron una actitud agresiva. Al final los hombres fueron detenidos junto con cuatro armas de fuego largas y tres cortas, 17 cargadores, 361 cartuchos útiles, cuatro chalecos balísticos que tenían una leyenda alusiva a una organización criminal.

Fuerona asegurados con armas de fuego. Créditos: X/FGR

También fue incautado dinero en efectivo marihuana, metanfetamina, un artefacto explosivo que fue fabricado de manera artesanal, además de dos vehículos. Reportes de la prensa indican que los ahora sentenciados serían integrantes del CJNG.

Un video compartido por la FGR muestra las diversas armas aseguradas a los tres sujetos, además de las bolsas con droga halladas.

El CJNG en Guanajuato

Por su parte, el 18 de julio pasado fue informado el arresto de Eliseo “N”, un sujeto de 49 años e identificado como líder de una célula del CJNG con presencia en la ciudad de León. En dicha ocasión el hombre fue asegurado junto con tres vehículos: una Honda Pilot negra, un Volkswagen Jetta blanco y un BMW X4 gris oscuro, además de 2 mil 700 pesos en efectivo y equipo táctico, entre otros objetos vinculados a actividades ilícitas.

Foto: SSP de Guanajuato

Fue señalado como uno de los principales distribuidores de droga en León; le fueron asegurados 6.607 dosis de presunta marihuana, 2.552 dosis de presunto cristal (clorhidrato de metanfetamina), 78 dosis de presunta cocaína y 78 dosis de piedra base (derivado de cocaína).

