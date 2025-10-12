México

Vierte esta poderosa mezcla en las coladeras de tu casa para evitar que salgan malos olores

El uso continuo de ingredientes naturales permite mantener limpias las coladeras y prevenir la acumulación de residuos

Por Jesús Tovar Sosa

Guardar
Esta fórmula ayuda a combatir
Esta fórmula ayuda a combatir los olores desagradables en baños y cocinas, desinfectando y descomponiendo residuos sin dañar las tuberías ni recurrir a productos químicos agresivos. Foto: (iStock)

La presencia de malos olores en las coladeras de baños, cocinas o lavaderos suele estar relacionada con la acumulación de residuos orgánicos, la humedad persistente, la falta de uso del desagüe o la suciedad atrapada en las tuberías.

En ocasiones, estos olores también pueden deberse al retorno de gases provenientes del drenaje. Frente a este escenario, existen alternativas domésticas que permiten abordar el problema de manera económica y sin recurrir a productos químicos agresivos.

Entre las soluciones más eficaces destaca la combinación de bicarbonato de sodio, vinagre blanco y agua caliente. Esta mezcla natural actúa de forma conjunta para desinfectar, descomponer residuos orgánicos, eliminar bacterias y neutralizar los olores, todo ello sin dañar las tuberías.

El bicarbonato de sodio, por su parte, funciona como un desodorante natural y un limpiador suave, mientras que el vinagre blanco aporta propiedades antimicrobianas y facilita la disolución de residuos minerales y orgánicos. El agua caliente, al integrarse en el proceso, intensifica la limpieza al disolver la grasa y arrastrar los restos acumulados.

Esta solución es sencilla y
Esta solución es sencilla y ayuda a prevenir la aparición de malos olores y la acumulación de residuos. Foto: (iStock)

Ingredientes:

Para preparar la mezcla casera, necesitarás:

  • ½ taza de bicarbonato de sodio
  • 1 taza de vinagre blanco
  • 2 litros de agua caliente (no hirviendo)
  • (Opcional) unas gotas de aceite esencial de eucalipto, limón o menta para aromatizar

Modo de aplicación

  1. Vierte el bicarbonato de sodio directamente en la coladera. Este ingrediente actuará como un limpiador abrasivo suave y ayudará a eliminar residuos adheridos en las paredes de la tubería.
  2. Agrega la taza de vinagre blanco. Al entrar en contacto con el bicarbonato, se producirá una reacción efervescente que ayuda a despegar grasa, residuos y bacterias acumuladas. Deja que esta mezcla actúe durante 15 a 30 minutos sin verter agua.
  3. Hierve o calienta el agua (sin que llegue al punto de ebullición) y viértela lentamente en la coladera. Esto ayudará a arrastrar los residuos sueltos y a limpiar más profundamente la tubería.
  4. (Opcional) Puedes añadir unas gotas de aceite esencial después del enjuague con agua caliente para dejar un aroma fresco y natural.
La acumulación de residuos sueles
La acumulación de residuos sueles estar relacionada con la aparición de malos olores y la obstrucción de las tuberías. Foto: (iStock)

Para mantener la eficacia de este método, se recomienda repetir el procedimiento una vez por semana, lo que contribuye a conservar las coladeras limpias y libres de olores desagradables.

Además, es fundamental evitar verter aceites, restos de comida o cabello en las coladeras, ya que estos materiales suelen ser los principales responsables tanto de los malos olores como de las obstrucciones en el sistema de drenaje.

En caso de que el problema persista tras varios intentos con la mezcla casera, podría tratarse de una complicación más profunda en la instalación de plomería, situación en la que resulta aconsejable consultar a un especialista.

Una mezcla tan simple como bicarbonato, vinagre y agua caliente puede convertirse en una aliada eficaz para mantener un hogar limpio y saludable. Adoptar este hábito sencillo puede marcar una diferencia significativa en la higiene y el ambiente doméstico.

Temas Relacionados

Malos oloresColaderasRemedios caserosLimpiezaHogarBienestarmexico-noticias

Más Noticias

Cruz Roja activa plan de acción y refuerza ayuda humanitaria ante inundaciones en Veracruz

La organización humanitaria desplegó voluntarios y recursos para asistir a comunidades afectadas por lluvias y desbordamientos

Cruz Roja activa plan de

Cuáles son los usos medicinales de la flor de cempasúchil

Esta emblemática planta ha sido empleada por la medicina tradicional desde tiempos ancestrales

Cuáles son los usos medicinales

Temblor en México hoy: Noticias de la actividad sísmica este domingo 12 de octubre de 2025

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos emitidas por el SSN

Temblor en México hoy: Noticias

Previsión del tiempo en México: detalles del clima por regiones este 12 de octubre

Revisar el clima antes de salir de casa puede ayudar a estar preparado y evitar sorpresas meteorológicas

Previsión del tiempo en México:

Arrancan labores de limpieza en Poza Rica y Álamo, refuerzan atención en municipios del norte de Veracruz

La gobernadora del estado, Rocío Nahle, lamentó que no se hayan podido realizar puentes aéreos en dos municipios que permanecen incomunicados

Arrancan labores de limpieza en
MÁS NOTICIAS

NARCO

Aseguran tractocamión con más de

Aseguran tractocamión con más de 50 mil litros de hidrocarburo ilegal en Sonora

CIBanco afirma que acusación de EEUU de presunto lavado de dinero al narco deterioró su capacidad operativa

Ataque contra elementos de la Guardia Nacional deja un agente muerto en Celaya, Guanajuato

Detienen a mujer con subametralladora y 30 paquetes de droga en CDMX

Así operaba la red de lavado de dinero de “El Griego”, presunto líder del grupo “Dalen” detenido en Quintana Roo

ENTRETENIMIENTO

Mariana Botas rechazó asistir al

Mariana Botas rechazó asistir al programa de Gustavo Adolfo Infante por malos comentarios: “Le íbamos a regalar una sudadera”

Ratatouille sorprende a todos tras alcanzar el primer lugar en el ranking Disney+ México esta semana

Acusan a ‘El Guana’ de malos tratos tras ser cuestionado en una entrevista sobre el polémico comentario de Alexis Ayala

Podcasts que encabezan la lista de los más escuchados en Spotify México

Nicola Porcella conocía a Fede Dorcaz y así reaccionó a su asesinato en CDMX

DEPORTES

José Luis Castillo confiesa quién

José Luis Castillo confiesa quién podría ocupar el lugar de Canelo Álvarez cuando este se retire: “Va para adelante”

Paliza para la selección mexicana, se llevo una goleada de 4 por 0 ante Colombia

David Failtelson y Andrés Vaca reaccionan a la eliminación de México en el Mundial Sub 20: “Participación más que digna”

México pierde ante Argentina y termina su participación en la Copa del Mundo Sub 20: resumen y goles

Se define el posible rival en Semifinales de la Selección Mexicana Sub-20