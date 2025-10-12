México

Tras 15 años de investigación, condenan a 23 años de prisión a hombre responsable de homicidio en Tijuana

La resolución judicial se logró tras una investigación exhaustiva del crimen cometido junto a otros implicados en la colonia Aguaje de la Tuna

Por Fabián Sosa

La sentencia condenatoria de 23
La sentencia condenatoria de 23 años y 9 meses de prisión fue dictada por homicidio calificado en grado de coautoría. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La sentencia condenatoria de 23 años y 9 meses de prisión fue dictada contra Felipe de Jesús Pelestor Pérez por el delito de homicidio calificado en grado de coautoría, tras un proceso impulsado por la Fiscalía General del Estado de Baja California (FGE).

El caso, que permaneció abierto durante más de 15 años, se originó en un episodio violento ocurrido en Tijuana, donde la víctima perdió la vida a manos de un grupo armado.

De acuerdo con el comunicado oficial emitido por la Fiscalía General del Estado (FGE) de Baja California, la investigación determinó que el 20 de julio de 2010, aproximadamente a las 18:00 horas, Pelestor Pérez y tres personas más viajaban en un vehículo por el Callejón Prolongación Río Pánico, en la colonia Aguaje de la Tuna, en Tijuana.

Detalles de lo ocurrido hace 15 años

Las autoridades detuvieron a Felipe
Las autoridades detuvieron a Felipe de Jesús por su participación en el delito hace 15 años. (FGE Baja California)

Según el resultado de la investigación, durante ese trayecto, los implicados portaban un arma de fuego con la que dispararon contra la víctima, causándole heridas mortales. Tras el ataque, los agresores abandonaron la escena del crimen a gran velocidad.

El expediente judicial acreditó que existió un acuerdo previo entre los participantes, lo que llevó a la calificación del delito como homicidio calificado en coautoría.

Esta circunstancia resultó determinante para la resolución del caso, ya que la coordinación entre los implicados quedó demostrada en el proceso llevado por la FGE.

El 30 de septiembre de 2025, el juez responsable del caso emitió la sentencia condenatoria, estableciendo la pena de prisión para Pelestor Pérez y ordenando la reparación del daño a favor de los familiares de la víctima.

La Fiscalía General del Estado de Baja California destacó que la resolución representa un avance en la lucha contra la impunidad en delitos graves.

La FGE reiteró su determinación de perseguir y sancionar los delitos, sin importar el tiempo transcurrido desde su comisión, y reafirmó su compromiso de garantizar justicia para la ciudadanía.

Homicidios dolosos en Baja California

Además de la pena en
Además de la pena en prisión, el acusado deberá reparar el daño a la familia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Baja California reportó nuevamente homicidios dolosos luego de varios días sin víctimas registradas, de acuerdo con datos proporcionados por las fiscalías estatales con corte al pasado viernes 10 de octubre de 2025.

Esta entidad reportó 3 víctimas en la jornada, cifra que la coloca entre los estados con mayor número de casos diarios en el país, conforme al último balance consultado por Infobae en los informes oficiales.

El registro nacional de ese día contabilizó un total de 44 víctimas de homicidio doloso en las entidades federativas. Michoacán, Estado de México y Guerrero se ubicaron junto a Baja California entre los que más casos presentaron en ese corte.

Por otra parte, los estados de Sonora, Tabasco y Jalisco también informaron al menos una víctima cada uno. El reporte marca un incremento en el conteo diario respecto a fechas recientes, donde la entidad fronteriza había mantenido un registro en cero durante varios días consecutivos según los cuadros estadísticos recopilados por las fiscalías.

En el análisis de tendencias, Baja California mostró variaciones importantes durante los últimos meses. Los promedios diarios de homicidios dolosos por estado han fluctuado desde un rango de 50 a 100 casos a nivel nacional, reflejando la persistencia del fenómeno.

Los datos del reporte señalan que la incidencia en Baja California no está aislada y responde a dinámicas similares a las de otras regiones con altos índices de violencia. El periodo de finales de septiembre y principios de octubre de 2025 registró una ligera baja en la cantidad total nacional, pero con repuntes puntuales como los del 10 de octubre.

Los cuadros comparativos de los últimos años muestran que septiembre y comienzos de octubre suelen presentar picos en el número de víctimas de homicidio doloso. En meses recientes, el promedio diario nacional se mantuvo en torno a las 50 víctimas, lo que representa un descenso respecto a años anteriores, cuando el promedio superaba las 70.

Esta reducción es visible en las cifras de Baja California, que osciló entre jornadas con cero víctimas reportadas y otras donde vuelve a encontrar varios fallecimientos en 24 horas.

