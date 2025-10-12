Siete helicópteros refuerzan operaciones de auxilio tras intensas lluvias en Veracruz, Hidalgo y Puebla

Helicópteros son utilizados para auxiliar personas incomunicadas. Foto: Secretaría de la Defensa Nacional

Siete helicópteros de la Fuerza Aérea Mexicana y la Guardia Nacional operan en tareas de apoyo aéreo y humanitario, como parte de la respuesta coordinada al embate de las intensas lluvias en diferentes regiones del país. Estas acciones forman parte de la aplicación del Plan DN-III-E en su fase de auxilio, priorizando comunidades incomunicadas y zonas donde los accesos terrestres quedaron bloqueados de manera temporal.

En Veracruz, dos helicópteros MI-17 de transporte ejecutaron misiones esenciales de traslado de víveres y agua potable, además de evacuar a habitantes de comunidades aisladas por deslaves y crecidas de los ríos. Estas aeronaves, con amplia capacidad de carga y maniobrabilidad, han permitido “mantener un puente aéreo constante con las regiones más afectadas,” puntualizó la Secretaría de la Defensa Nacional.

La operación aérea contempla también al estado de Hidalgo, donde un helicóptero EC-725 Cougar de la Fuerza Aérea Mexicana y un UH-60 Black Hawk de la Guardia Nacional, con base en el Cuartel General de la 18/a. Zona Militar de Pachuca, emprendieron tareas de reconocimiento y evacuación de la población civil. Estos equipos han sido fundamentales para monitorear daños y facilitar traslados de emergencia, especialmente en comunidades vulnerables bajo riesgo de nuevas afectaciones por las lluvias.

En Puebla, el despliegue incluyó tres helicópteros UH-60 Black Hawk pertenecientes a la Guardia Nacional, que realizan operaciones de reconocimiento aéreo, búsqueda y rescate en los municipios de Xicotepec de Juárez, Venustiano Carranza y Huauchinango. “Las aeronaves actúan en zonas donde las vías terrestres resultaron intransitables, permitiendo la localización y auxilio oportuno de personas en peligro,” informaron autoridades de la Guardia Nacional.

El balance operativo confirma el uso de siete helicópteros en los tres estados: dos MI-17 en Veracruz, un EC-725 Cougar y un Black Hawk en Hidalgo, y tres Black Hawk en Puebla. Este despliegue ha fortalecido la coordinación entre el Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional para “salvaguardar la integridad y el bienestar de las familias afectadas,” destacó la Secretaría de la Defensa Nacional.

El trabajo aéreo permanece en curso, en plena coordinación con autoridades estatales y municipales, con el objetivo de restablecer la normalidad y garantizar la seguridad de la población y sus bienes.

Los helicópteros son clave en el auxilio a las comunidades que quedaron incomunicadas tras deslaves, derrumbes y afectaciones en la red carretera del país. El paso de Raymond por el territorio nacional dejó incomunicadas a más de 250 comunidades en cinco estados:

En Hidalgo, se reportan aproximadamente 150 comunidades aisladas debido a deslaves y derrumbes.

En Puebla, al menos sesenta y seis comunidades quedaron sin acceso, situación que afecta a cerca de 80.000 habitantes en 30 municipios.

En Veracruz, cuarenta y dos comunidades presentan acceso limitado,

Mientras que en Querétaro y San Luis Potosí se documentaron afectaciones en varios municipios por el desbordamiento de ríos y derrumbes carreteros, lo que mantiene incomunicadas a decenas de localidades.