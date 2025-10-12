México

Sheinbaum recorre zonas afectadas por lluvias: establecen puentes aéreos en comunidades aisladas

La mandataria señaló que el buen clima del fin de semana ha permitido establecer puentes aéreos con mayor rápidez

Por Omar Tinoco Morales

Guardar

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo inició este domingo un recorrido por las zonas más afectadas por las lluvias e inundaciones del pasado viernes, las cuales dejaron miles de familias damnificadas y comunidades incomunicadas en zonas de Veracruz y Puebla.

La mandataria señaló que el buen clima del fin de semana ha permitido establecer puentes aéreos con mayor rapidez.

Actualmente, el clima permite avanzar más rápido y hacer puentes aéreos hacia las comunidades que aún se encuentran aisladas”, dijo desde Huauchinango, en la Sierra Norte de Puebla.

En Puebla, Sheinbaum recorrió poblaciones como La Ceiba y Huachinango, donde informó que a partir de este lunes 13 de octubre, las brigadas de la Secretaría de Bienestar comenzarán el censo de afectaciones. 

“Visitamos Huauchinango, uno de los municipios más afectados por las lluvias en Puebla, para informar a la población sobre los protocolos de atención y acompañar el apoyo. Atienden elementos de las secretarías de la Defensa Nacional y Marina, así como los gobiernos estatal y municipal”, dijo la titular del Ejecutivo.

Agregó que personal de las secretarías de Defensa Nacional y Marina ya instalaron cocinas comunitarias y una planta potabilizadora para atender diez mil personas durante la emergencia.

Previamente, la presidenta de la República expresó que nadie quedará desamparado.

Inundaciones en el estado de Veracruz y Poza Rica Crédito: x.com/@clausrichart

Sube el número de personas muertas por lluvias e inundaciones

Las lluvias torrenciales que han azotado diversos estados de México han provocado más de 44 muertes, de acuerdo con el informe más reciente de la Coordinación Nacional de Protección Civil.

Las autoridades federales y estatales han reiterado su respaldo a las familias afectadas, mientras los equipos de Protección Civil y el Ejército continúan desplegando operativos de rescate en las áreas más impactadas.

El desglose oficial de víctimas mortales indica que Hidalgo ha registrado 16 fallecimientos, Veracruz suma 18, Puebla contabiliza 9 y Querétaro reporta 1.

La magnitud de los daños materiales se concentra principalmente en seis municipios de Veracruz, 37 de Puebla, cinco de San Luis Potosí, siete de Querétaro y trece de Hidalgo.

Entre los municipios con mayores afectaciones materiales, las fuentes oficiales destacan a Álamo Temapache, Poza Rica, Tuxpan, El Higo, Tempoal e Ilamatlán.

El pasado jueves 9 de octubre se registraron lluvias torrenciales en el norte de Veracruz, Puebla, Hidalgo, San Luis Potosí y Querétaro, provocando el desborde de presas y ríos.

Las labores de rescate y asistencia continúan en estos puntos, donde la infraestructura y las viviendas han sufrido graves consecuencias.

Temas Relacionados

Claudia Sheinbaummexico-noticiasInundaciones en VeracruzPuebla

Más Noticias

La calidad del aire en la CDMX este 12 de octubre

Todos los días y a cada hora, la Dirección de Monitoreo Atmosférico da a conocer el estado del del oxígeno en la Zona Metropolitana del Valle de México. Aquí el reporte de las 15:00

La calidad del aire en

De la gloria al declive: la vez que el América fue el mejor equipo del mundo y después terminó último en la Liga MX

A lo largo de su historia, el Club América ha transitado por momentos de esplendor y crisis, reflejo de la volatilidad del fútbol profesional.

De la gloria al declive:

México vs Ecuador, IA revela al ganador del partido

La inteligencia artificial analizó estadísticas, rendimiento y contexto previo para anticipar el desenlace del duelo amistoso en Guadalajara

México vs Ecuador, IA revela

Hoy No Circula Valle de México y de Toluca: qué autos descansan y cuáles no aplican este lunes

¿Vas a conducir enla capital del país y en la entidad mexiquense? Checa aquí cuales son losvehículos contemplados en el programa de restricción vehicular y evita una multa

Hoy No Circula Valle de

Inundaciones en Veracruz: estos son los productos que se pueden donar en los centros de acopio

El voluntariado de la Cruz Roja Mexicana será responsable de la distribución directa de los suministros

Inundaciones en Veracruz: estos son
MÁS NOTICIAS

NARCO

Cae banda integrada por adolescentes

Cae banda integrada por adolescentes que operaba en CDMX tras asalto a mujer y casa de empeño

Desaparición en Sinaloa: gobernador Rocha Moya asegura trabajo conjunto con Durango para localizar a Carlos Emilio

Célula BOI asegura vehículos de célula criminal en Moris: 10 contaban con reporte de robo y dos tenían blindaje artesanal

Desmantelan narcolaboratorio industrial en Morelos: autoridades hallan instalaciones clandestinas y toneladas de precursores

Rescatan a una persona secuestrada, decomisan droga y detienen a 5 sospechosos tras fuerte operativo en Veracruz

ENTRETENIMIENTO

Cazzu lanza mensaje contra el

Cazzu lanza mensaje contra el odio y fans creen que se refiere a Ángela Aguilar y Nodal

La Granja VIP en vivo hoy domingo 12 de octubre en su gran estreno: fans piden sea mejor que La Casa de los Famosos

La indirecta de Mariana Botas a Gustavo Adolfo Infante tras rechazar a ‘De primera mano’ por hablar mal de ella

Quiénes serían los participantes sorpresa que se revelarán hoy en el estreno de La Granja VIP, según lista filtrada

Reporteros “ignoraron” a Shiky por seguir a Aldo de Nigris y así reaccionó el español: “Yo les cuento de él”

DEPORTES

De la gloria al declive:

De la gloria al declive: la vez que el América fue el mejor equipo del mundo y después terminó último en la Liga MX

México vs Ecuador, IA revela al ganador del partido

Gabriela Rodríguez hace historia y gana la plata en el Mundial de Tiro en Europa

Martinoli lanza recadito a la FMF tras goleada de Colombia: “Tratan de ser potencia cuando no pueden pasar al quinto partido”

Con gol de Chicharito Hernández, el Clásico Nacional termina en empate y América sigue sin ganarle a Chivas