Acusan a ‘El Guana’ de malos tratos tras ser cuestionado en una entrevista sobre el polémico comentario de Alexis Ayala

Pepe Suárez revela la fría actitud de José Luis Rodríguez 'El Guana' tras su paso por 'La Taquilla'. (Instagram)

José Luis Rodríguez, conocido como ‘El Guana’, fue uno de los habitantes que más generó debate en redes sociales durante su participación en La Casa de los Famosos México.

A su salida del reality de Televisa, el integrante de ‘La familia disfuncional’ concedió una entrevista a René Franco para el programa “La Taquilla” de Youtube.

Durante su participación, también estuvo presente el actor Pepe Suárez, quien a través de sus redes sociales reveló la actitud que el comediante tuvo fuera de las cámaras luego de que le recordaran el polémico comentario de Alexis Ayala.

José Luis Rodríguez 'El Guana' genera polémica tras su salida de La Casa de los Famosos México. Créditos: Cross Flowers/ Infobae México

Guana se habría ido sin despedirse tras su participación en el programa de René Franco

A través de un video, Suárez explicó que aunque el colaborador de “Me caigo de risa” se portó amable con René Franco, no ocurrió lo mismo con él, pues a su salida no se despidió.

“Se despidió de la asistente de René Franco, se despidió de mi amigo y se salió con René. De mí no se despidió”, señaló.

El actor de melodramas como “Carita de ángel” y “Agujetas de color de rosa” también dio a conocer que la actitud de su colega fuera de las cámaras fue completamente distinta, asegurando que se la pasó viendo el celular.

“Me aventé 10 minutos sentado junto a él y no levantó la vista del móvil, no hubo conversación, hasta que inició la entrevista. Se fue y no se despidió de mí”, agregó.

Pepe Suárez detalla el comportamiento de 'El Guana' durante entrevista con René Franco. (Captura de pantalla)

Qué pasó entre Pepe Suárez y Guana durate la entrevista con René Franco

Al abordar la diferencia entre la preparación en el teatro y la televisión, ‘Guana’ expresó su descontento acerca de los criterios para elegir protagonistas en las telenovelas mexicanas.

“Los que están protagonizando es la gente famosa, gente famosa que a lo mejor ni te está dando el ancho. Ni canta, ni baila, ni actúa bien, pero que jala gente”, afirmó.

De acuerdo con el comediante, ese fue un aspecto que notó al dar sus primeros pasos en la televisión tras una sólida formación teatral.

El Guana lanza polémica crítica contra los actores de telenovelas. (X)

Sus palabras no pasaron desapercibidas por Pepe Suárez, quien cuestionó si no estaba cayendo en la misma actitud que se le criticó dentro del reality show a Alexis Ayala. Ante esto, el comediante negó contundentemente cualquier similitud y argumentó: “Yo estoy demeritando el lugar que debería de ganarse la gente que sí lo merece”.