Volcadura de dos pipas con petróleo crudo en Puebla genera movilización de la Guardia Nacional

La volcadura de dos pipas que transportaban petróleo crudo en la autopista México-Puebla generó una fuerte movilización de la Guardia Nacional la mañana de este sábado, luego del choque y posterior incendio de dos pipas que transportaban petróleo crudo a la altura del kilómetro 72, cerca de Santa Rita Tlahuapan, Puebla.
El accidente provocó cierre total a la circulación en ambos sentidos e importantes afectaciones para automovilistas y habitantes de la zona, así como el despliegue del Plan DN-III-E de la Guardia Nacional.
En el lugar del incidente, las fuerzas de seguridad ejecutaron acciones de abanderamiento y control vial para permitir el acceso de los cuerpos de emergencia y ofrecer auxilio a las personas lesionadas.
En el percance participaron una pipa doble remolque, una camioneta Nissan y un tractocamión con caja seca. Los primeros reportes indican que uno de los conductores perdió el control por presunta falla en los frenos, lo que causó el impacto entre los vehículos y un derrame masivo de combustible. Como consecuencia, se generó un incendio de gran magnitud y una columna de humo negro visible a kilómetros de distancia.
Personal de Bomberos, Policía Estatal, elementos de la Guardia Nacional, CAPUFE y miembros de Protección Civil acudieron al lugar para coordinar las labores de mitigación, sofocación y resguardo de la zona. Las autoridades acordonaron el área y atendieron a los lesionados, entre quienes se encuentran un hombre de 39 años con quemaduras graves y que fue trasladado en estado crítico por paramédicos municipales al hospital de San Martín Texmelucan.
El incendio también provocó daños en un domicilio cercano, lo que requirió la intervención de elementos municipales y estatales para controlar riesgos adicionales. La autopista México-Puebla quedó completamente bloqueada en ambos sentidos, provocando largas filas de vehículos y que decenas de automovilistas permanecieran varados durante horas, según informes y videos difundidos por usuarios en redes sociales.
Se habilitaron rutas alternas para quienes necesitan desplazarse. El desvío hacia Puebla opera por la carretera libre a la altura de Río Frío (kilómetro 63), y para quienes van a Ciudad de México, el acceso se realiza por el kilómetro 76 en Puente Apapaxco. Las autoridades recomendaron a la población conducir con precaución y mantenerse informada a través de los canales oficiales acerca de la reapertura de la autopista.
Hasta el momento, las labores de rescate y control continúan sin estimación precisa para restablecer el tránsito. Equipos multidisciplinarios de seguridad y apoyo mantienen trabajos en el área afectada y monitorean la evolución del siniestro, mientras se investigan las causas exactas de la volcadura y se evalúa el saldo final de personas lesionadas.