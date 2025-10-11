México

Volcadura de dos pipas con petróleo crudo en Puebla genera movilización de la Guardia Nacional

Los primeros reportes indican que uno de los conductores perdió el control por presunta falla en los frenos, lo que causó el impacto entre los vehículos y un derrame masivo de combustible

Por Andrea Rodríguez Eleuterio

Guardar
Volcadura de pipas provocan movilización
Volcadura de pipas provocan movilización de la GN. Foto: x.com/@GN_MEXICO_

La volcadura de dos pipas que transportaban petróleo crudo en la autopista México-Puebla generó una fuerte movilización de la Guardia Nacional la mañana de este sábado, luego del choque y posterior incendio de dos pipas que transportaban petróleo crudo a la altura del kilómetro 72, cerca de Santa Rita Tlahuapan, Puebla.

Volcadura de dos pipas con petróleo crudo en Puebla genera movilización de la Guardia Nacional Crédito: x.com/@mariobflores

El accidente provocó cierre total a la circulación en ambos sentidos e importantes afectaciones para automovilistas y habitantes de la zona, así como el despliegue del Plan DN-III-E de la Guardia Nacional.

En el lugar del incidente, las fuerzas de seguridad ejecutaron acciones de abanderamiento y control vial para permitir el acceso de los cuerpos de emergencia y ofrecer auxilio a las personas lesionadas.

En el percance participaron una pipa doble remolque, una camioneta Nissan y un tractocamión con caja seca. Los primeros reportes indican que uno de los conductores perdió el control por presunta falla en los frenos, lo que causó el impacto entre los vehículos y un derrame masivo de combustible. Como consecuencia, se generó un incendio de gran magnitud y una columna de humo negro visible a kilómetros de distancia.

Personal de Bomberos, Policía Estatal, elementos de la Guardia Nacional, CAPUFE y miembros de Protección Civil acudieron al lugar para coordinar las labores de mitigación, sofocación y resguardo de la zona. Las autoridades acordonaron el área y atendieron a los lesionados, entre quienes se encuentran un hombre de 39 años con quemaduras graves y que fue trasladado en estado crítico por paramédicos municipales al hospital de San Martín Texmelucan.

Accidente en Puebla provoca cierres
Accidente en Puebla provoca cierres viales. Foto: x.com/@GN_Carreteras

El incendio también provocó daños en un domicilio cercano, lo que requirió la intervención de elementos municipales y estatales para controlar riesgos adicionales. La autopista México-Puebla quedó completamente bloqueada en ambos sentidos, provocando largas filas de vehículos y que decenas de automovilistas permanecieran varados durante horas, según informes y videos difundidos por usuarios en redes sociales.

Se habilitaron rutas alternas para quienes necesitan desplazarse. El desvío hacia Puebla opera por la carretera libre a la altura de Río Frío (kilómetro 63), y para quienes van a Ciudad de México, el acceso se realiza por el kilómetro 76 en Puente Apapaxco. Las autoridades recomendaron a la población conducir con precaución y mantenerse informada a través de los canales oficiales acerca de la reapertura de la autopista.

Hasta el momento, las labores de rescate y control continúan sin estimación precisa para restablecer el tránsito. Equipos multidisciplinarios de seguridad y apoyo mantienen trabajos en el área afectada y monitorean la evolución del siniestro, mientras se investigan las causas exactas de la volcadura y se evalúa el saldo final de personas lesionadas.

Temas Relacionados

PueblaGuardia NacionalpipapetróleoTlahuapanPlan DN-III-Emexico-noticias

Más Noticias

Gobierno de Puebla confirma la muerte de 10 personas tras lluvias registradas en la Sierra Norte

Alejandro Armenta informó que se encuentran 8 personas desaparecidas y 30 mil ciudadanos afectados

Gobierno de Puebla confirma la

Temblor en México: se registra sismo de magnitud 4,2 ocurrido a 60 kilómetros al suroeste de Mapastepec, Chiapas

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos emitidas por el SSN

Temblor en México: se registra

Dictan prisión preventiva a Lex Ashton tras agresión en el CCH Sur

El joven permanecerá en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente tras ser detenido este viernes

Dictan prisión preventiva a Lex

Se define el posible rival en Semifinales de la Selección Mexicana Sub-20

El Tri juvenil busca el pase a Semifinales en el Mundial de la categoría, lo espera un rival que sorprendió

Se define el posible rival

Las 5 razones para desayunar un plato de melón todos los días

Conoce los beneficios que tiene esta fruta

Las 5 razones para desayunar
MÁS NOTICIAS

NARCO

FGJCDMX atrae investigación por asesinato

FGJCDMX atrae investigación por asesinato de Fede Dorcaz tras revelar primeras hipótesis del crimen

Procesan a “Nelson” y otro cómplice del Tren de Aragua por operar crímenes y narcomenudeo en CDMX

Caen ocho presuntos integrantes del CJNG en Edomex; entre ellos, una exfuncionaria del DIF Malinalco

Sujetos armados desatan balaceras y quema de vehículos en Tzintzuntzan y Pátzcuaro, Michoacán | Videos

Detienen por cuarta vez a “El Fernandito” de La Unión Tepito: era líder y operador clave de “El Chori” | Video

ENTRETENIMIENTO

Aldo de Nigris y Aarón

Aldo de Nigris y Aarón Mercury reaccionan a cuando se tocaban las manos en La Casa de los Famosos México: “Aldrón es real”

Revelan cómo fue que Mariana Ávila se enteró del asesinato de su novio Fede Dorcaz y dan detalles del crimen

Asi fueron los últimos momentos de Fede Dorcaz, cantante argentino asesinado en CDMX

“Le faltaba”: Lolita Cortés se sincera sobre si volvería a criticar a Yuridia como en La Academia

Mariana Ávila exige justicia tras el asesinato de su novio Fede Dorcaz en CDMX: “Nunca estuvo en malos pasos”

DEPORTES

Se define el posible rival

Se define el posible rival en Semifinales de la Selección Mexicana Sub-20

¿Dónde transmitirán la pelea de Mariana “Barby” Juárez?

Club América cumple 109 años: 5 remontadas que forjaron su grandeza

México vs Argentina EN VIVO: la Albiceleste se adelanta en el marcador con gol de Carrizo

La Jarochita apunta a ganar el Grand Prix de Amazonas 2025 y anhela la máscara de Zeuxis: “Estoy lista para enfrentar a cualquiera”