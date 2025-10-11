Volcadura de pipas provocan movilización de la GN. Foto: x.com/@GN_MEXICO_

La volcadura de dos pipas que transportaban petróleo crudo en la autopista México-Puebla generó una fuerte movilización de la Guardia Nacional la mañana de este sábado, luego del choque y posterior incendio de dos pipas que transportaban petróleo crudo a la altura del kilómetro 72, cerca de Santa Rita Tlahuapan, Puebla.

Volcadura de dos pipas con petróleo crudo en Puebla genera movilización de la Guardia Nacional Crédito: x.com/@mariobflores

El accidente provocó cierre total a la circulación en ambos sentidos e importantes afectaciones para automovilistas y habitantes de la zona, así como el despliegue del Plan DN-III-E de la Guardia Nacional.

En el lugar del incidente, las fuerzas de seguridad ejecutaron acciones de abanderamiento y control vial para permitir el acceso de los cuerpos de emergencia y ofrecer auxilio a las personas lesionadas.

En el percance participaron una pipa doble remolque, una camioneta Nissan y un tractocamión con caja seca. Los primeros reportes indican que uno de los conductores perdió el control por presunta falla en los frenos, lo que causó el impacto entre los vehículos y un derrame masivo de combustible. Como consecuencia, se generó un incendio de gran magnitud y una columna de humo negro visible a kilómetros de distancia.

Personal de Bomberos, Policía Estatal, elementos de la Guardia Nacional, CAPUFE y miembros de Protección Civil acudieron al lugar para coordinar las labores de mitigación, sofocación y resguardo de la zona. Las autoridades acordonaron el área y atendieron a los lesionados, entre quienes se encuentran un hombre de 39 años con quemaduras graves y que fue trasladado en estado crítico por paramédicos municipales al hospital de San Martín Texmelucan.

Accidente en Puebla provoca cierres viales. Foto: x.com/@GN_Carreteras

El incendio también provocó daños en un domicilio cercano, lo que requirió la intervención de elementos municipales y estatales para controlar riesgos adicionales. La autopista México-Puebla quedó completamente bloqueada en ambos sentidos, provocando largas filas de vehículos y que decenas de automovilistas permanecieran varados durante horas, según informes y videos difundidos por usuarios en redes sociales.

Se habilitaron rutas alternas para quienes necesitan desplazarse. El desvío hacia Puebla opera por la carretera libre a la altura de Río Frío (kilómetro 63), y para quienes van a Ciudad de México, el acceso se realiza por el kilómetro 76 en Puente Apapaxco. Las autoridades recomendaron a la población conducir con precaución y mantenerse informada a través de los canales oficiales acerca de la reapertura de la autopista.

Hasta el momento, las labores de rescate y control continúan sin estimación precisa para restablecer el tránsito. Equipos multidisciplinarios de seguridad y apoyo mantienen trabajos en el área afectada y monitorean la evolución del siniestro, mientras se investigan las causas exactas de la volcadura y se evalúa el saldo final de personas lesionadas.