México

Trabajadores del SAT convocan a marcha pacífica por falta de aumento salarial: ¿Cuándo será?

Personal organizado ha hecho un llamado a realizar un paro nacional

Por Jesús Tovar Sosa

El SAT realizará movilizaciones a
El SAT realizará movilizaciones a nivel nacional. Crédito: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO

El personal adscrito al Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha convocado a una protesta laboral pacífica para el próximo martes 14 de octubre de 2025, en respuesta a la negativa del gobierno federal de aplicar el aumento salarial correspondiente a este año.

La manifestación tendrá lugar a partir de las 8:00 horas y consistirá en una protesta de brazos caídos, con los trabajadores portando vestimenta en color rojo o negro como señal de inconformidad.

De acuerdo con un comunicado difundido por trabajadores del SAT el pasado 1 de octubre, la protesta surge luego de que no se reflejara el incremento salarial que, por ley, debió aplicarse desde enero de 2025.

Trabajadores organizados del SAT habían
Trabajadores organizados del SAT habían levantado un comunicado exigiendo el aumento salarial de 2025. Foto: (@satparonacional/X)

En 2024, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la resolución del Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, la cual estableció un aumento del 12% al salario mínimo en México, lo que llevó el salario diario general a 278.80 pesos, vigente a partir del 1 de enero de 2025.

Sin embargo, trabajadores del SAT, incluidos abogados, analistas, auxiliares, enlaces y personal de confianza, denuncian que, hasta la fecha, no han recibido el ajuste correspondiente, lo cual ha generado incertidumbre e inconformidad entre los empleados de distintas unidades administrativas del organismo tributario.

El comunicado señala que, ante la creciente inflación que año con año impacta el poder adquisitivo de los trabajadores, el salario nominal se ha vuelto insuficiente para cubrir las necesidades básicas del día a día. A esto rescataron la postura de la presidenta constitucional de México, quien, según demandan, ha declarado en sus conferencias matutinas que no habrá aumentos para los servidores públicos federales en 2025.

Trabajadores organizados del SAT reiteraron
Trabajadores organizados del SAT reiteraron el llamado a la marcha del próximo 14 de octubre. Foto: (@satparonacional/X)

Los organizadores de la movilización reiteraron el llamado a participar en la protesta laboral, luego de que este viernes 10 de octubre, a través de una cuenta en la red social X (antes Twitter), se confirmara que no habrá incremento salarial para el personal del SAT este año.

El mensaje también exhorta a los jefes del SAT, administradores generales, centrales y de distintas unidades, a solidarizarse con su personal, atender las necesidades laborales, mejorar las condiciones físicas de los inmuebles y mobiliario, y aplicar las políticas de ética e integridad que promueven desde la institución. Además, se exige el respeto a los derechos laborales y, principalmente, que no se afecte de manera negativa el salario de los empleados.

“La verdadera justicia laboral se logra cuando cada trabajador exige respeto y condiciones dignas”, concluye el comunicado, en el que se enfatiza el carácter pacífico de la protesta y se hace un llamado a la unión del personal para exigir condiciones laborales justas y un salario digno.

