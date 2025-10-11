¿Romance en puerta? Abelito revela qué siente realmente Aldo de Nigris por Elaine Haro

(Instagram)

Desde que terminó La Casa de los Famosos México 2025, los fans no han dejado de analizar cada mirada, gesto y palabra entre Aldo de Nigris y Elaine Haro. Las redes sociales han hecho su magia: los “shippearon”, los editaron en videos románticos y hasta los imaginaron como la nueva pareja salida del reality.

Pero, ¿qué tan real es ese supuesto interés amoroso? Para despejar las dudas, Abelito —el inseparable amigo de Aldo dentro del Team Noche— decidió hablar claro y sin rodeos sobre lo que él vio en la casa y lo que piensa del tema.

El “shippeo” entre Aldo y Elaine Haro que enloqueció a los fans

Tras el final del programa, Aldo, Aaron Mercury y Abelito se reunieron por primera vez fuera del encierro para grabar el primer podcast oficial del Team Noche, publicado en el canal de YouTube del ganador de los 4 millones de pesos.

(Captura de pantalla YouTube)

Durante la charla, los tres recordaron momentos de la casa, bromearon como siempre y hablaron de los temas más comentados por el público: las supuestas conexiones románticas entre ellos y otras celebridades del reality.

En un inicio, los fans habían relacionado a Elaine Haro con Aaron Mercury, pero con el paso de las semanas, las redes comenzaron a notar la cercanía de la actriz con Aldo de Nigris.

El tema salió naturalmente en el podcast y provocó risas entre los tres amigos. Aarón fue el primero en hablar y negó tajantemente que entre él y Elaine hubiera algo más que amistad:

“No, una cita de amistad y cariño. Yo la veo como una amiga, suena feo pero me cae muy chido. No quiero perder la amistad”.

Ambos habitantes recibieron la visita inesperada de dos exhabitantes. Diseño: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

Incluso bromeó diciendo que, si tuviera una cita romántica, sería con Aldo, desatando carcajadas entre los tres.

Pero quien sí sorprendió fue Aldo de Nigris, al admitir sin rodeos que sí tendría una cita con Elaine:

“Sí, la realidad es que sí, si digo la verdad, sí”.

Cuando Aarón le preguntó por qué no se quedó más tiempo en la fiesta de Galilea Montijo (donde también estuvo Elaine), Aldo respondió con naturalidad:

“Tenía que dormir, no la fuerzo, pero sí tendría una cita con Elaine”.

Y añadió, dejando claro que todo sigue en un terreno amistoso:

“Somos amigos, es mi amiga, pero está muy bonita”.

(Captura de pantalla @kunno)

Abelito revela si a Aldo le gusta Elaine

En redes sociales comenzó a circular el momento en que Abelito también habló del tema en un live en sus redes sociales, donde más de 49 mil personas se conectaron para escucharlo.

Ante la pregunta de sus seguidores sobre lo que opinaba del ship entre Aldo y Elaine, respondió con sinceridad:

“¿Qué opina sobre el ship de qué? ¿De Aldo y Elaine? ¿Y qué opino? Pues nada. Yo digo que a mi compadre de repente, pues se le hacía bonita. Bueno, de repente, pues sí, Elaine es bonita”.

Eso sí, quiso dejar claro que la relación entre ambos era más de cariño y camaradería que algo romántico:

“Pero ya de repente, imagínense estar encerrados tanto tiempo. Algo ahí, bonita y cotorreando así. Pues más que nada yo pienso que era una bonita amistad, una bonita amistad o algo ahí”.

Usuarios en redes están emocionados por un posible romance (Tiktok/gossipdrop1)

Con su tono relajado y divertido, Abelito calmó las aguas entre los fans, aunque dejó abierta la puerta a que el público siga fantaseando con ese posible romance.

Por ahora, lo único seguro es que los tres integrantes del Team Noche —Aldo, Aarón y Abelito— se mantienen más unidos que nunca, disfrutando del éxito post-reality… y de los rumores que ellos mismos alimentan con su buena vibra y sentido del humor.