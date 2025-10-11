México

¿Romance en puerta? Abelito revela qué siente realmente Aldo de Nigris por Elaine Haro

Desde que los famosos salieron del reality de Televisa el shippeo se ha hecho cada vez más grande

Por Zurisaddai González

Guardar
(Instagram)
(Instagram)

Desde que terminó La Casa de los Famosos México 2025, los fans no han dejado de analizar cada mirada, gesto y palabra entre Aldo de Nigris y Elaine Haro. Las redes sociales han hecho su magia: los “shippearon”, los editaron en videos románticos y hasta los imaginaron como la nueva pareja salida del reality.

Pero, ¿qué tan real es ese supuesto interés amoroso? Para despejar las dudas, Abelito —el inseparable amigo de Aldo dentro del Team Noche— decidió hablar claro y sin rodeos sobre lo que él vio en la casa y lo que piensa del tema.

El “shippeo” entre Aldo y Elaine Haro que enloqueció a los fans

Tras el final del programa, Aldo, Aaron Mercury y Abelito se reunieron por primera vez fuera del encierro para grabar el primer podcast oficial del Team Noche, publicado en el canal de YouTube del ganador de los 4 millones de pesos.

(Captura de pantalla YouTube)
(Captura de pantalla YouTube)

Durante la charla, los tres recordaron momentos de la casa, bromearon como siempre y hablaron de los temas más comentados por el público: las supuestas conexiones románticas entre ellos y otras celebridades del reality.

En un inicio, los fans habían relacionado a Elaine Haro con Aaron Mercury, pero con el paso de las semanas, las redes comenzaron a notar la cercanía de la actriz con Aldo de Nigris.

El tema salió naturalmente en el podcast y provocó risas entre los tres amigos. Aarón fue el primero en hablar y negó tajantemente que entre él y Elaine hubiera algo más que amistad:

“No, una cita de amistad y cariño. Yo la veo como una amiga, suena feo pero me cae muy chido. No quiero perder la amistad”.

Ambos habitantes recibieron la visita
Ambos habitantes recibieron la visita inesperada de dos exhabitantes. Diseño: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

Incluso bromeó diciendo que, si tuviera una cita romántica, sería con Aldo, desatando carcajadas entre los tres.

Pero quien sí sorprendió fue Aldo de Nigris, al admitir sin rodeos que sí tendría una cita con Elaine:

“Sí, la realidad es que sí, si digo la verdad, sí”.

Cuando Aarón le preguntó por qué no se quedó más tiempo en la fiesta de Galilea Montijo (donde también estuvo Elaine), Aldo respondió con naturalidad:

“Tenía que dormir, no la fuerzo, pero sí tendría una cita con Elaine”.

Y añadió, dejando claro que todo sigue en un terreno amistoso:

“Somos amigos, es mi amiga, pero está muy bonita”.

(Captura de pantalla @kunno)
(Captura de pantalla @kunno)

Abelito revela si a Aldo le gusta Elaine

En redes sociales comenzó a circular el momento en que Abelito también habló del tema en un live en sus redes sociales, donde más de 49 mil personas se conectaron para escucharlo.

Ante la pregunta de sus seguidores sobre lo que opinaba del ship entre Aldo y Elaine, respondió con sinceridad:

“¿Qué opina sobre el ship de qué? ¿De Aldo y Elaine? ¿Y qué opino? Pues nada. Yo digo que a mi compadre de repente, pues se le hacía bonita. Bueno, de repente, pues sí, Elaine es bonita”.

Eso sí, quiso dejar claro que la relación entre ambos era más de cariño y camaradería que algo romántico:

“Pero ya de repente, imagínense estar encerrados tanto tiempo. Algo ahí, bonita y cotorreando así. Pues más que nada yo pienso que era una bonita amistad, una bonita amistad o algo ahí”.

Usuarios en redes están emocionados por un posible romance (Tiktok/gossipdrop1)

Con su tono relajado y divertido, Abelito calmó las aguas entre los fans, aunque dejó abierta la puerta a que el público siga fantaseando con ese posible romance.

Por ahora, lo único seguro es que los tres integrantes del Team Noche —Aldo, Aarón y Abelito— se mantienen más unidos que nunca, disfrutando del éxito post-reality… y de los rumores que ellos mismos alimentan con su buena vibra y sentido del humor.

Temas Relacionados

AbelitoElaine HaroAldo de NigrisLa Casa de los Famosos MéxicoLa Casa de los Famosos 2025mexico-entretenimiento

Más Noticias

“La violencia digital es un delito”: Olimpia Coral advierte a Lupillo Rivera y respalda a Belinda

La activista fue contundente con su opinión respecto al caso que atañe a los famosos

“La violencia digital es un

Aumento al IEPS en bebidas azucaradas vulnera la Constitución y derechos humanos: experta de la UNAM

La especialista en derecho fiscal de la FES Acatlán, asegura que el incremento del impuesto afecta a los hogares más pobres

Aumento al IEPS en bebidas

Ángela Aguilar reaparece en redes con un mensaje: “La vida no siempre se entiende, pero se agradece”

La cantante celebró su cumpleaños 22 rodeada de sus seres queridos en un paradisiaco lugar

Ángela Aguilar reaparece en redes

Santoral 11 de octubre: San Juan XXIII papa, quién fue y por qué se celebra hoy

La lista los santos y mártires para que sepas a quiénes debes felicitar en un día como hoy

Santoral 11 de octubre: San

Temblor en Oaxaca hoy: se registra sismo de 4.0 de magnitud en Salina Cruz

El Servicio Sismológico Nacional confirmó los detalles del temblor minutos después de su ocurrencia

Temblor en Oaxaca hoy: se
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen a hombre con más

Detienen a hombre con más de 120 mil dólares en efectivo y drogas tras cateo en Chihuahua

Procesan a tercer implicado en el asesinato de Juan Alberto Camarillo, jefe regional de la Fiscalía de Guanajuato

Dan 10 años de prisión a nueve mexicanos y ecuatorianos detenidos en Guerrero con más de 3 toneladas de cocaína

Marina detiene a dos hombres por transporte de hidrocarburo ilegal en Tabasco y Nuevo León

Luisa María Alcalde confirma expulsión de Hernán Bermúdez Requena de Morena

ENTRETENIMIENTO

Ángela Aguilar reaparece en redes

Ángela Aguilar reaparece en redes con un mensaje: “La vida no siempre se entiende, pero se agradece”

Mariana Ávila comparte desgarrador mensaje tras la muerte de Fede Dorcaz: “No quiero estar un día más sin ti”

“Nuestro próximo destino”: el sueño que Mariana Ávila no pudo cumplir con Fede Dorcaz, cantante y modelo asesinado en CDMX

Aldo de Nigris confiesa que quiere una cita con Elaine y así reaccionó Aarón Mercury

La historia de un asesino serial real atrapa a los usuarios de Netflix México en su semana de estreno

DEPORTES

Miguel “Alacrán” Berchelt vs Edixon

Miguel “Alacrán” Berchelt vs Edixon Pérez: cuándo, dónde y a qué hora ver la pelea en vivo

AAA rinde tributo a Antonio Peña con el regreso de los Relevos Atómicos en Héroes Inmortales 2025

DT de Colombia destaca el partido de este sábado contra México: “Es lo mejor de Concacaf”

Vinculan a proceso a Omar Bravo, el exdelantero podría enfrentar 10 años de prisión

Jugador de México manda mensaje a Argentina previo al duelo de los Cuartos de Final: “Es un partido más”