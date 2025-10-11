¿Qué beneficios tiene el té de laurel con canela y jamaica? 

El té de laurel con canela y jamaica combina antioxidantes que benefician la salud cardiovascular y el sistema inmunológico. Youtube/Tua Saúde en Español

El té de laurel con canela y jamaica se ha popularizado como una bebida saludable que promete mejorar la digestión, reducir la inflamación y apoyar la pérdida de peso.

Aunque sus beneficios han sido ampliamente difundidos en redes sociales, es importante revisar qué dice la evidencia científica sobre esta rica infusión.

La combinación de estos tres ingredientes aporta una alta concentración de antioxidantes, compuestos que ayudan a combatir el daño celular causado por los radicales libres.

Las flores de jamaica contienen antocianinas, betacarotenos y vitamina C; la canela es rica en polifenoles, y el laurel aporta carotenoides.

Estos elementos han sido vinculados con efectos positivos en la salud cardiovascular, el sistema inmunológico y la prevención de enfermedades crónicas.

La canela y el laurel han sido estudiados por su posible impacto en la regulación de la glucosa en sangre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Diversos estudios han encontrado que el té de jamaica puede contribuir a reducir la presión arterial de forma leve, aunque es importante señalar que no sustituye tratamientos médicos.

La canela, por su parte, ha demostrado tener efectos sobre la regulación de la glucosa en sangre, especialmente cuando se consume de forma constante.

Las hojas de laurel también han sido estudiadas por su posible impacto en el control de azúcar, aunque los resultados aún son preliminares.

En cuanto a la pérdida de peso, algunas investigaciones señalan que el extracto de jamaica puede ayudar a disminuir el apetito y reducir la grasa corporal.

La canela también ha sido relacionada con la activación de hormonas que regulan el metabolismo de las grasas. Sin embargo, estos efectos se han observado principalmente en estudios con dosis concentradas, por lo que no se puede asegurar que la infusión tenga el mismo impacto.

El extracto de jamaica y la canela se asocian con la reducción del apetito y la activación del metabolismo de las grasas. (Clinica Nueva Caracas)

El té también se asocia con propiedades antiinflamatorias. La inflamación crónica está relacionada con enfermedades como diabetes, cáncer y afecciones cardiovasculares. Consumir ingredientes con efectos antiinflamatorios podría ser útil como parte de una dieta equilibrada.

A pesar de sus beneficios, esta bebida debe tomarse con moderación. El consumo excesivo de jamaica puede afectar el hígado, y la canela contiene cumarina, una sustancia que en grandes cantidades puede ser tóxica. Además, tanto la canela como el laurel pueden interactuar con medicamentos para la glucosa o el paracetamol.

Preparar esta infusión es sencillo y rápido: basta hervir una ramita de canela, tres hojas de laurel y una taza de jamaica en dos tazas de agua. Se puede tomar caliente o fría, y endulzar al gusto. Aunque tiene propiedades interesantes, no reemplaza el consejo médico ni los tratamientos profesionales.