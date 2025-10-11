México

Procesan a tercer implicado en el asesinato de Juan Alberto Camarillo, jefe regional de la Fiscalía de Guanajuato

El agente fue atacado a tiros cuando se dirigía a bordo de un vehículo para cumplir con sus funciones

Por Ale Huitron

Guardar
El agente fue asesinado durante
El agente fue asesinado durante un ataque cuando se encontraba a bordo de su vehículo. (SSP Guanajuato)

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Guanajuato informó la vinculación a proceso de Luis Armando “N” por su probable participación en el asesinato de Juan Alberto Camarillo, Jefe de Unidad de la institución.

El juez resolvió vincular al sujeto por los delitos de homicidio calificado y robo calificado. Además, impuso como medida cautelar prisión preventiva justificada durante el desarrollo del proceso penal.

Dicha resolución se suma a la vinculación a proceso de Maeléth Jeannice “N” y Jovany Alejandro “N”, quienes fueron detenidos el pasado 4 de octubre por su presunta responsabilidad en la privación de la libertad del agente para posteriormente asesinarlo.

Al informar su captura, la Fiscalía también dio a conocer que se descartó como principal línea de investigación sus labores dentro de la institución.

Luego de ser detenidos, ambos fueron vinculados a proceso por los delitos de homicidio y robo calificado, además se les impuso prisión preventiva como medida cautelar.

“El proceso continúa y la Fiscalía de Guanajuato asegura que todos los responsables serán sometidos a la justicia, enfrentando las consecuencias de sus actos”, detalló la Fiscalía en un comunicado.

Luis Armando "N" fue vinculado
Luis Armando "N" fue vinculado a proceso por su presunta participación en el homicidio del jefe regional. Foto: FGE Guanajuato

Así fue el hallazgo del cuerpo del jefe regional

El pasado 25 de septiembre fue localizado el vehículo calcinado y con impactos de bala del jefe regional en la carretera San Felipe-Dolores Hidalgo.

En el interior del automóvil, las autoridades confirmaron la muerte de Juan Alberto Camarillo Zavala, quien se desempeñaba como jefe regional del órgano autónomo.

Junto al vehículo, los peritos localizaron una sudadera negra, elemento que podría aportar información relevante para esclarecer el crimen.

El ataque, reportado alrededor de las 8:00 en las inmediaciones de la comunidad La Estancia, movilizó de inmediato a elementos de la policía, quienes resguardaron la escena con rigor para preservar cualquier indicio útil para la investigación.

La Policía Municipal ya dio
La Policía Municipal ya dio parte de reporte a las autoridades estatales quienes iniciaron una carpeta de investigación. (TW @Eco1_LVM)

Ante el hecho, la Fiscalía General del Estado de Guanajuato calificó el hecho como “un ataque cobarde” y expresó su pesar por la pérdida.

“La Fiscalía General del Estado de Guanajuato lamenta profundamente y condena enérgicamente el cobarde ataque en el que fue privado de la vida el Jefe de Unidad de Tramitación Común, Juan Alberto ‘N’”, detalló en un comunicado.

Además, subrayó que cada agresión contra un servidor público será respondida con la aplicación estricta de la ley, reiterando su compromiso de identificar, localizar y presentar ante la justicia a los responsables.

La Fiscalía también reconoció a Juan Alberto Camarillo Zavala como un servidor público ejemplar, destacando su entrega y dedicación en el cumplimiento de sus funciones.

Temas Relacionados

asesinato jefe regionalFiscalía GuanajuatoJuan Alberto Camarillotercer implicadovinculación a procesoNarco en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Jugador de México manda mensaje a Argentina previo al duelo de los Cuartos de Final: “Es un partido más”

El combinado azteca se medirá ante la albiceleste en busca de clasificar a las Semifinales del torneo

Jugador de México manda mensaje

Cierre de la mezcla mexicana de petróleo de este viernes 10 de octubre

El precio de la mezcla mexicana de petróleo se estima utilizando las fórmulas de precio por región geográfica con el cierre diario de las cotizaciones correspondientes

Cierre de la mezcla mexicana

¿Qué beneficios tiene el té de laurel con canela y jamaica?

Infusión rica en antioxidantes que podría apoyar la digestión, reducir inflamación, controlar glucosa y aportar beneficios metabólicos

¿Qué beneficios tiene el té

¿Cuál fue el móvil del asesinato de Fede Dorcaz, participante de Las Estrellas Bailan en Hoy? Estas son las hipótesis

En el crimen contra el joven participaron al menos cuatro sujetos

¿Cuál fue el móvil del

¿Se canceló tu viaje? Consulta el estado de las operaciones del AICM

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México informa en tiempo real el estatus de todos sus vuelos

¿Se canceló tu viaje? Consulta
MÁS NOTICIAS

NARCO

Capturan a sujeto implicado en

Capturan a sujeto implicado en el homicidio del sacerdote Bertoldo Pantaleón en Guerrero

Este es el cártel que opera en Miguel Hidalgo, la alcaldía donde fue asesinado el modelo argentino Fede Dorcaz

Dan 10 años de prisión a nueve mexicanos y ecuatorianos detenidos en Guerrero con más de 3 toneladas de cocaína

Marina detiene a dos hombres por transporte de hidrocarburo ilegal en Tabasco y Nuevo León

Luisa María Alcalde confirma expulsión de Hernán Bermúdez Requena de Morena

ENTRETENIMIENTO

¿Cuál fue el móvil del

¿Cuál fue el móvil del asesinato de Fede Dorcaz, participante de Las Estrellas Bailan en Hoy? Estas son las hipótesis

Lupillo Rivera manda mensaje a sus “haters” tras la denuncia de Belinda

La última aparición pública de Fede Dorcaz, músico que participaría en Las Estrellas Bailan en Hoy, antes de ser asesinado

De barrendero de CDMX al Tiny Desk: Macario Martínez conquista con un show íntimo de música mexicana

“Lo mataron”: el video que captó los momentos posteriores al asesinato de Fede Dorcaz, participante de Las Estrellas Bailan en Hoy

DEPORTES

Jugador de México manda mensaje

Jugador de México manda mensaje a Argentina previo al duelo de los Cuartos de Final: “Es un partido más”

Un viejo conocido de la Liga MX anota en el triunfo de Francia sobre Azerbaiyán en las eliminatorias del Mundial 2026

La Selección de Guatemala de Luis Fernando Tena empata en Surinam y se ve lejos del Mundial del 2026

Este podría ser el siguiente rival de Terence Crawford tras vencer a Canelo Álvarez: “Los mejores deben enfrentar a los mejores”

Miguel Herrera, contra las cuerdas en Costa Rica: el empate que complica el Mundial del 2026