Procesan a tercer implicado en el asesinato de Juan Alberto Camarillo, jefe regional de la Fiscalía de Guanajuato

El agente fue asesinado durante un ataque cuando se encontraba a bordo de su vehículo. (SSP Guanajuato)

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Guanajuato informó la vinculación a proceso de Luis Armando “N” por su probable participación en el asesinato de Juan Alberto Camarillo, Jefe de Unidad de la institución.

El juez resolvió vincular al sujeto por los delitos de homicidio calificado y robo calificado. Además, impuso como medida cautelar prisión preventiva justificada durante el desarrollo del proceso penal.

Dicha resolución se suma a la vinculación a proceso de Maeléth Jeannice “N” y Jovany Alejandro “N”, quienes fueron detenidos el pasado 4 de octubre por su presunta responsabilidad en la privación de la libertad del agente para posteriormente asesinarlo.

Al informar su captura, la Fiscalía también dio a conocer que se descartó como principal línea de investigación sus labores dentro de la institución.

Luego de ser detenidos, ambos fueron vinculados a proceso por los delitos de homicidio y robo calificado, además se les impuso prisión preventiva como medida cautelar.

“El proceso continúa y la Fiscalía de Guanajuato asegura que todos los responsables serán sometidos a la justicia, enfrentando las consecuencias de sus actos”, detalló la Fiscalía en un comunicado.

Luis Armando "N" fue vinculado a proceso por su presunta participación en el homicidio del jefe regional. Foto: FGE Guanajuato

Así fue el hallazgo del cuerpo del jefe regional

El pasado 25 de septiembre fue localizado el vehículo calcinado y con impactos de bala del jefe regional en la carretera San Felipe-Dolores Hidalgo.

En el interior del automóvil, las autoridades confirmaron la muerte de Juan Alberto Camarillo Zavala, quien se desempeñaba como jefe regional del órgano autónomo.

Junto al vehículo, los peritos localizaron una sudadera negra, elemento que podría aportar información relevante para esclarecer el crimen.

El ataque, reportado alrededor de las 8:00 en las inmediaciones de la comunidad La Estancia, movilizó de inmediato a elementos de la policía, quienes resguardaron la escena con rigor para preservar cualquier indicio útil para la investigación.

La Policía Municipal ya dio parte de reporte a las autoridades estatales quienes iniciaron una carpeta de investigación. (TW @Eco1_LVM)

Ante el hecho, la Fiscalía General del Estado de Guanajuato calificó el hecho como “un ataque cobarde” y expresó su pesar por la pérdida.

“La Fiscalía General del Estado de Guanajuato lamenta profundamente y condena enérgicamente el cobarde ataque en el que fue privado de la vida el Jefe de Unidad de Tramitación Común, Juan Alberto ‘N’”, detalló en un comunicado.

Además, subrayó que cada agresión contra un servidor público será respondida con la aplicación estricta de la ley, reiterando su compromiso de identificar, localizar y presentar ante la justicia a los responsables.

La Fiscalía también reconoció a Juan Alberto Camarillo Zavala como un servidor público ejemplar, destacando su entrega y dedicación en el cumplimiento de sus funciones.