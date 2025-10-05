Detienen a dos por el asesinato de Juan Alberto Camarillo, jefe regional de la Fiscalía de Guanajuato

La fiscalía del estado se encuentra investigando los motos del asesinato del funcionario (EFE/ STR)

La Fiscalía General del estado de Guanajuato dio a conocer a través de sus redes sociales la detención de un hombre y una mujer que fueron identificados como presuntos responsables del asesinato del jefe regional de la institución, quien perdió la vida en un ataque armado el pasado 25 de septiembre en un tramo carretero de la entidad.

Los ahora aprehendido fueron identificados como Jovanny Alejandro “N” y Maelet Jeannice “N”, quienes presuntamente lo privaron de su libertad para posteriormente asesinarlo. Además, se dio a conocer que la línea de investigación en la que se relacionaba el ataque por su labor en la Fiscalía ya ha sido descartada.

Por otra parte, se mencionó que los presuntos responsables ya han sido vinculados a proceso por los delitos de homicidio y robo calificado, y que a ambos se les dictó prisión preventiva como medida cautelar.

“El proceso continúa y la Fiscalía de Guanajuato asegura que todos los responsables serán sometidos a la justicia, enfrentando las consecuencias de sus actos”, se lee en el comunicado publicado en las redes sociales de la Fiscalía de Guanajuato.

¿Cómo fue el ataque a Juan Alberto Camarillo?

El hallazgo de un vehículo calcinado y con impactos de bala en la carretera San Felipe-Dolores Hidalgo marcó el inicio de una investigación que ha sacudido a las autoridades de Guanajuato.

En el interior del automóvil, los agentes confirmaron la muerte de Juan Alberto Camarillo Zavala, jefe regional de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, quien fue víctima de un ataque armado mientras se dirigía a cumplir con sus funciones. Junto al vehículo, los peritos localizaron una sudadera negra, elemento que podría aportar pistas relevantes para la investigación.

El ataque fue reportado alrededor de las 8:00 am en las inmediaciones de la comunidad La Estancia, movilizó de inmediato a elementos de la policía, quienes resguardaron la escena con el objetivo de preservar todos los indicios y facilitar el trabajo de los equipos encargados de las diligencias iniciales.

La magnitud del crimen motivó un operativo conjunto en el que participaron la Guardia Nacional, la Secretaría de Defensa y la propia Fiscalía del estado.

La reacción institucional no se hizo esperar. A través de un comunicado difundido en redes sociales, la Fiscalía General del Estado de Guanajuato expresó su pesar y condena ante lo ocurrido, calificando el hecho como “un ataque cobarde”.

En el mensaje oficial, la dependencia manifestó: “La Fiscalía General del Estado de Guanajuato lamenta profundamente y condena enérgicamente el cobarde ataque en el que fue privado de la vida el Jefe de Unidad de Tramitación Común, Juan Alberto ‘N’”