Asesinan al jefe regional de la Fiscalía de Guanajuato, autoridades condenan el ataque

Policías municipales fueron los primeros en atender el asesinato del jefe regional (@/Eco1_LVM)

La Fiscalía General del Estado de Guanajuato confirmó que el jefe regional del órgano autónomo, Juan Alberto Camarillo Zavala, fue asesinado durante un ataque armado en la carretera San Felipe-Dolores Hidalgo.

De acuerdo con las autoridades ministeriales, el ataque fue reportado al rededor de las 8:00 horas a la altura de la comunidad La Estancia. Tras los hechos, elementos de la policía llegaron al lugar y confirmaron la muerte de Zavala, además encontraron su vehículo calcinado y con impactos de balas.

Además, junto al automóvil se halló una sudadera negra , lo que podría aportar pistas relevantes para la investigación.

Durante las primeras horas los elementos de seguridad resguardaron la escena estrictamente en los alrededores, con el objetivo de preservar todos los detalles posibles y facilitar el trabajo de los equipos encargados de las diligencias iniciales para lograr identificar a los posibles implicados en el asesinato.

El hallazgo motivó un fuerte operativo de elementos de la Guardia Nacional, la Secretaría de Defensa y de la Fiscalía del estado. Hasta el momento se desconocen los detalles del ataque.

¿Qué dijo la Fiscalía del estado?

A través de un comunicado publicado en sus redes sociales, la Fiscalía General del estado de Guanajuato lamentó y condenó los hechos, calificándolos como “un ataque cobarde”.

“La Fiscalía General del Estado de Guanajuato lamenta profundamente y condena enérgicamente el cobarde ataque en el que fue privado de la vida el Jefe de Unidad de Tramitación Común, Juan Alberto “N”“, se lee en la publicación.

La fiscalía del estado condenó los hechos en sus redes sociales (@/FGEGUANAJUATO)

Por otra parte, la Fiscalía aseguró que cada ataque contra un servidor público será respondido con la aplicación plena y enérgica de la ley, reafirmando su compromiso de continuar las investigaciones para identificar, localizar y presentar ante la justicia a los responsables.

En su declaración oficial, la institución reconoció a Juan Alberto como un servidor público ejemplar, destacando su dedicación y el hecho de que entregó la vida en el cumplimiento de sus responsabilidades.

El asesinato de Juan Alberto Camarillo Zavala ha conmocionado a la estructura de la Fiscalía en la región, donde fungía como jefe regional de la Delegación D de los municipios de Ocampo, San Felipe, Dolores Hidalgo y San Diego de la Unión.

La FGE advirtió que “no vamos a permitir que quienes hacen cumplir la ley sean asesinados por ejercer su deber” y aseguró que la fuerza del Estado se hará sentir, enfatizando que no habrá impunidad, y finalmente reiteraron su compromiso en mantener los esfuerzos para esclarecer los hechos y garantizar que los responsables enfrenten las consecuencias legales correspondientes.