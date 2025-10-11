México

Lex Ashton no recuerda ataque en el CCH Sur, asegura su abogado: “Sólo del momento en que lo trasladaban”

De acuerdo a la declaración, Ashton no recuerda los hechos por una presunta condición médica

Por Guadalupe Fuentes

El representante legal asegura que
El representante legal asegura que el acusado no recuerda los hechos (Redes sociales/CUARTOSCURO)

Luego de que dieran a conocer de la aprehensión de Lex Ashton, acusado de tentativa de homicidio contra un estudiante y un trabajador del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Sur, su abogado, David Reyes, declaró que este no recuerda el suceso por el que fue detenido, sólo su traslado hacia la institución educativa en un taxi por aplicación

“La verdad no se acordaba de nada, (...) solamente lo último que recuerda es cuando llegó en el Uber, no recuerda absolutamente nada”, aseguró ante los medios de comunicación luego de que Ashton fuera dado de alta del Hospital General Regional número 2 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), para posteriormente ser trasladado al Reclusorio Oriente de la alcaldía Iztapalapa.

Por otra parte, informó que ya fue descartada la teoría de que el joven estuviera bajo los efectos de alguna droga durante el ataque, sino que en realidad pudo actuar de esa manera por un presunto brote psicótico desatado por un padecimiento mental no atendido.

“De acuerdo a lo que dicen los médicos, lo que dicen la notas médicas es que obviamente está en un estado psicótico, obviamente está fuera de la realidad, en un estado inconveniente y no por sustancias tóxicas, sino porque es un padecimiento ya, que tienes muchos años, al parecer desde la secundaria”, aseguró Reyes.

Estos objetos coinciden con los
Estos objetos coinciden con los que fueron encontrados al momento de resguardarlo. (Facebook/Lex Ashton/IDperfil61579885383123)

Además, pidió a los medios de comunicación no difundir versiones falsas sobre las lesiones que sufrió Lex Ashton tras arrojarse de un tercer piso, ya que no sufrió de ninguna fractura tras el impacto.

“Se mal informó de algo. Los medios informaron que se lanzó de un tercer piso y tenía fracturada las piernas, pero no es así. Tuvo la fortuna de que cayó de un lado y se pegó en el hombro y tiene lesiones en el cerebro, tuvo esguince, no fractura”, afirmó.

Finalmente, informó que desconoce la fecha en la que podría ser realizada la primera audiencia, pero aseguró que “pronto” se va a realizar una conferencia de prensa para esclarecer dudas de los hechos.

Así salió Lex Ashton del hospital

A su salida del hospital se le pudo observar con una sudadera gris y un cubrebocas, y se le vio caminar con normalidad tras escuchar a personal de seguridad cuando se le ejecutó la orden de aprehensión.

Cabe recordar que la orden de aprehensión en su contra fue dada a conocer el pasado7 de octubre, por parte de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX).

Se espera que este sábado 11 de octubre sea presentado a un juez donde se decidirá si se inicia un proceso penal en su contra, así como las medidas que se le impondrán durante el juicio.

