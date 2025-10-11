México

“Le faltaba”: Lolita Cortés se sincera sobre si volvería a criticar a Yuridia como en La Academia

A dos décadas de que ambas compartieron foro de televisión, la experta en teatro retomó el tema

Por Zurisaddai González

(Foto: @soylolacortes, @yuridiamusic/Instagram)
Han pasado dos décadas desde que la cuarta generació de La Academia marcó un antes y un después en la televisión mexicana, y ahora, Lolita Cortés —una de las jueces más temidas y respetadas del reality— reflexionó sobre sus duras críticas hacia Yuridia, quien en aquel entonces apenas daba sus primeros pasos como cantante.

¿Qué dijo Lolita Cortés?

Durante una dinámica en el canal de YouTube Pinky Promise, la actriz y directora de teatro musical fue cuestionada sobre si volvería a criticar a Yuridia como lo hizo en 2005, cuando ambas protagonizaron momentos de tensión frente a millones de televidentes.

“¿Por qué lo haría si ya pasaron 20 años? Sería como un retroceso, como si ninguna de las dos hubiéramos avanzado y crecido”, respondió con serenidad.

Lolita Cortés fue operada la
Lolita explicó que, en su momento, su crítica no buscaba dañar, sino señalar algo que sentía ausente en la entonces joven intérprete:

“La mujer nació con voz, pero le faltaba —para mí— esta verdad en la mirada. Para el señor (Arturo López Gavito) no, él decía que estuvo perfecta. Yo decía: me falta verdad, esta verdad de romperte en el escenario, de decirles: ‘Esta canción no la escribí yo, pero cuenta mi historia perfectamente’, y yo sentía que no contaba las historias que le daban”.

Hoy, con el paso del tiempo, la llamada Jueza de Hierro reconoce la evolución artística de Yuridia y el poder con el que ahora transmite emociones desde el escenario:

“Caramba, han pasado estos años, ella sabe cómo contar una historia, lo que ha vivido, lo que se le queda, lo que se va, y quién soy yo para criticar no a una estrella, sino a una gran artista como es ella y como se ha podido defender y aprender y avanzado. Nos enseña lo que es una cantante en el escenario”.

La supuesta enemistad entre Yuridia y Lolita Cortés en La Academia

Fue en 2005 cuando la cuarta generación de La Academia se convirtió en una de las más recordadas por su talento y sus controversias.

Foto: Azteca Uno / La
En ella participaron Jolette, Yuridia, Cynthia Rodríguez, Erasmo Catarino, Adrián Varela y Edgar Guerrero. El panel de críticos estuvo conformado por Lolita Cortés, Arturo López Gavito e Ilse, de Flans.

Durante la temporada, Lolita protagonizó varios momentos tensos con los participantes, pero uno de los más sonados fue con Yuridia. En aquella ocasión, la crítica comparó a la sonorense con Adrián Varela por su interpretación, lo que desató una respuesta contundente de la joven cantante.

“Yo no soy Amanda Miguel ni soy Valeria Lynch, yo soy Yuridia”, dijo, arrancando aplausos del público.

Lolita replicó:

“No te comparo, te estoy adulando, adulando tu voz, te falta toda la interpretación y el final estuvo mal dirigido [...] espero que tu soberbia de esta noche te ayude”.

Yuridia. (YouTube)
Aquella escena fue considerada por muchos como el inicio de una “rivalidad” entre ambas, aunque con el tiempo se transformó en respeto mutuo.

Hoy, Yuridia es una de las artistas mexicanas más exitosas y Lolita una referente del teatro musical y la crítica escénica, ambas con trayectorias consolidadas que reflejan crecimiento y madurez.

