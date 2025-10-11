México

La Chilindrina revela que su grave crisis de salud se debió a que tomaba 19 pastillas al día: “No sé de qué, ni para qué”

María Antonieta de las Nieves comentó que la situación fue bastante crítica

Por Zurisaddai González

María Antonieta de las Nieves
María Antonieta de las Nieves alarma tras entrevista debido a su aspecto físico y habla: “Pobre Chilindrina” (Esta Noche)

María Antonieta de las Nieves, mejor conocida como La Chilindrina, abrió su corazón en una reciente entrevista con Matilde Obregón en YouTube, donde habló por primera vez a detalle sobre el grave episodio de salud que vivió en 2025, cuando fue hospitalizada de emergencia tras una gira en Perú.

La actriz reconoció que su deterioro físico y mental no fue producto de una enfermedad desconocida, sino de una sobremedicación que la llevó al límite.

Llega un momento en la vida que tanta medicina que estás tomando, según tú para estar bien, te perjudica terriblemente. Estaba tomando 19 pastillas al día, yo no sé de qué, ni para qué”, confesó.

¿Qué le pasó a la Chilindrina?

De acuerdo con La Chilindrina, el problema comenzó por la descoordinación entre médicos.




“(Me las recetó) el doctor, porque ves a uno, a otro y uno te dice: necesitas tomar esto, el otro, no se ponen de acuerdo y eso fue lo que me perjudicó la salud, explicó.

La actriz recordó que el daño fue tan grave que perdió la memoria de todo lo que vivió durante ese periodo. “Me puse tan grave que no recuerdo, gracias a Dios, porque cuando yo tengo conciencia de eso, de una semana para acá. Cuando me vi fue: esa anciana soy yo”, contó.

“Nos la entregaron ida”: su hija Verónica relata el momento más difícil

Su hija, Verónica, también compartió detalles de esos días críticos. Explicó que María Antonieta viajó a Perú con su equipo para retomar su personaje de La Chilindrina, después de varios años sin interpretarlo. Sin embargo, desde las primeras entrevistas en el país, algo no estaba bien.

Desde la primera entrevista que la hicieron en Perú yo dije: no es posible que la saquen así porque se veía mal. La asistente nos decía que le faltaba hidratación, que ya la había visto un neurólogo, nos confiamos”, narró.

Gabriel, el otro hijo de María Antonieta viajó hacia Perú y ahí se percató que su madre no se encontraba en el mejor estado. Por lo que las funciones tuvieron que cancelarse y La Chilindrina tuvo que regresar a México para ser atendida.

Me dieron a mi mamá cargada en el aeropuerto, para taparla de los periodistas. Me la entregaron directo en el coche, estaba ida y no reconocía, relató Verónica.

Los médicos confirmaron que además de infecciones, presentaba una sobremedicación severa y otras afección.

María Antonieta lamentó que "la
María Antonieta lamentó que "la hayan matado" este 19 de septiembre (Foto: Instagram)

Tenía bajo el sodio, podían darle ataques. (Tenía) infección en pulmones, vías urinarias y una sobremedicación terrible. Para quitarle ese rollo tenía que estar internada y nos aventamos una semana en el hospital”, explicó la hija de la comediante.

“Cuando me vi, dije: eso es un cadáver”

Ya en recuperación, María Antonieta tuvo un fuerte impacto al verse en el espejo. “El susto que me llevé cuando me vi a un espejo fue cuando dije: no es posible que sea yo. Cuando me vi dije: eso es un cadáver, fue muy difícil”, relató conmovida.

Hoy, gracias a sus hijos, doctores y fisioterapia, asegura que se siente como “otra persona”. “Ahorita me veo y digo: soy otra. Mi bendita familia... los periodistas se vieron mal de que yo me quejaba de que mis hijos no me atendían, no se han separado de mí en un solo momento”, dijo entre lágrimas.

Su hija concluyó que el proceso ha sido largo, pero esperanzador. “Ha puesto de su parte, está en fisio, doctores, exámenes, ya se enoja, ya hace berrinche, ya está bien”.

