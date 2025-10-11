México

El IMSS colabora con la Fiscalía de la CDMX por la muerte de Luciano Mateo en guardería ‘Colegio Cibeles’

Padres buscan justicia y señalan omisiones por parte de las autoridades federales

Por Jorge Contreras

EL IMSS colabora con la
EL IMSS colabora con la FGJCDMX por la muerte de bebe de 11 meses en guardería subrogada Colegio Cibeles en la CDMX (Alcaldía Cuauhtémoc)

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó la suspensión temporal de actividades en la Guardería “Colegio Cibeles”, ubicada en Ciudad de México, tras el fallecimiento de una bebe de 11 meses ocurrido el miércoles 1 de octubre.

El organismo federal ofreció “acompañamiento y apoyo” a la familia afectada y reiteró su cooperación absoluta con las indagatorias de la Fiscalía General de Justicia capitalina, de acuerdo con un comunicado oficial divulgado por el IMSS.

Mientras autoridades de la alcaldía Cuauhtémoc informaron que habían suspendido a dos guarderías subrogadas al IMSS.

“En la Alcaldía Cuauhtémoc suspendimos actividades en las guarderías ubicadas en Río Ganges 81 y Río Grijalva 31, colonia Cuauhtémoc. Ambas, subrogadas al @imss_mx, no acreditaron uso de suelo ni programa interno de protección civil”, escribió la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega a través de su cuenta de X.

Falta de comunicación

Padres exigen justicia por muerte de su hijo en guardería subrogada del IMSS ubicada en alcaldía Cuauhtémoc Crédito: (@AlessandraRdlv/X)

Por su parte, los padres señalaron que al llegar al hospital donde había sido llevado su hijo, les informaron que el menor llegó sin signos vitales y que hubo un silencio de las autoridades del plantel y del IMSS.

Por su parte, el órgano de seguridad social sostuvo que sí mantuvo contacto permanente con los familiares Luciano Mateo y que ha puesto a su disposición servicios de apoyo y asesoría.

“El instituto ha mantenido comunicación directa con los familiares de la menor, a quienes ofreció acompañamiento y respaldará en todas las etapas del proceso”, expuso el IMSS.

Investiga el caso la Fiscalía capitalina

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) abrió una carpeta de investigación para determinar las causas del fallecimiento.

Cabe precisar que la guardería privada operaba desde hace 25 años. Tras los hechos, autoridades federales señalaron que suspendieron labores del lugar el 2 de octubre y se reubicó al resto de los menores que se tenían a otras estancias infantiles.

El organismo precisó que en ese periodo se revisarán a fondo los procedimientos internos y las condiciones de seguridad del inmueble, un proceso que será supervisado tanto por la delegación zonal como por inspectores federales.

“El IMSS refrenda su compromiso con la transparencia y la justicia. Al igual que la familia del menor, el Instituto busca el total esclarecimiento de los hechos”, subrayó la institución.

