Ebrard alista Foro Sociedad de Tecnología y Ciencia en México, participarán científicos internacionales y premios Nobel

Mexico's Minister of Economy Marcelo Ebrard speaks during the closing ceremony of the Mexico-Brazil Business Forum (Foro Empresarial Mexico-Brasil) at the Foreign Ministry building (SRE) in Mexico City, Mexico, August 27, 2025. REUTERS/Henry Romero

Marcelo Ebrard, secretario de Economía, informó que continúan avanzando los preparativos del Foro Sociedad de Tecnología y Ciencia (STS Forum, por sus siglas en inglés), edición América Latina y el Caribe, el cual se realizará en diciembre de este año en México.

Durante el evento ‘Capital de la inversión: Crecimiento y récord histórico’, del gobierno de la Ciudad de México, el funcionario federal recordó que esta semana viajó a Japón, para participar en la edición de dicho foro para esa región.

En este sentido, detalló que el Foro STS en México será el 3, 4 y 5 de diciembre de este año, en el Centro de Convenciones ubicado en Cuernavaca, Morelos, y contará con la participación de un gran número de empresas de Japón, Estados Unidos y Europa.

Agregó que también asistirán “científicos muy relevantes, incluyendo premios Nobel”, destacando que este año dos académicos japoneses estuvieron entre los galardonados por dicha premiación internacional.

“Van a venir a México un gran número de empresas de Japón, Estados Unidos, Europa y otros países. Van a venir científicos muy relevantes incluyendo premios Nobel, etc. Japón acaba de sacar dos premios Nobel este año”, dijo.

¿Cómo será el Foro STS en México?

El secretario de Economía indicó que en el foro se buscarán analizar acciones, entre ellas el uso de nuevas tecnologías, para atender el estrés hídrico en México.

“Y lo que queremos discutir es, o lo que queremos avanzar, primero todo lo que tiene que ver con el agua. México tiene un estrés hídrico, entonces tiene mayor población y desarrollo económico, tiene menor disponibilidad de agua, entonces vamos a revisar las tecnologías vigentes o que pueden aprovecharse para reducir ese estrés”, resaltó.

Agregó que también se podrán conocer los avances en la medicina genómica y el impacto de la Inteligencia Artificial.

Sobre esto último, adelantó que se van a presentar lo que se denominan “gemelos de inteligencia artificial”, la cual es una herramienta “para apoyarte, complementarte o auxiliarte” en diversos ámbitos, como la educación.

“Todo lo que tiene que ver con la nueva medicina, la medicina genómica hoy en curso. Casi todos la vivimos en el COVID-19. Cuando nos preguntan qué es, es el RNA Mensajero, por ejemplo. O es las inmunoterapias contra el cáncer que están hechas con un vector. Entonces vamos a ver una medicina totalmente distinta a la que conocemos. Van a venir muchos de los especialistas.

“Inteligencia artificial, su impacto. Se va a presentar, por ejemplo aquí en México, lo que se denominan tus gemelos de inteligencia artificial. Todos vamos a tener un gemelo de inteligencia artificial para apoyarte, complementarte o auxiliarte. Claro, depende de tu voluntad de tenerlo, ¿no? Pero se van a presentar aquí“.

Ebrard agregó de igual forma se revisarán temas de aeronáutica y la industria espacial, aseverando que ambas han tenido un rápido crecimiento en México, entre otros, como “todo lo que tiene que ver con cómo logramos que las innovaciones lleguen al mercado”.

“¿Por qué no llegan al mercado? Porque no hay fondos de riesgo en México" enfatizó.