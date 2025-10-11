México

Ebrard alista Foro Sociedad de Tecnología y Ciencia en México, participarán científicos internacionales y premios Nobel

El secretario de Economía indicó que el foro será en diciembre y en él se presentarán los avances en IA, medicina y aeronáutica

Por Fernanda López-Castro

Guardar
Mexico's Minister of Economy Marcelo
Mexico's Minister of Economy Marcelo Ebrard speaks during the closing ceremony of the Mexico-Brazil Business Forum (Foro Empresarial Mexico-Brasil) at the Foreign Ministry building (SRE) in Mexico City, Mexico, August 27, 2025. REUTERS/Henry Romero

Marcelo Ebrard, secretario de Economía, informó que continúan avanzando los preparativos del Foro Sociedad de Tecnología y Ciencia (STS Forum, por sus siglas en inglés), edición América Latina y el Caribe, el cual se realizará en diciembre de este año en México.

Durante el evento ‘Capital de la inversión: Crecimiento y récord histórico’, del gobierno de la Ciudad de México, el funcionario federal recordó que esta semana viajó a Japón, para participar en la edición de dicho foro para esa región.

En este sentido, detalló que el Foro STS en México será el 3, 4 y 5 de diciembre de este año, en el Centro de Convenciones ubicado en Cuernavaca, Morelos, y contará con la participación de un gran número de empresas de Japón, Estados Unidos y Europa.

Agregó que también asistirán “científicos muy relevantes, incluyendo premios Nobel”, destacando que este año dos académicos japoneses estuvieron entre los galardonados por dicha premiación internacional.

“Van a venir a México un gran número de empresas de Japón, Estados Unidos, Europa y otros países. Van a venir científicos muy relevantes incluyendo premios Nobel, etc. Japón acaba de sacar dos premios Nobel este año”, dijo.

¿Cómo será el Foro STS en México?

El secretario de Economía indicó que en el foro se buscarán analizar acciones, entre ellas el uso de nuevas tecnologías, para atender el estrés hídrico en México.

“Y lo que queremos discutir es, o lo que queremos avanzar, primero todo lo que tiene que ver con el agua. México tiene un estrés hídrico, entonces tiene mayor población y desarrollo económico, tiene menor disponibilidad de agua, entonces vamos a revisar las tecnologías vigentes o que pueden aprovecharse para reducir ese estrés”, resaltó.

Agregó que también se podrán conocer los avances en la medicina genómica y el impacto de la Inteligencia Artificial.

Sobre esto último, adelantó que se van a presentar lo que se denominan “gemelos de inteligencia artificial”, la cual es una herramienta “para apoyarte, complementarte o auxiliarte” en diversos ámbitos, como la educación.

“Todo lo que tiene que ver con la nueva medicina, la medicina genómica hoy en curso. Casi todos la vivimos en el COVID-19. Cuando nos preguntan qué es, es el RNA Mensajero, por ejemplo. O es las inmunoterapias contra el cáncer que están hechas con un vector. Entonces vamos a ver una medicina totalmente distinta a la que conocemos. Van a venir muchos de los especialistas.

“Inteligencia artificial, su impacto. Se va a presentar, por ejemplo aquí en México, lo que se denominan tus gemelos de inteligencia artificial. Todos vamos a tener un gemelo de inteligencia artificial para apoyarte, complementarte o auxiliarte. Claro, depende de tu voluntad de tenerlo, ¿no? Pero se van a presentar aquí“.

Ebrard agregó de igual forma se revisarán temas de aeronáutica y la industria espacial, aseverando que ambas han tenido un rápido crecimiento en México, entre otros, como “todo lo que tiene que ver con cómo logramos que las innovaciones lleguen al mercado”.

“¿Por qué no llegan al mercado? Porque no hay fondos de riesgo en México" enfatizó.

Temas Relacionados

Marcelo EbrardSTS ForumcienciatecnologíaEconomíamexico-noticias

Más Noticias

Metro CDMX y Metrobús hoy 11 de octubre

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este sábado

Metro CDMX y Metrobús hoy

Muere “Nico”, atacado a balazos durante transmisión en vivo al denunciar baches en Salvatierra, Guanajuato

José Guadalupe Casas Rodríguez falleció tras un ataque armado que fue captado en redes sociales, generando tristeza e indignación en Urireo y otras comunidades

Muere “Nico”, atacado a balazos

Caen ocho presuntos integrantes del CJNG en Edomex; entre ellos, una exfuncionaria del DIF Malinalco

El grupo de sujetos afines al cártel de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, contaba con uniformes, placas y botas militares para operar sus crímenes en la región

Caen ocho presuntos integrantes del

Por las fuertes lluvias e inundaciones en México hasta el momento se reportan 37 personas fallecidas l En Vivo

Sigue en tiempo real la llegada de la lluvia tropical Raymond a costas mexicanas

Por las fuertes lluvias e

Prepara este empanizador saludable, ideal para controlar el colesterol y los picos de insulina

Ayuda a reducir colesterol y mejorar la digestión, convirtiéndose en una opción versátil y saludable para quienes buscan comidas más equilibradas sin sacrificar sabor

Prepara este empanizador saludable, ideal
MÁS NOTICIAS

NARCO

Caen ocho presuntos integrantes del

Caen ocho presuntos integrantes del CJNG en Edomex; entre ellos, una exfuncionaria del DIF Malinalco

Sujetos armados desatan balaceras y quema de vehículos en Tzintzuntzan y Pátzcuaro. Michoacán | Videos

Detienen por cuarta vez a “El Fernandito” de La Unión Tepito: era líder y operador clave de “El Chori” | Video

Cae “El Griego” en Quintana Roo: objetivo de Europol e Interpol y presunto líder del grupo “Dalen” en Europa

Detienen a hombre con más de 120 mil dólares en efectivo y drogas tras cateo en Chihuahua

ENTRETENIMIENTO

Briggitte Bozzo regresa a Las

Briggitte Bozzo regresa a Las Estrellas Bailan en Hoy tras posible salida de Mariana Ávila: “Le mando mucho amor”

El controversial consejo de Pati Chapoy a Belinda para que sus exparejas ya no hablen de ella

¿Mariana Ávila abandonará Las Estrellas Bailan en Hoy tras la muerte de Fede Dorcaz? Esto dijo la productora de Hoy

Dalílah Polanco revela su paso por Bikram Yoga, la polémica disciplina ligada a abusos: “Era ir diario”

Wendy Guevara se entera de la muerte de Fede Dorcaz en plena transmisión en vivo: “Me da mucho miedo”

DEPORTES

Skadi, “La Reina de los

Skadi, “La Reina de los Lobos”, ruge en la Arena México y se convierte en finalista del Campeonato Universal de Amazonas 2025

Hermana de Omar Bravo denuncia presunta estafa familiar tras vinculación a proceso: “Fue defraudado por 6 millones de pesos”

Isaac del Toro despide un año histórico en el ciclismo de ruta: cómo le fue al mexicano en el Giro de Lombardía 2025

Memes calientan la vieja rivalidad entre México y Argentina previo al duelo por el paso a las semifinales de la Sub-20

Omar Bravo habría ofrecido dinero a menor de edad de la que presuntamente abusó: “Voy ahorita a tu cuarto… si no lo haces ya no le voy a ayudar a tu mamá”