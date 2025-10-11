Detienen a directora y conserje de primaria por ataque de perros que dejó una mujer muerta y dos heridos en Edomex

Foto: Fiscalía Edomex

La directora y el conserje de una escuela primaria ubicada en el municipio de Huehuetoca, Estado de México, fueron detenidos por su presunta responsabilidad en el ataque canino que dejó una mujer muerta y dos menores de edad heridos al interior del plantel.

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), el incidente se registró este jueves 9 de octubre, cuando la víctima, acompañada de sus dos nietos de 10 años de edad, acudió al plantel ubicado en el Fraccionamiento Ex Hacienda de Xalpan para realizar tareas de limpieza previas al regreso a clases.

Según el reporte oficial, 13 perros mestizos atacaron a la mujer dentro de la escuela, causándole graves heridas en varias partes del cuerpo que le provocaron la muerte.

Después de la agresión, los animales también hirieron a los dos niños, quienes sufrieron mordeduras y rasguños. Ambos fueron trasladados a las instalaciones del DIF en Huehuetoca para recibir atención médica.

Posteriormente, los niños fueron certificados con lesiones primeras y ya se encuentran bajo los cuidados de su madre. En tanto, luego de realizar los trabajos periciales correspondientes, el cuerpo de la mujer ya fue restituido a sus familiares.

Conserje y directora permitían que los perros se resguardaran en la primaria

Las indagatorias de la Fiscalía mexiquense establecieron que los perros permanecían dentro del plantel con autorización previa de Verónica “N”, quien se desempeñaba como directora de la escuela, y estaban bajo el cuidado de Víctor Alberto “N”, quien realizaba labores como conserje.

Tras los hechos, los 13 canes fueron asegurados por el Centro de Adopción y Bienestar Animal de Huehuetoca, sin que se informe hasta el momento las acciones que se llevarán a cabo con ellos.

Los dos detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público, que abrió una carpeta de investigación por el delito de homicidio culposo y lesiones derivadas del mismo evento.

Verónica “N” y Víctor Alberto “N” fueron ingresados al Centro de Prevención y Reinserción Social de Cuautitlán, en espera de la resolución de su situación jurídica por parte de la autoridad judicial.

Cabe señalar que este hecho se suma al ocurrido el pasado 5 de octubre, en el que una mujer fue atacada por una jauría de perros en la Unidad Habitacional Palmas 1 del municipio de Ixtapaluca, Estado de México.

El hecho fue captado por una cámara de seguridad y difundido en redes sociales, en el que se observa a la joven vestir una sudadera de color claro mientras caminaba por una glorieta del conjunto de edificios.

De manera repentina, un grupo de canes comenzó a perseguirla y agredirla, por lo que cayó al piso. Tras ser agredida en varias partes del cuerpo, un automovilista se acercó y la subió al auto para evitarle más heridas.

El gobierno municipal informó que capturó a algunos de los perros, ya que el resto es cuidado por vecinos de la unidad habitacional.