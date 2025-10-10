Vecinos de Azcapotzalco se manifiestan en la FGJ de la CDMX, denuncian despojo de predios. (X/OVIALCDMX)

Vecinos de Azcapotzalco bloquearon la avenida Dr. Río de la Loza en protesta por el despojo de predios. Desde aproximadamente las 2 de la tarde, el avance está afectado debido a la presencia de manifestantes, quienes exigen la devolución de sus viviendas, además señalan que las autoridades no han atendido los casos.

Vecinos de Azcapotzalco se manifiestan en la FGJ de la CDMX, denuncian despojo de predios Crédito: x.com/@OVIALCDMX

Las autoridades reportaron que las personas afectadas permanecen sobre la avenida, lo que ha provocado demoras para los automovilistas y el transporte público. El cierre se ha mantenido durante varias horas frente a las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, a la altura de la calle Digna Ochoa, hasta el momento se encuentran bloqueados ambos sentidos de Dr. Rio de la Loza, mientras que el corte de la circulación comienza desde avenida Niños Héroes.

Las autoridades capitalinas mantienen vigilancia en el lugar para evitar incidentes mayores. Se aconseja planear rutas diferentes y consultar el estado del tránsito antes de salir. La movilización ha generado un fuerte congestionamiento en la zona, por lo que se recomiendan vías alternas, tales como el Eje 2 y el Eje 2 A-Sur.

Ante la promesa de permanecer en plantón hasta recibir atención de funcionarios de la dependencia, manifestantes exigen la resolución del litigio relacionado con dos predios situados en la alcaldía Azcapotzalco.

Información en desarrollo...