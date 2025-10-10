México

Vecinos de Azcapotzalco se manifiestan en la FGJ de la CDMX, denuncian despojo de predios

Se recomiendan vías alternas, tales como el Eje 2 y el Eje 2 A-Sur

Por Andrea Rodríguez Eleuterio

Guardar
Vecinos de Azcapotzalco se manifiestan
Vecinos de Azcapotzalco se manifiestan en la FGJ de la CDMX, denuncian despojo de predios. (X/OVIALCDMX)

Vecinos de Azcapotzalco bloquearon la avenida Dr. Río de la Loza en protesta por el despojo de predios. Desde aproximadamente las 2 de la tarde, el avance está afectado debido a la presencia de manifestantes, quienes exigen la devolución de sus viviendas, además señalan que las autoridades no han atendido los casos.

Vecinos de Azcapotzalco se manifiestan en la FGJ de la CDMX, denuncian despojo de predios Crédito: x.com/@OVIALCDMX

Las autoridades reportaron que las personas afectadas permanecen sobre la avenida, lo que ha provocado demoras para los automovilistas y el transporte público. El cierre se ha mantenido durante varias horas frente a las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, a la altura de la calle Digna Ochoa, hasta el momento se encuentran bloqueados ambos sentidos de Dr. Rio de la Loza, mientras que el corte de la circulación comienza desde avenida Niños Héroes.

Las autoridades capitalinas mantienen vigilancia en el lugar para evitar incidentes mayores. Se aconseja planear rutas diferentes y consultar el estado del tránsito antes de salir. La movilización ha generado un fuerte congestionamiento en la zona, por lo que se recomiendan vías alternas, tales como el Eje 2 y el Eje 2 A-Sur.

Ante la promesa de permanecer en plantón hasta recibir atención de funcionarios de la dependencia, manifestantes exigen la resolución del litigio relacionado con dos predios situados en la alcaldía Azcapotzalco.

Información en desarrollo...

Temas Relacionados

CDMXAzcapotzalcoprediosFGJCDMXmexico-noticias

Más Noticias

Galletas sin culpa con chispas de chocolate: receta fácil, sin azúcar ni harina, lista para hacer en casa

Tres ingredientes, cero complicaciones: mezcla, hornea y disfruta un snack casero, nutritivo y listo en solo quince minutos

Galletas sin culpa con chispas

Camiones y autobuses federales sin placas podrán circular con permiso temporal por 180 días

Los permisionarios podrán utilizar el denominado “balizamiento” como mecanismo complementario de identificación en las carreteras federales

Camiones y autobuses federales sin

Quién es Ulises Dávila, futbolista mexicano declarado culpable de amaño de partidos en Australia

El mediocampista de 34 años aceptó su participación en el arreglo de apuestas cuando fue capitán del Macarthur FC

Quién es Ulises Dávila, futbolista

El poderoso efecto digestivo de consumir agua de epazote

Su nombre proviene del náhuatl “epazotl”, que significa “hierba apestosa”, en referencia a su aroma intenso y penetrante

El poderoso efecto digestivo de

Alexis Gutiérrez recuerda su paso en Cruz Azul con gratas palabras: “Sueños cumplidos”

El ahora jugador de las Águilas volvió a ser convocado con la Selección Nacional de México

Alexis Gutiérrez recuerda su paso
MÁS NOTICIAS

NARCO

En territorio del Cártel de

En territorio del Cártel de Sinaloa: Marina localiza y desmantela tres campamentos improvisados

De Ovidio Guzmán a Julio César Chávez Jr., la lista de 12 objetivos del Cártel de Sinaloa incluidos en una causa penal

Esposo de exalcaldesa de Chihuahua se encuentra entre los 9 detenidos por agresión a policías estatales

Dejan narcomanta y restos humanos a un costado de la Fiscalía de Baja California

Capturan en CDMX a “El Farrukito”, presunto integrante de La Unión Tepito dedicado a la venta de drogas

ENTRETENIMIENTO

Belinda interpone medidas legales contra

Belinda interpone medidas legales contra Lupillo Rivera y orden de restricción por violencia de género y digital

Esposa de Alexis Ayala reacciona a la ausencia del actor en la fiesta organizada por Galilea Montijo

Dalílah Polanco responde a haters que la acusan de fingir su caída en La Casa de los Famosos México

Gustavo Adolfo Infante revela la verdad detrás del video de Belinda y Lupillo Rivera bailando: “Quítamelo de encima”

Cuál es el mejor boleto calidad precio para el sexto concierto de Zoé en el Estadio GNP Seguros de la CDMX

DEPORTES

Quién es Ulises Dávila, futbolista

Quién es Ulises Dávila, futbolista mexicano declarado culpable de amaño de partidos en Australia

Alexis Gutiérrez recuerda su paso en Cruz Azul con gratas palabras: “Sueños cumplidos”

Grupo Pachuca oficializa el cese de Paunović en el Real Oviedo de la liga española

Revelan cómo se encuentra Omar ‘N’, ex futbolista de Chivas, desde que ingresó a prisión por presunto abuso sexual

Pitbull Cruz lanza dura advertencia a Lamont Roach previo a su pelea de diciembre: “Perro que ladra no muerde”