Propiedades del té de cilantro: cómo ayuda a la digestión, el colesterol y la glucosa

Rico en compuestos antioxidantes, vitaminas y minerales; descubre cómo aprovechar esta bebida tradicional en tu rutina diaria

Por Lorna Huitrón

El cilantro (Coriandrum sativum) no solo es un condimento popular en la cocina mexicana y mundial, sino también un aliado natural para la salud. Sus hojas y semillas contienen compuestos fenólicos, como carotenoides, taninos, flavonoides y saponinas, que le confieren propiedades antioxidantes, antiinflamatorias y hepatoprotectoras.

Gracias a estos componentes, el té de cilantro se ha consolidado como una infusión capaz de apoyar la digestión, equilibrar los niveles de colesterol y ayudar al control de la glucosa.

Mejora la digestión y la salud intestinal

El té de cilantro posee una potente acción antiinflamatoria que protege el hígado y favorece la función digestiva. Su consumo regular puede aliviar la hinchazón, los gases y la pesadez estomacal, mientras estimula los movimientos naturales del intestino.

Además, el aceite esencial presente en la planta tiene propiedades antimicrobianas, que combaten el exceso de bacterias dañinas y equilibran la flora intestinal, reduciendo el riesgo de infecciones y estreñimiento.

Controla el colesterol y protege el corazón

Uno de los efectos más destacados del té de cilantro es su capacidad para regular los niveles de colesterol. Los antioxidantes y ácidos grasos presentes en la planta, como el oleico, palmítico y esteárico, ayudan a disminuir el colesterol “malo” (LDL) y los triglicéridos, al tiempo que promueven el incremento del colesterol “bueno” (HDL).

Este equilibrio contribuye a prevenir enfermedades cardiovasculares como infartos, derrames y aterosclerosis, fortaleciendo la salud del sistema circulatorio.

Regula la glucosa y previene la diabetes

El cilantro también ofrece beneficios para el control del azúcar en sangre. Sus compuestos antioxidantes favorecen la función del páncreas y mejoran la acción de la insulina, hormona clave para mantener niveles adecuados de glucosa.

Estudios clínicos han demostrado que el consumo regular de esta planta puede prevenir la resistencia a la insulina y reducir el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2, convirtiéndola en un aliado natural para quienes buscan mantener un metabolismo saludable.

Cómo preparar el té de cilantro

Preparar esta infusión es sencillo: basta con hervir una taza de agua, agregar una cucharada de hojas o semillas de cilantro, dejar reposar 10 minutos y colar antes de beber. Se recomienda consumirlo tibio, preferiblemente en ayunas, para potenciar su efecto digestivo y depurativo.

El té de cilantro combina sabor y salud en una sola bebida. Sus propiedades antioxidantes, digestivas y reguladoras de colesterol y glucosa lo convierten en una opción natural para quienes buscan mejorar su bienestar diario. Incorporarlo a la rutina puede ser un paso simple pero efectivo hacia una vida más saludable.

