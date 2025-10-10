Lolita Cortés tacha de “inculto” Alexis Ayala por hacer menos al Guana y los ensambles de teatro: “No sabes nada”

Lolita Cortés criticó a Alexis Ayala por menospreciar los ensambles de teatro. (@lolacortes, Instagram / Pinky Promise)

La tercera temporada de La Casa de los Famosos México concluyó el domingo 5 de octubre, pero la polémica que rodeó al reality continúa generando reacciones.

Durante su reciente participación en el pódcast Pinky Promise, la actriz Lolita Cortés defendió al Guana y a los ensambles de teatro de las críticas de Alexis Ayala.

El origen de la polémica

En las últimas semanas del programa, Alexis Ayala elevó las tensiones dentro de la casa al expresar su molestia porque el Guana cantaba con frecuencia.

“¿Te digo una cosa? Al chile, se va a oír bien cul*** lo que voy a decir: ¿qué ver*** tiene que estar cantando todos los pu*** días si no es cantante? Es ensamble de teatro, cabrón, hace teatro musical... No tiene que cantar todos los días, no es cantante, no es compositor, no tiene que tener la hora del trovador”, declaró.

Sus palabras, que llegaron a oídos del Guana, generaron un intenso debate dentro y fuera del reality. Durante una dinámica de preguntas y respuestas en el pódcast de Karla Díaz, Lolita Cortés calificó de ignorante a Ayala.

Lolita Cortés criticó a Alexis Ayala por menospreciar a los ensambles de teatro | Crédito: Pinky Promise

¿Qué dijo Lolita Cortés?

Arturo López Gavito, otro de los invitados, admitió desconocer la polémica. Tras explicar el contexto, Cortés destacó la trayectoria del Guana:

“Él ya era ensamble de teatro musical con la señora Silvia Pinal haciendo Gypsy, Hello Dolly, bailando ballet, haciendo acrobacia, jazz, tap, canta, actúa... O sea, señores, un ensamble de comedia musical es impresionante. Un ensamble es lo mejor de lo mejor”.

Considerada una de las actrices y cantantes más talentosas de su generación, Cortés aclaró que mantiene una buena relación con Ayala, aunque en esta ocasión discrepaba por completo.

Incluso atribuyó su comentario a la falta de conocimiento del actor: “El Guana no salió de un programa de televisión. Él ha hecho grandes obras de teatro en México. La gente culta que va al teatro, que se educa, sí sabe quién es el Guana”.

El Guana lanza polémica crítica contra los actores de telenovelas. (X)

La postura del Guana

Durante la fiesta que Galilea Montijo organiza al final de cada temporada, la presentadora bromeó sobre el tema al invitar a alguien de un ensamble de teatro a cantar.

No era la primera vez que el Guana tomaba con humor la controversia iniciada por Ayala. Semanas antes, tras su eliminación, destacó el prestigio de los ensambles teatrales a nivel internacional:

“Estoy bien orgulloso de ser ensamble desde que inicié. He conocido gente talentosa y el ensamble teatral en nuestro país no le pide nada a otros como en Broadway, Londres, España o Argentina”, expresó el histrión, quien reiteró que no guarda resentimientos hacia Alexis Ayala.