Galletas sin culpa con chispas de chocolate: receta fácil, sin azúcar ni harina, lista para hacer en casa

Si buscas una opción saludable para calmar el antojo de algo dulce, esta receta es ideal. No lleva azúcar ni harina refinada, se prepara en menos de 20 minutos y solo requiere tres ingredientes que probablemente ya tienes en casa.
Las galletas resultantes son suaves, ligeramente dulces y con el toque justo de chocolate amargo. Perfectas para quienes siguen una dieta sin gluten, reducida en carbohidratos o simplemente quieren evitar ultraprocesados.
La base de esta receta son las bananas maduras, que aportan dulzor natural y textura. La harina de almendras reemplaza a la tradicional de trigo, ofreciendo grasas saludables y un perfil nutricional más completo. Las chispas de chocolate amargo, por su parte, elevan el sabor sin necesidad de añadir azúcar.
A continuación, el paso a paso para preparar estas galletas saludables en casa:
Ingredientes:
- 2 bananas maduras
- 160 g de harina de almendras
- 2 cucharadas de chispas de chocolate amargo (mínimo 70 % cacao, sin azúcar)
Preparación:
- Precalienta el horno a 200 °C y prepara una bandeja con papel vegetal o ligeramente engrasada.
- Pela las bananas y colócalas en un bol. Aplástalas con un tenedor hasta obtener un puré homogéneo.
- Agrega la harina de almendras y mezcla bien hasta formar una masa suave. Si la mezcla está muy líquida, puedes añadir una cucharada extra de harina.
- Incorpora las chispas de chocolate y revuelve para distribuirlas de manera uniforme.
- Con ayuda de una cuchara, forma pequeñas porciones de masa y colócalas sobre la bandeja. Aplástalas ligeramente para dar forma de galleta.
- Hornea durante 12 a 15 minutos, o hasta que los bordes estén dorados.
- Retira del horno y deja enfriar sobre una rejilla antes de servir.
Estas galletas se conservan bien en un recipiente hermético por hasta tres días. Puedes personalizarlas con nueces picadas, coco rallado sin azúcar o una pizca de canela si buscas variar el sabor.
Además de ser una opción práctica para el día a día, estas galletas pueden integrarse en loncheras escolares, meriendas post-entrenamiento o como snack nocturno. Su versatilidad permite experimentar con ingredientes naturales sin perder el enfoque saludable.
Si buscas una receta que combine sabor, rapidez y nutrición, esta es una excelente alternativa. Prepararlas en casa también te permite controlar cada ingrediente y evitar aditivos innecesarios.
Una receta práctica, nutritiva y perfecta para compartir y para toda la familia. Ideal para quienes quieren disfrutar del chocolate sin romper la dieta y muy sencilla de preparar.