Esposo de exalcaldesa de Chihuahua se encuentra entre los 9 detenidos por agresión a policías estatales

Entre los detenidos se encuentra una mujer, a quienes les fue asegurado armamento, drogas y chalecos balísticos. Foto: SSPE

Diego “C”, esposo de la exalcaldesa del municipio de Moris, Chihuahua, Perla López Pérez, se encuentra entre los nueve detenidos por el ataque ocurrido este martes en contra de policías estatales que dejó 3 elementos muertos y 4 heridos.

Fuentes de seguridad confirmaron a Infobae México que el esposo de la exedil fue capturado durante el despliegue operativo de más de 36 horas en el que fueron localizados los nueve presuntos integrantes de “La Línea”, antiguo brazo armado del Cártel de Juárez.

De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, consultado por esta casa editorial, el hombre fue aprehendido este miércoles 8 de octubre, aunque no se indica el sitio ni la autoridad que la ejecutó.

Además, se describe a Diego “C” como un hombre de complexión robusta y tez morena que vestía pantalón de mezclilla azul y una camisa de cuadros.

Foto: SSPE

El titular de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE), Gilberto Loya Chávez, informó que tras la agresión armada en contra de los policías se desplegó un operativo especial ininterrumpido en el que participaron más de 200 agentes y 40 unidades de la Policía Estatal, quienes contaron con apoyo aéreo de drones de vigilancia y dos helicópteros en la zona serrana del municipio de Moris.

Dicha intervención posibilitó la detención de 9 personas, identificadas como Luis Ángel “N” de 42 años; Antonio Ignacio “N” de 45; Rafael “N” de 40; Diego “N” de 51; Óscar Alexis “N” de 22; Arnulfo “N” de 53; Adrián “N” de 26; Aldo Guadalupe “N” de 27 y Michel Jimena “N” de 19.

Las autoridades también lograron asegurar 13 armas de fuego, 40 cargadores, más de mil 700 cartuchos útiles, 6 paquetes con droga y tres vehículos con alteraciones en los números de serie.

Foto: SSPE

En tanto, la Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) mantienen un dispositivo de vigilancia permanente en la zona serrana para garantizar el control territorial.

“La Línea” estaría detrás del ataque

César Jáuregui Moreno, fiscal general del Estado de Chihuahua, informó que el grupo delictivo de “La Línea” estaría detrás del ataque armado contra policías estatales que dejó como saldo 3 agentes muertos.

En entrevista con medios, Jáuregui confirmó que este grupo criminal sería el responsable de la agresión luego de que se recabara información con la Fiscalía Zona Occidente.

“Ya tenemos identificado al grupo que cometió el evento (…) vamos a ser ejemplares en lo que vamos a hacer a partir de la investigación, porque bajo ninguna circunstancia se puede permitir que se atente contra elementos de seguridad pública", aseguró.

(Red social X FGE Chihuahua)

Tras las detenciones, Jáuregui informó que las nueve personas estaban colaborando de manera directa con el grupo del crimen organizado, luego de diversos hallazgos en los establecimientos donde los capturaron.