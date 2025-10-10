México

Esposo de exalcaldesa de Chihuahua se encuentra entre los 9 detenidos por agresión a policías estatales

Los sujetos fueron identificados como presuntos integrantes del grupo delictivo de La Línea

Por Ale Huitron

Guardar
Entre los detenidos se encuentra
Entre los detenidos se encuentra una mujer, a quienes les fue asegurado armamento, drogas y chalecos balísticos. Foto: SSPE

Diego “C”, esposo de la exalcaldesa del municipio de Moris, Chihuahua, Perla López Pérez, se encuentra entre los nueve detenidos por el ataque ocurrido este martes en contra de policías estatales que dejó 3 elementos muertos y 4 heridos.

Fuentes de seguridad confirmaron a Infobae México que el esposo de la exedil fue capturado durante el despliegue operativo de más de 36 horas en el que fueron localizados los nueve presuntos integrantes de “La Línea”, antiguo brazo armado del Cártel de Juárez.

De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, consultado por esta casa editorial, el hombre fue aprehendido este miércoles 8 de octubre, aunque no se indica el sitio ni la autoridad que la ejecutó.

Además, se describe a Diego “C” como un hombre de complexión robusta y tez morena que vestía pantalón de mezclilla azul y una camisa de cuadros.

Foto: SSPE
Foto: SSPE

El titular de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE), Gilberto Loya Chávez, informó que tras la agresión armada en contra de los policías se desplegó un operativo especial ininterrumpido en el que participaron más de 200 agentes y 40 unidades de la Policía Estatal, quienes contaron con apoyo aéreo de drones de vigilancia y dos helicópteros en la zona serrana del municipio de Moris.

Dicha intervención posibilitó la detención de 9 personas, identificadas como Luis Ángel “N” de 42 años; Antonio Ignacio “N” de 45; Rafael “N” de 40; Diego “N” de 51; Óscar Alexis “N” de 22; Arnulfo “N” de 53; Adrián “N” de 26; Aldo Guadalupe “N” de 27 y Michel Jimena “N” de 19.

Las autoridades también lograron asegurar 13 armas de fuego, 40 cargadores, más de mil 700 cartuchos útiles, 6 paquetes con droga y tres vehículos con alteraciones en los números de serie.

Foto: SSPE
Foto: SSPE

En tanto, la Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) mantienen un dispositivo de vigilancia permanente en la zona serrana para garantizar el control territorial.

“La Línea” estaría detrás del ataque

César Jáuregui Moreno, fiscal general del Estado de Chihuahua, informó que el grupo delictivo de “La Línea” estaría detrás del ataque armado contra policías estatales que dejó como saldo 3 agentes muertos.

En entrevista con medios, Jáuregui confirmó que este grupo criminal sería el responsable de la agresión luego de que se recabara información con la Fiscalía Zona Occidente.

“Ya tenemos identificado al grupo que cometió el evento (…) vamos a ser ejemplares en lo que vamos a hacer a partir de la investigación, porque bajo ninguna circunstancia se puede permitir que se atente contra elementos de seguridad pública", aseguró.

(Red social X FGE Chihuahua)
(Red social X FGE Chihuahua)

Tras las detenciones, Jáuregui informó que las nueve personas estaban colaborando de manera directa con el grupo del crimen organizado, luego de diversos hallazgos en los establecimientos donde los capturaron.

Temas Relacionados

agresión policíasChihuahuaLa Líneaesposoexalcaldesa MorisPerla López PérezdetenidosNarco en México

Más Noticias

CDMX recibe respaldo de Moody’s para conservar su calificación AAA mx

La administración actual del Gobierno de la Ciudad de México ha fortalecido la recaudación y destina nuevos recursos a obra pública

CDMX recibe respaldo de Moody’s

Pensionados del IMSS podrán obtener estos descuentos en noviembre y diciembre

Las personas adultas mayores podrán planificar dónde hacer sus compras para las fiestas de de año

Pensionados del IMSS podrán obtener

Temblor hoy 9 de octubre en México: reportan dos sismos de magnitud 3.0 y 3.1

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos este miércoles

Temblor hoy 9 de octubre

Dejan narcomanta y restos humanos a un costado de la Fiscalía de Baja California

Hasta el momento no se ha identificado a los responsables

Dejan narcomanta y restos humanos

Revelan cómo se encuentra Omar ‘N’, ex futbolista de Chivas, desde que ingresó a prisión por presunto abuso sexual

El abogado del exjugador del Guadalajara compartió detalles de la situación emocional en la que se encuentra su cliente

Revelan cómo se encuentra Omar
MÁS NOTICIAS

NARCO

Dejan narcomanta y restos humanos

Dejan narcomanta y restos humanos a un costado de la Fiscalía de Baja California

Capturan en CDMX a “El Farrukito”, presunto integrante de La Unión Tepito dedicado a la venta de drogas

Fiscalía de Sonora descartan que restos encontrados pertenezcan a periodista desaparecido por investigar sobre narcotráfico

Caen 9 presuntos integrantes de La Línea por agresión a policías estatales que dejó 3 muertos en Chihuahua

Van tres migrantes muertos en el Río Bravo en 2025, la cifra más baja en cinco años

ENTRETENIMIENTO

Gustavo Adolfo Infante revela la

Gustavo Adolfo Infante revela la verdad detrás del video de Belinda y Lupillo Rivera bailando: “Quítamelo de encima”

Cuál es el mejor boleto calidad precio para el sexto concierto de Zoé en el Estadio GNP Seguros de la CDMX

JNS y Bobo Producciones se deslindan del regreso de Jeans, recién anunciado por Paty Sirvent: “Es marca registrada”

Aseguran que Ángela Aguilar dará una entrevista a Marco Antonio Regil donde hablará de su relación con Cazzu, ex de Nodal

Amandititita presentará en la Feria del libro del Zócalo su biografía, donde narra la muerte de su papá Rockdrigo González

DEPORTES

Revelan cómo se encuentra Omar

Revelan cómo se encuentra Omar ‘N’, ex futbolista de Chivas, desde que ingresó a prisión por presunto abuso sexual

Pitbull Cruz lanza dura advertencia a Lamont Roach previo a su pelea de diciembre: “Perro que ladra no muerde”

Ulises Dávila se declara culpable de amaño de partidos en Australia

Javier Aguirre asegura que “no le regalará” a Memo Ochoa el récord del sexto Mundial con el Tri

IA revela la posible alineación de la Selección Mexicana en su amistoso contra Colombia