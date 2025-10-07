Ataque contra policías estatales en Chihuahua deja tres elementos muertos y cuatro heridos

Foto: SSPE

Agentes de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) de Chihuahua fueron atacados por civiles armados cuando se dirigían al municipio de Moris a bordo de unidades oficiales. El enfrentamiento dejó como saldo tres elementos muertos y cuatro lesionados.

De acuerdo con la SSPE, el ataque se registró alrededor de las 06:30 horas de este martes, cuando los policías se trasladaban a dicho municipio para realizar el relevo del personal.

Reportes de medios locales indican que el ataque ocurrió sobre el trayecto Moris-Campo, a la altura del kilómetro 12, cuando un convoy fue agredido a tiros por sujetos armados.

Como resultado del enfrentamiento, dos elementos fallecieron a bordo de una unidad que salió del camino en uno de los barrancos de la ruta donde se registro el hecho. En tanto, un tercer agente murió por impactos de arma de fuego.

Además, cuatro elementos resultaron lesionados, sin que se haya precisado la gravedad de sus heridas.

Imágenes del operativo en el que se registró el enfrentamiento armado. Foto: SSPE

Las autoridades destacaron que los civiles armados implicados en el ataque operan como grupo criminal en la zona serrana del municipio de Moris.

El secretario de Seguridad Pública del Estado, Gilberto Loya Chávez, solicitó el despliegue de un operativo en la zona con apoyo de las Fuerzas Especiales del equipo SWAT, la Guardia Nacional (GN), Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y un despliegue policial para ubicar a los agresores y garantizar la seguridad en el área.

La SSPE detalló que personal de logística, en coordinación con la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), realizaron el traslado a bordo de helicópteros de las personas heridas, así como para brindarles apoyo médico en el sitio.

A través de sus redes sociales, la Secretaría compartió imágenes del traslado vía área de los agentes lesionados.

Foto: SSPE

La SSPE lamentó la muerte de los tres agentes durante el enfrentamiento, quienes fueron identificados como Germán Peralta Hernández, Guillermo Aguirre Palma y Ana Esmeralda Arteaga Arroyo.

Los tres elementos fallecidos se desempeñaban como suboficiales adscritos a la Secretaría de Seguridad Pública Estatal.

“Lamentamos profundamente la pérdida de nuestro compañero Guillermo Aguirre Palma, quien ofrendó su vida en cumplimiento de su deber. Su valentía, compromiso y amor por servir a Chihuahua permanecerán como ejemplo eterno de entrega y honor”, escribió el redes sociales la Secretaría sobre uno de los policías.

Por su parte, El Diario de Chihuahua informó que dos agentes se encontrarían en calidad de desaparecidos tras el enfrentamiento, sin embargo, hasta el momento las autoridades no se han pronunciado sobre este hecho.