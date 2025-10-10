Esposa de Alexis Ayala reacciona a la ausencia del actor en la fiesta organizada por Galilea Montijo

Alexis Ayala agradeció seguir presente pese a que La Casa de los Famosos ya terminó. (ig)

Alexis Ayala sigue causando controversia en redes sociales luego de haber terminado su participación en La Casa de los Famosos México.

Como parte del desenlace del reality show, Galilea Montijo organizó una fiesta para los habitantes, pero la ausencia del villano de telenovelas generó intriga entre el público.

Además de Ayala, Facundo y Ninel Conde no estuvieron presentes en la celebración, por lo que se especuló que la razón estaría detrás de sus actitudes dentro del programa 24/7.

Alexis Ayala agradecido de seguir presente aunque La Casa de los Famosos. (TikTok/@Alexis Ayala)

Esposa de Alexis Ayala cuestionada sobre la ausencia del actor en la fiesta de Galilea Montijo

Entre dimes y diretes sobre las razones de su ausencia, los seguidores de Cinthia Aparicio, esposa del actor, la cuestionaron sobre lo ocurrido.

A través de sus instantáneas de Instagram, Aparicio confesó que ambos habían sido invitados por la presentadora de “Hoy” al evento, pero debido a compromisos labores les fue imposible asistir.

Mar Contreras, Aarón Mercury, Aldo de Nigris y Abelito, con quienes formó ‘La manada’ dentro de la comptencia, sí asistieron a la celebración y compartieron varios detalles a través de sus redes sociales.

Fiesta de Galilea Montijo para los habitantes de La Casa de los Famosos México. (IG: @galileamontijo)

El polémico comentario que lanzó Galilea Montijo para Alexis Ayala en la fiesta

Uno de los momentos que más desató controversia sobre la ausencia de Ayala, fue cuando Montijo subió al escenario y pidió que la acompañara ‘El Guana′, asegurando que es uno de los ensambles más talentosos, haciendo referencia al comentario que se hizo dentro de La Casa de los Famosos.

El momento fue capturado por varios de los asistentes y se viralizó rápidamente en redes sociales, por lo que el actor fue cuestionado al respecto en un live realizado en TikTok.

Sus seguidores aseguraron que la conductora de “Hoy” estaba buscando un posicionamiento con él, situación que Ayala negó completamente, pero agradeció que sus acciones sigan generando reacciones.

Cinthia Aparicio en grabaciones de nueva telenovela fue cuestionada sobre la ausencia de Alexis Ayala. (Captura de pantalla)

“Jugó, se usó de humor. Hay muchas cosas que luego se usan con humor. La verdad yo como les digo, yo suelto, y tomo las cosas con humor, no se quedan”, expresó; y agregó: “La verdad eso es un regalo, que me sigan teniendo muy presente”.

La respuesta del intérprete de melodramas de 60 años fue aplaudida por sus fans, quienes mencionaron que la actitud que mostró dentro de la casa es la misma con la que se ha presentado en sus lives, los cuales realiza desde que Aarón Mercury le mostró algunos trucos de la plataforma.