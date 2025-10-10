México

De qué trata el trend de ‘Yo que fui tormenta, yo que fui tornado.. soy un volcán apagado’ en TikTok

Usuarios de TikTok e Instagram comparten transformaciones de su vida usando la icónica canción del ‘Príncipe de la Canción’

Por Jesús F. Beltrán

Exsacerdotes y usuarios comunes utilizan la frase para ilustrar cambios de vida y momentos de nostalgia. (Ilustración: Jesús Aviles)

TikTok sigue marcando tendencias virales y ahora ha dado lugar a un fenómeno emocional basado en una de las canciones más icónicas del ‘Príncipe de la Canción’ José José. La estrofa “Yo que fui tormenta, yo que fui tornado (…) soy un volcán apagado” se ha convertido en un trend que arrasa tanto en TikTok como en Instagram, invitando a los usuarios a reflexionar sobre las transformaciones en sus vidas.

El origen exacto de esta tendencia es incierto, pero se sabe que inicialmente fue adoptada por una comunidad de exsacerdotes, quienes utilizaban la frase como metáfora de los cambios experimentados tras dejar la Iglesia. A partir de allí, la tendencia comenzó a expandirse, y más personas empezaron a usar la frase para ilustrar cambios significativos en su vida, reflejando un contraste entre cómo eran antes y cómo son ahora.

Exsacerdotes y usuarios comunes utilizan la frase para ilustrar cambios de vida y momentos de nostalgia. (Especial)

Los usuarios adaptan la canción para mostrar transiciones personales: desde cambios radicales de look, nuevas profesiones y pasiones, hasta deportistas retirados o personas que han terminado relaciones importantes. La mayoría de los videos culmina con un momento melancólico o reflexivo, representando al “volcán apagado”, evocando la nostalgia y la introspección sobre el pasado.

El formato es sencillo y accesible para cualquier usuario. Solo se necesita recopilar fotos o videos del pasado y del presente, subirlos al editor de TikTok y sincronizarlos con el audio del trend. Los fragmentos se pueden cortar y reorganizar según la narrativa que cada creador quiera mostrar. Además, añadir una descripción atractiva y hashtags relevantes, como #trend, aumenta la visibilidad y las posibilidades de viralización.

El trend muestra la evolución de las personas, desde cambios de look hasta nuevas profesiones y pasiones. (Especial)

El trend ha demostrado ser flexible y creativo, permitiendo que personas de diferentes edades, ocupaciones o contextos compartan su historia de manera artística y emocional. Incluso quienes no sienten afinidad por el contenido sentimental encuentran la manera de adaptarlo a situaciones humorísticas o irónicas, lo que contribuye a la diversidad de contenidos que circulan bajo este trend.

Expertos en redes sociales señalan que tendencias como esta reflejan un fenómeno cultural más amplio, donde las plataformas digitales permiten a los usuarios reflexionar sobre su identidad, compartir experiencias personales y conectar emocionalmente con otros internautas. En este caso, la canción de José José, cargada de nostalgia y emotividad, sirve como un vehículo de expresión personal que atraviesa generaciones y contextos distintos.

La estrofa se viralizó en videos de TikTok y reels en Instagram para crear un nuevo trend al que te puedes subir, aunque en el terreno sentimental no te identifiques con la letra. Crédito: Redes sociales

Por lo tanto, la tendencia “Yo que fui tormenta, yo que fui tornado (…) soy un volcán apagado” no solo se mantiene vigente en TikTok e Instagram, sino que también se consolida como un fenómeno social y emocional, que invita a los usuarios a mirar hacia atrás, valorar los cambios en su vida y expresarlos de manera creativa y visual.

