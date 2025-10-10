México

De Ovidio Guzmán a Julio César Chávez Jr., la lista de 12 objetivos del Cártel de Sinaloa incluidos en una causa penal

El documento refiere órdenes e aprehensión contra de diversos hombres, entre ellos el boxeador

Por Luis Contreras

Una docena de personas aparecen
Una docena de personas aparecen en el documento (Jesús Aviles / Infobae México)

El 2 de julio pasado fue capturado en Los Ángeles, California, Julio César Chávez Jr. El informe de oficial del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés), indica que el boxeador es un “afiliado” del Cártel de Sinaloa.

“No soy traficante”, contestó el boxeador, quien fue entregado a México por las autoridades estadounidenses, en una entrevista con TUDN.

Mientras que en acciones más recientes, el 8 de octubre pasado, fue vinculado a proceso Juan Pablo “N”, un hombre apodado El Chuki y quien es identificado como piloto de Los Chapitos, esta última una de las facciones del Cártel del Pacífico.

Una docena de personas ligadas al Cártel de Sinaloa en una causa penal con fecha del 14 de enero de 2023. El documento pide orden de aprehensión en contra de una docena de personas, entre ellas los dos sujetos mencionados.

La lista del Cártel de Sinaloa

El Cártel de Sinaloa es
El Cártel de Sinaloa es uno de los grupos criminales con mayor presencia en el país (Infobae México)

Dentro de la causa penal 15/2023 figuran personas como Ovidio Guzmán, alias El Ratón. Se trata de un hombre acusado de liderar, junto con sus hermanos, la facción de Los Chapitos. Otro de los líderes es Iván Archivaldo, quien también aparece en la lista.

De igual manera, Marx García Rodríguez es otro de los hombres mencionados en el informe, este ultimo sería el encargado de una célula y a su vez sería el responsable de reportar a Iván Archivaldo

Por su parte, Mario Alberto Gaspar Martínez es conocido con el alias Pokémon y aparece junto con los nombres Germán González Monjaraz, Antonio González Zermeño, Héctor Gustavo Cruz Fuentes, alias Tavo y/o Tigre, así como Andrés Felipe Espinoza Huerta, apodado Chonquis.

Si bien fragmentos del informe han circulado en redes sociales, fue la periodista Gabriela Martínez, en el medio El Universal, la que informó de los hechos el 28 de agosto pasado.

Algunos ya han sido detenidos

Néstor Isidro Pérez Salas solía
Néstor Isidro Pérez Salas solía compartir imágenes en redes sociales para presumir sus bienes (Infobae México/Jesús Avilés)

Además de Ovidio Guzmán, hay otros sujetos que aparecen en la causa penal que ya están bajo resguardo de las autoridades, es el caso de Martín León Romero. Sobre este último sujeto, los reportes de la prensa refieren que colaboraba con ciudadanos de Estados Unidos para adquirir armas, explosivos y cartuchos en Arizona. Dicho hombre fue capturado en diciembre de 2024.

También ya fue detenido en México y posteriormente enviado a EEUU Néstor Isidro, alias El Nini, quien en su momento fungió como jefe de seguridad de Los Chapitos.

Cártel de SinaloaLos ChapitosOvidio GuzmánJulio César Chávez JrIván Archivaldo GuzmánNarco en Méxicomexico-noticias

