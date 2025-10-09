México

Procesan a “El Chuki”, piloto aviador de Los Chapitos detenido en Sinaloa

A Juan Pablo “N” lo acusan por delincuencia organizada en la modalidad de tráfico y fabricación de armas

Por Ale Huitron

Al sujeto se le acusa
Al sujeto se le acusa de delincuencia organizada. Foto: SSPC

Juan Pablo “N”, alias “El Chuki” e identificado como piloto aviador de la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa, fue vinculado a proceso por un Juez de Control de Sonora por su probable responsabilidad en el delito de delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos de tráfico y fabricación de armas de fuego.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que obtuvo de un juez adscrito al Centro de Justicia Penal Federal de Sonora con residencia en Hermosillo la vinculación a proceso, en la modalidad de quien participe en la introducción al territorio nacional, en forma clandestina de armas, municiones, cartuchos, explosivos y a quienes fabriquen armas, municiones, cartuchos y explosivos sin permiso correspondiente con funciones de dirección o administración.

Además, se impuso medida cautelar de prisión preventiva justiciada en contra del presunto piloto aviador, quien permanecerá en el Centro Federal de Readaptación Social número 11 en Sonora. Asimismo, se estableció un plazo de tres meses para la investigación complementaria.

Hasta el momento se ha
Hasta el momento se ha detenido a dos pilotos aviadores al servicio de los Chapitos. (Jesús Avilés/ Infobae México)

Cabe recordar que Juan Pablo “N” fue detenido en el municipio de Badiraguato, Sinaloa, cuando elementos de seguridad federal y de las Fuerzas Armadas realizaban recorridos de vigilancia en la localidad de Surutato.

Tras labores de investigación para localizarlo en diferentes domicilios y vehículos que utilizaba, las autoridades lo ubicaron y le marcaron el alto para cumplimentar la orden de aprehensión en su contra por el delito de delincuencia organizada en materia de tráfico de armas.

Al informar su detención el pasado 30 de septiembre, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, detalló que Juan Pablo “N”, alias “El Chuki”, es identificado como piloto aviador del Cártel de Sinaloa y destacó que se contaba que con una orden de aprehensión en su contra por tráfico de armas.

Las autoridades también señalan al sujeto por estar presuntamente dedicado al tráfico de armamento de Arizona a México.

La orden de aprehensión en
La orden de aprehensión en contra de "El Chuki" fue expedida junto a la de Julio César Chávez Jr. Foto: Jesús Aviles / Infobae México

Cabe señalar que la orden de aprehensión en contra de Juan Pablo “N” fue expedida junto a la de Julio César Chávez Jr., Ovidio Guzmán e Iván Archivaldo, hijos de “El Chapo”.

Esta información fue revelada por el periodista Luis Chaparro cuando se dio la captura en los Estados Unidos del boxeador, ya que tuvo acceso a la carpeta de las órdenes de aprehensión en contra de personas vinculadas con delitos de tráfico de armas y delincuencia organizada.

Documentos de la orden de
Documentos de la orden de aprehensión en contra de Julio César Chávez Jr. obtenidos por el periodista Luis Chaparro para Pie de Nota. Foto: X/@Piedenota

De acuerdo con los datos, las órdenes fueron solicitadas por el agente del Ministerio Público Juan Manuel Valladares Mata dentro de la causa penal 15/2023 en contra de trece personas, entre las que se encuentra el boxeador y Juan Pablo “N”, alias “El Chuki”.

