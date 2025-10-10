México

Final de la telenovela Monteverde este domingo: Óscar Bonfiglio reflexiona sobre la empatía y función social de las telenovelas

Esta telenovela protagonizada por África Zavala y Gabriel Soto tendrá su gran final

Por Armando Pereda

Este domingo llegará a su fin esta producción - Diseño: Jovani Pérez/Infobae México

En la telenovela Monteverde, que llega a su final este domingo por Las Estrellas, el actor Óscar Bonfiglio da vida a uno de esos personajes que se quedan en la memoria del público: Don Manuel Toro, el hombre que encarna el alma del pueblo.

Carismático, sabio y dueño del restaurante-bar donde todos terminan encontrándose, Don Manuel no solo sirve copas: también ofrece refugio, consejo y una dosis de humanidad que parece escasear en los tiempos modernos.

El actor describe este proyecto como “una novela sana, familiar y divertida”, pero detrás de la ligereza cotidiana se esconde un mensaje más profundo: la empatía como forma de resistencia.

En un set con decenas de actores, Bonfiglio aprendió que la convivencia, incluso en grupos tan numerosos, solo funciona cuando todos dirigen su energía hacia el mismo propósito.

“Había mucha empatía, mucha energía encaminada al mismo sitio”, cuenta. Ese sitio, dice, era uno: entretener y ofrecer al público una pausa amable del caos cotidiano.

La telenovela es protagonizada por África Zavala y Gabriel Soto |Crédito: X: monteverdetv

El sabio del pueblo

Don Manuel Toro es el hombre que ha visto nacer a medio Monteverde. De espíritu joven y sonrisa hospitalaria, es el anfitrión perfecto, el que tiende la mano antes de preguntar el porqué.

“Yo quisiera que la gente viera que se puede ayudar sin esperar algo a cambio”, expresa Bonfiglio, consciente de que su personaje funciona como un espejo ético dentro de la historia. Es el tipo de figura que, sin levantar la voz, se vuelve faro moral.

El actor explica que muchos habitantes del pueblo acuden a Don Manuel porque en él encuentran una brújula emocional. “Lo buscan porque siempre tiene un consejo o una orientación que dar”, dice. Esa sabiduría, nacida del tiempo y la empatía, le otorga a su personaje una profundidad que va más allá del melodrama.

Un romance con el tiempo

La relación entre Don Manuel y Doris, nació del impulso de despertar celos en Gloria (Cynthia Klitbo). Sin embargo, el artificio derivó en una historia de amor genuina, madura, donde los sentimientos no se apresuran: se reconocen. Bonfiglio observa esa evolución con ternura, como si el personaje hubiera aprendido lo que él mismo enseña: que el afecto auténtico no se busca, se encuentra.

Monteverde inicia grabaciones (Foto: Televisa)
“El bien debe triunfar sobre el mal”

A lo largo de su trayectoria, Óscar Bonfiglio ha sido testigo de la transformación de las telenovelas mexicanas. Sin embargo, cree que su esencia sigue intacta.

“Todas las novelas tienen un mensaje social, aunque no siempre sea obvio. Pero el fondo es el mismo: el bien debe triunfar sobre el mal”. En Monteverde, ese mensaje se refuerza sin sermones. La moral se filtra en los gestos cotidianos, en la camaradería entre personajes, en la solidaridad que atraviesa sus historias.

El actor defiende el papel social del género: “Las telenovelas tienen una función. Sirven para distraer, sí, pero también para recordarnos lo que somos capaces de hacer por los demás”.

¿A qué hora y dónde ver el final de Monteverde?

Entre risas, Bonfiglio recuerda las escenas más complicadas de grabar: las bodas. “Hubo récord de bodas en esta novela”, confiesa. La dificultad no fue emocional, sino logística: “Es complicado poner a todos en la misma energía y disciplina, pero lo logramos”. Esa frase resume el espíritu de Monteverde: un equipo que camina “de la mano hacia el mismo sitio”.

El final promete sorpresas. “Habrá cosas que no se esperan, muy fuertes, y otras que sí, pero no de la forma en que el público cree”, adelanta sin revelar más. Ni su esposa, dice entre risas, conoce los detalles del desenlace.

Este domingo, a partir de las 18:00 horas, Monteverde se despedirá con un episodio especial de dos horas y media. Para Bonfiglio, más allá de los giros argumentales, el verdadero cierre está en el mensaje: la bondad no es un acto, sino una manera de vivir.

En tiempos donde la prisa arrasa con la sensibilidad, Monteverde y su Don Manuel Toro dejan una lección clara: la empatía aún puede ser revolucionaria.

