México

CDMX recibe respaldo de Moody’s para conservar su calificación AAA mx

La administración actual del Gobierno de la Ciudad de México ha fortalecido la recaudación y destina nuevos recursos a obra pública

Por Omar Martínez

Guardar
CDMX recibe respaldo de Moody’s
CDMX recibe respaldo de Moody’s para conservar su calificación AAA mx. Crédito: Cuartoscuro/Andrea Murcia Monsivais

La agencia calificadora internacional Moody’s ratificó la calificación de deuda de largo plazo en moneda local de la Ciudad de México en “AAA.mx”, el máximo grado de fortaleza financiera disponible en la escala nacional de esa firma, según la Secretaría de Administración y Finanzas de la capital del país.

La determinación hace énfasis en la estabilidad económica de la capital y el manejo prudente de las finanzas públicas bajo la administración actual, encabezada por la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina.

De acuerdo con la dependencia capitalina, la Ciudad de México sobresale entre las entidades federativas por su solidez económica y una recaudación que duplica con creces al promedio nacional, con un PIB per cápita que equivale a 2.1 veces el del país.

Este indicador respalda la alta calificación otorgada por Moody’s, que también reconoció la capacidad recaudatoria local como la más elevada del país.

la Ciudad de México sobresale
la Ciudad de México sobresale entre las entidades federativas por su solidez económica. Crédito: Cuartoscuro.

En 2024, la participación de ingresos propios en los ingresos operativos de la Ciudad de México alcanzó 49%, una proporción sustancialmente mayor que la mediana de entidades y municipios evaluados, según Moody’s.

Este desempeño resulta del fortalecimiento en procesos de fiscalización y en la eficacia de la cobranza, así como de modificaciones recientes aprobadas en el Código Fiscal 2025.

La agencia subrayó el incremento de 26% anual en los ingresos propios reportados hasta junio de 2025, impulsado por nuevas medidas tributarias y de gestión. Según su análisis, se espera que el crecimiento en ingresos propios continúe en 2026, aunque estará sujeto a las condiciones y directrices del próximo Paquete Económico.

La funcionaria da un adelanto de su primer informe de gobierno. Crédito: X(@ClaraBrugadaM)

Evaluación del Impuesto sobre Nómina

Uno de los cambios fiscales de mayor impacto resultó en la elevación del Impuesto sobre Nómina, cuya tasa pasó de 3 a 4%.

Los ingresos adicionales derivados de esta reforma tienen como destino el Fondo de Inversión en Mejoramiento de la Administración y los Servicios (FIMAS), permitiendo financiar proyectos de inversión para la infraestructura y el desarrollo urbano de la capital.

La inversión pública experimentó también un repunte significativo. La calificadora destacó que en 2024 esta área mostró un alza anual de 41%, factor atribuido principalmente a la conclusión de obras de mejoramiento urbano y movilidad emprendidas por la administración anterior.

Uno de los cambios fiscales
Uno de los cambios fiscales de mayor impacto resultó en la elevación del Impuesto sobre Nómina. Crédito: Cuartoscuro.

Para el periodo de 2025 a 2026, Moody’s anticipa un avance sostenido en infraestructura urbana, vivienda y otras áreas ligadas al desarrollo local, respaldado por la recaudación y un financiamiento responsable.

La permanencia de la calificación AAA.mx abre la puerta para que la Ciudad de México regrese al mercado de capitales a finales de 2025 con la emisión de un bono verde, modalidad que permitiría condiciones crediticias favorables, de acuerdo con las proyecciones de la Secretaría de Administración y Finanzas.

Temas Relacionados

CDMXMoody’sAAA mxSecretaría de Administración y Finanzasmexico-noticias

Más Noticias

Esposo de exalcaldesa de Chihuahua se encuentra entre los 9 detenidos por agresión a policías estatales

Los sujetos fueron identificados como presuntos integrantes del grupo delictivo de La Línea

Esposo de exalcaldesa de Chihuahua

Pensionados del IMSS podrán obtener estos descuentos en noviembre y diciembre

Las personas adultas mayores podrán planificar dónde hacer sus compras para las fiestas de de año

Pensionados del IMSS podrán obtener

Temblor hoy 9 de octubre en México: reportan dos sismos de magnitud 3.0 y 3.1

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos este miércoles

Temblor hoy 9 de octubre

Dejan narcomanta y restos humanos a un costado de la Fiscalía de Baja California

Hasta el momento no se ha identificado a los responsables

Dejan narcomanta y restos humanos

Revelan cómo se encuentra Omar ‘N’, ex futbolista de Chivas, desde que ingresó a prisión por presunto abuso sexual

El abogado del exjugador del Guadalajara compartió detalles de la situación emocional en la que se encuentra su cliente

Revelan cómo se encuentra Omar
MÁS NOTICIAS

NARCO

Esposo de exalcaldesa de Chihuahua

Esposo de exalcaldesa de Chihuahua se encuentra entre los 9 detenidos por agresión a policías estatales

Dejan narcomanta y restos humanos a un costado de la Fiscalía de Baja California

Capturan en CDMX a “El Farrukito”, presunto integrante de La Unión Tepito dedicado a la venta de drogas

Fiscalía de Sonora descartan que restos encontrados pertenezcan a periodista desaparecido por investigar sobre narcotráfico

Caen 9 presuntos integrantes de La Línea por agresión a policías estatales que dejó 3 muertos en Chihuahua

ENTRETENIMIENTO

Gustavo Adolfo Infante revela la

Gustavo Adolfo Infante revela la verdad detrás del video de Belinda y Lupillo Rivera bailando: “Quítamelo de encima”

Cuál es el mejor boleto calidad precio para el sexto concierto de Zoé en el Estadio GNP Seguros de la CDMX

JNS y Bobo Producciones se deslindan del regreso de Jeans, recién anunciado por Paty Sirvent: “Es marca registrada”

Aseguran que Ángela Aguilar dará una entrevista a Marco Antonio Regil donde hablará de su relación con Cazzu, ex de Nodal

Amandititita presentará en la Feria del libro del Zócalo su biografía, donde narra la muerte de su papá Rockdrigo González

DEPORTES

Revelan cómo se encuentra Omar

Revelan cómo se encuentra Omar ‘N’, ex futbolista de Chivas, desde que ingresó a prisión por presunto abuso sexual

Pitbull Cruz lanza dura advertencia a Lamont Roach previo a su pelea de diciembre: “Perro que ladra no muerde”

Ulises Dávila se declara culpable de amaño de partidos en Australia

Javier Aguirre asegura que “no le regalará” a Memo Ochoa el récord del sexto Mundial con el Tri

IA revela la posible alineación de la Selección Mexicana en su amistoso contra Colombia