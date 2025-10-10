CDMX recibe respaldo de Moody’s para conservar su calificación AAA mx. Crédito: Cuartoscuro/Andrea Murcia Monsivais

La agencia calificadora internacional Moody’s ratificó la calificación de deuda de largo plazo en moneda local de la Ciudad de México en “AAA.mx”, el máximo grado de fortaleza financiera disponible en la escala nacional de esa firma, según la Secretaría de Administración y Finanzas de la capital del país.

La determinación hace énfasis en la estabilidad económica de la capital y el manejo prudente de las finanzas públicas bajo la administración actual, encabezada por la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina.

De acuerdo con la dependencia capitalina, la Ciudad de México sobresale entre las entidades federativas por su solidez económica y una recaudación que duplica con creces al promedio nacional, con un PIB per cápita que equivale a 2.1 veces el del país.

Este indicador respalda la alta calificación otorgada por Moody’s, que también reconoció la capacidad recaudatoria local como la más elevada del país.

En 2024, la participación de ingresos propios en los ingresos operativos de la Ciudad de México alcanzó 49%, una proporción sustancialmente mayor que la mediana de entidades y municipios evaluados, según Moody’s.

Este desempeño resulta del fortalecimiento en procesos de fiscalización y en la eficacia de la cobranza, así como de modificaciones recientes aprobadas en el Código Fiscal 2025.

La agencia subrayó el incremento de 26% anual en los ingresos propios reportados hasta junio de 2025, impulsado por nuevas medidas tributarias y de gestión. Según su análisis, se espera que el crecimiento en ingresos propios continúe en 2026, aunque estará sujeto a las condiciones y directrices del próximo Paquete Económico.

Evaluación del Impuesto sobre Nómina

Uno de los cambios fiscales de mayor impacto resultó en la elevación del Impuesto sobre Nómina, cuya tasa pasó de 3 a 4%.

Los ingresos adicionales derivados de esta reforma tienen como destino el Fondo de Inversión en Mejoramiento de la Administración y los Servicios (FIMAS), permitiendo financiar proyectos de inversión para la infraestructura y el desarrollo urbano de la capital.

La inversión pública experimentó también un repunte significativo. La calificadora destacó que en 2024 esta área mostró un alza anual de 41%, factor atribuido principalmente a la conclusión de obras de mejoramiento urbano y movilidad emprendidas por la administración anterior.

Para el periodo de 2025 a 2026, Moody’s anticipa un avance sostenido en infraestructura urbana, vivienda y otras áreas ligadas al desarrollo local, respaldado por la recaudación y un financiamiento responsable.

La permanencia de la calificación AAA.mx abre la puerta para que la Ciudad de México regrese al mercado de capitales a finales de 2025 con la emisión de un bono verde, modalidad que permitiría condiciones crediticias favorables, de acuerdo con las proyecciones de la Secretaría de Administración y Finanzas.