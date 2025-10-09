México

Clara Brugada destaca disminución de incidencia delictiva en CDMX: anuncia compra de videocámaras y patrullas

La Jefa de Gobierno destacó la disminución de incidencia delictiva en algunos rubros que impactan en la vida de los capitalinos

Por Jaqueline Viedma

Clara Brugada adelantó la adquisición
Clara Brugada adelantó la adquisición de videocámaras de seguridad y patrullas.

La tarde de este jueves 9 de octubre de 2025, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada llevó a cabo una conferencia de prensa con motivo de la inauguración de Módulos de Seguridad en Coyoacán, donde también habló sobre la disminución en algunos temas de seguridad, así como de la

Brugada adelantó que una de las medida a retomar durante los próximos meses, será la recuperación de módulos de seguridad, debido a que en los últimos años se les ha abandonado y están en muy malas condiciones, “vamos a garantizar que tengan policía mañana, tarde y noche”.

Destacó que durante las reuniones con los alcaldes de la ciudad, se evalúa cada sector de la ciudad, de tal forma que pueden analizar acciones para disminuir la incidencia delictiva en esa zona.

La Jefa de Gobierno resaltó que durante su primer año de gestión, en Coyoacán han logrado disminuir hasta un 27% la incidencia delictiva, “han bajado los delitos de alto impacto... el homicidio doloso, lesiones con arma de fuego, robos de vehículos... los delitos que tienen violencia y afectan a la población”.

Información en desarrollo...

