CDH Zeferino Ladrillero y UNIR convocan a movilización nacional en CDMX y distintas entidades del país

UNIR convoca a movilización nacional el próximo 13 de octubre. Foto: x.com/@cencos

La Unidad Nacional Independiente en Resistencia (UNIR), junto con el CDH Zeferino Ladrillero, emitió un llamado a la movilización nacional simultánea para articular a pueblos originarios, comunidades mestizas y organizaciones sociales. El objetivo es solicitar a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo un encuentro para exponer demandas históricas y actuales.

Las movilizaciones se realizarán en distintos puntos de la república, aunadas a la marcha en Ciudad de México que partirá a las 10 de la mañana del próximo lunes 13 de octubre, desde el Ángel de la Independencia hasta el Zócalo capitalino, en rechazo a la criminalización de la protesta social, al despojo, a los desplazamientos forzados y a la violencia desatada por aparatos estatales y paramilitares que han sembrado homicidios desapariciones y éxodos masivos.

Los voceros señalaron que pese a que las demandas son interdisciplinarias y no centralizadas, se denuncia que los servidores públicos de cualquier sector de gobierno han mostrado limitaciones en compromiso y capacidad. Otras actividades se desarrollarán en Yucatán, Chiapas, Oaxaca, Estado de México, Puebla, Guerrero, Baja California y Coahuila.

La organización señala que, a 533 años de la invasión de América, persisten el despojo, la marginación y la violencia, ahora expresados en prácticas como la criminalización de la protesta, los desplazamientos forzados y la represión. UNIR denuncia que estos problemas resultan del olvido gubernamental, la omisión y la falta de soluciones efectivas en materia de justicia y derechos humanos.

Durante la conferencia, los voceros señalaron que la UNIR exige un diálogo con la presidenta Claudia Sheinbaum, en el marco de la conmemoración de la resistencia indígena y popular. Pablo Abad Díaz expresó algunos puntos importantes del pliego petitorio, “en México donde la justicia sigue siendo una promesa incumplida para los pueblos originarios (pedimos) libertad para presos políticos, retorno de desplazados; y justicia para desaparecidos y asesinados (...) uniendo fuerzas en una lucha colectiva que no cesará hasta transformar la indiferencia en acción”.

Reiteró además que desde hace 533 años comenzó el violento despojo de América y el Caribe, “hoy los pueblos originarios afromexicanos y mestizos resisten el robo de sus tierras, agua y cultura, no es solo un recuerdo, es un grito vivo contra la injusticia”.

Enfatizó que “en la actualidad algunos malos mexicanos identificados con las peores causas en alianzas con intereses extranjeros explotan nuestras comunidades saquean nuestros territorios encarcelan a nuestras defensoras, desplazan a nuestras compañeras y asesinan a nuestros compañeros”.

La convocatoria es realizada por grupos tzotziles, tzeltales, choles, otomíes, mazahuas, nahuas, amuzgos, mixtecos, zapotecas, triquis, tojolabales, totonacas entre otras comunidades de al menos 9 entidades de la república. Piden la libertad de los activistas Kenia Inés Hernández Montalbán, Antonio Vidal Pérez y Ángel Sierra de la Rosa, así como la defensa de sus derechos humanos.

Denuncian los asesinatos de personas defensoras como Meztli Areli Ruiz Aguilar, Francisca Carmen García Martínez, Xóchitl Saravia Reyna, Abelino Soberano Martínez, Álvaro Arvizu, Antonio Esteban, Arnulfo Cerón, Eugenio Martínez Cruz, Néstor de Jesús Garduño, José Santiago Gómez, entre otros.

Los voceros condenaron los desplazamientos forzados internos que han azotado las comunidades de San Juan Copala, San Miguel Copala y Tierra Blanca Copala en Oaxaca aunado a la exclusión deliberada de sus voces en las leyes que afectan sus territorios, tales como la Ley General de Aguas que se acaban de presentar en el Congreso de la Unión; los colectivos señalaron que algunos llevan más de 10 años exigiendo que se integren sus propuestas sin respuesta.

Recordaron de manera conjunta la indignación que causó el trato a Kenia Inés Hernández Montalbán, abogada indígena amuzga, apresada en octubre de 2020 durante el mandato de Andrés Manuel López Obrador, por la defensa de derechos colectivos.

Abad Díaz reiteró que a pesar de la madurez política demostrada en diversas acciones “las autoridades han optado por el desgaste y la indiferencia contradiciendo su discurso de transformación, la justicia sigue ausente y solo la organización colectiva puede revertir esta realidad”.