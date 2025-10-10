Beca Rita Cetina 2025: en qué letra de beneficiarios va el pago de este mes de octubre

La Beca Rita Cetina es un programa social del Gobierno de México para estudiantes de secundaria pública. Foto: Archivo/Infobae México.

La Beca Rita Cetina es un programa social del Gobierno de México, el cual beneficia a estudiantes de secundaria pública en todo el país.

De manera bimestral, los beneficiarios reciben un total de mil 900 pesos bimestrales en sus respectivas tarjetas del Banco del Bienestar.

La finalidad de este programa social es que los menores de edad reciban un apoyo económico para que puedan continuar con la escuela y culminar sus estudios de educación básica.

La Beca Rita Cetina es entregada por el Gobierno de México a través de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar.

Una vez otorgados los respectivos recursos económicos, los beneficiarios ocupan el dinero correspondiente para gastarlo en útiles escolares, uniformes, alimentos, uniformes escolares, el pasaje de ida y vuelta para la escuela y su hogar, o lo que les sea necesario y requerido para acudir a la escuela.

A comienzos de esta semana, Julo León, titular de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar, notificó que arrancarían los pagos de este mes de octubre.

Cabe destacar que los depósitos corresponden a la primera dispersión de este ciclo escolar 2025-2026. Los pagos se llevan a cabo de manera gradual conforme a la primera letra del apellido paterno de cada beneficiario.

Este depósito abarca el bimestre de septiembre y octubre, ya que el ciclo escolar comenzó el pasado lunes 1 del pasado mes.

Julio León, titular de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar, informó paso a paso para formar parte de este programa social. (Crédito: X/@Julio_LeonT)

Ante esto, algunos beneficiarios se preguntan en qué letra van los pagos de mil 900 pesos bimestrales hasta este jueves 9 de octubre y quiénes serán los siguientes y próximos a recibirlos.

¿Qué beneficiarios han recibido ya el pago de mil 900 pesos bimestrales de la Beca Rita Cetina de este mes de octubre hasta el 9 del presente mes?

Los beneficiarios que ya han recibido el pago de la Beca Rita Cetina de mil 900 pesos bimestrales en sus respectivas tarjetas del Banco del Bienestar son aquellos cuyo primer apellido comienza con las letras A hasta la G.

Este jueves 9 de octubre, los beneficiarios que su primer apellido comience con la letra G están recibiendo la dispersión correspondiente.

Para el próximo viernes 10 de octubre y de acuerdo a su calendario oficial de pagos, los beneficiarios que recibirán el pago correspondiente son aquellos cuya primera letra de su apellido comience con las letras: H, I, J, K, L.

Calendario oficial de pagos de la Beca Rita Cetina 2025-2026. Foto: Facebook/Julio León.

Durante el fin de semana no habrá pagos y estos se reanudarán hasta el próximo lunes 13 de octubre.