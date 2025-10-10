ADO suspende servicio en 17 ciudades de Veracruz, Puebla y Tamaulipas tras daños por tormenta Raymond

Los choferes de estas cadenas suelen tener discrepancias entre salarios. (Captura de pantalla/ADO Facebook).

La línea de autobuses ADO suspendió sus servicios desde y hacia diecisiete ciudades debido a las afectaciones que provocó la Tormenta Tropical “Raymond”. La empresa informó que la interrupción obedece a condiciones climáticas adversas en la región, lo que impide operar con normalidad y garantiza la seguridad tanto de usuarios como de personal. Las autoridades recomendaron mantenerse informados sobre la reanudación de los servicios y los ajustes en los itinerarios.

ADO comunicado. Foto: x.com

El principal estado afectado es Veracruz, sin embargo también se incluyen municipios de Puebla y Tamaulipas. Respecto a las cancelaciones, la empresa ha habilitado varios canales para que los clientes puedan comunicarse para solicitar un cambio de boleto, reembolso o presentar la queja.

Autobuses ADO pide a los clientes que se han visto afectados que envíen un mensaje vía WhatsApp o visiten su página de atención al cliente para ser asistidos por agentes, mediante el siguiente enlace http://surl.li/cydown

Información en desarrollo...