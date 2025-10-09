Vinculan a proceso a Norma Angélica “N”, presunta implicada en el asesinato de los colaboradores de Clara Brugada

Ximena Guzmán era la secretaria particular de Clara Brugada, José Muñoz se desempeñaba como asesor y redactor de sus discursos. (REUTERS/Toya Sarno Jordan/Archivo)

Fue vinculada a proceso Norma Angélica “N”, una de las personas detenidas por sus presunta implicación en el asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz, colaboradores de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada.

Dicha mujer fue procesada por su supuesta responsabilidad en actividades de asociación delictuosa. Los hechos fueron dados a conocer el 9 de octubre y cabe destacar que apenas días antes, el 4 de octubre, se le cumplimentó una orden de aprehensión en reclusión.

La reciente vinculación a proceso fue determinada por un juez de control del Poder Judicial de la CDMX. Los reportes refieren que la mujer habría sido la responsable de entregar información sobre las víctimas a los individuos que dieron seguimiento a Ximena y José.

Además de ser vinculada a proceso, se le dictó la mediad de prisión preventiva, la cual cumplirá en el penal de Santa Martha Acatitla, así como dos meses para el cierre de las investigaciones.

Los detenidos, presuntamente involucrados en el caso

Fue en mayo pasado que Norma Angélica “N” fue procesada por su presunta responsabilidad en los delitos en contra de la salud en la modalidad de narcotráfico.

