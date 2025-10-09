México

Operan de emergencia a Alejandra Guzmán en la columna vertebral: “Bastante delicada”

La cantante ha superado múltiples intervenciones desde 2009, cuando una aplicación de polímeros puso en peligro su vida

Por Armando Guadarrama

Alejandra Guzmán fue operada de
Alejandra Guzmán fue operada de emergencia por complicaciones en la columna vertebral

La reciente intervención quirúrgica de Alejandra Guzmán en la columna vertebral ha generado inquietud entre sus seguidores, quienes aguardan información oficial sobre su evolución.

La noticia fue difundida por el programa Ventaneando, donde Pati Chapoy detalló que la artista mexicana, de 57 años, fue sometida a una cirugía de emergencia debido a complicaciones derivadas de problemas crónicos en la cadera y la columna.

La trayectoria médica de Alejandra Guzmán ha estado marcada por múltiples intervenciones desde 2009, cuando una mala aplicación de biopolímeros desencadenó graves secuelas.

La cantante mexicana se recupera
La cantante mexicana se recupera tras una cirugía delicada y permanece estable, según Ventaneando (Instagram)

Entre las complicaciones más severas que ha enfrentado se encuentran la necrosis y otras afectaciones que la obligaron a someterse a diversas cirugías para retirar sustancias perjudiciales de su organismo.

En 2016, recibió dos prótesis de titanio en la cadera, y en 2018 sufrió una fractura en la misma zona. Además, en 2022 fue hospitalizada por una infección bacteriana. En 2007, la cantante fue diagnosticada con cáncer de mama, lo que marcó el inicio de una serie de desafíos médicos.

El miércoles 8 de octubre, Ventaneando informó que Alejandra Guzmán fue hospitalizada de urgencia y operada de la columna vertebral. Según Pati Chapoy, la propia cantante había revelado en una entrevista previa que padecía hernias discales, lo que anticipaba la necesidad de una intervención.

“Efectivamente fue operada el día de ayer de la columna vertebral”, confirmó Pati Chapoy en el programa, añadiendo: “Supongo que fue una intervención bastante delicada para poner ya todo en su lugar”.

La intervención se relaciona con
La intervención se relaciona con problemas crónicos derivados de biopolímeros y cirugías previas (Foto AP/Lynne Sladky)

El estado de salud de la artista tras la operación fue descrito como estable y en proceso de recuperación. Pati Chapoy aseguró en Ventaneando que la cirugía resultó exitosa y que la cantante respondió favorablemente al tratamiento especializado.

“La información que tenemos en este momento es que salió perfectamente bien de la operación, se está reponiendo y está muy bien”, informó la periodista, subrayando que la artista se encuentra fuera de peligro.

Hasta el momento, ni la familia ni el equipo de Alejandra Guzmán han emitido un comunicado oficial sobre su estado actual, aunque se espera que en los próximos días se den a conocer detalles sobre su recuperación y el tiempo estimado de reposo.

El historial médico de Guzmán
El historial médico de Guzmán incluye cáncer de mama, infecciones y múltiples operaciones desde 2009

La ausencia de información directa ha incrementado la preocupación entre sus admiradores, quienes han expresado mensajes de apoyo y deseos de pronta mejoría para la llamada Reina del rock mexicano.

A lo largo de los años, Alejandra Guzmán ha demostrado una notable capacidad de recuperación frente a cada intervención médica a la que se ha sometido.

La noticia de su reciente operación ha reavivado la atención sobre los problemas de salud que ha enfrentado desde hace más de una década, especialmente aquellos relacionados con procedimientos estéticos y sus consecuencias.

