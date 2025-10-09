México

Narcomenudeo y posesión de armas militares: condenan a cinco personas a más de 80 años de prisión en Nuevo Laredo

La FGR destacó que el proceso judicial permitió la liberación de víctimas y el decomiso de armas y equipo militar

Por Fabián Sosa

Guardar
El juez federal impuso condenas
El juez federal impuso condenas de hasta 80 años y 10 meses de prisión a cinco personas detenidas en 2012 en Nuevo Laredo por privación ilegal de la libertad y posesión de armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. (Imagen de Archivo/ Reuters/Daniel Becerril)

Una sentencia condenatoria de hasta 80 años y 10 meses de prisión fue dictada por un juez federal contra cinco personas detenidas en 2012 en Nuevo Laredo, Tamaulipas, por delitos graves como privación ilegal de la libertad y posesión de armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, según informó la Fiscalía General de la República (FGR).

El fallo, comunicado el 9 de octubre de 2025, representa una de las condenas más severas impuestas en la región en los últimos años por delitos relacionados con la delincuencia organizada y la seguridad pública.

De acuerdo con la FGR, los sentenciados —identificados como José “L”, Jorge “G”, Francisco “A”, Francisco “G” y Yessenia “V”— enfrentaron cargos por privación ilegal de la libertad, portación de armas de fuego y granadas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, posesión de cartuchos restringidos y delitos contra la salud en la modalidad de posesión simple de marihuana.

Las sentencias de los acusados

La sentencia, comunicada por la
La sentencia, comunicada por la FGR, es una de las más severas en Tamaulipas por delitos relacionados con delincuencia organizada y seguridad pública. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La investigación señala que la detención ocurrió en julio de 2012, cuando elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) realizaron un operativo en un inmueble de la colonia Colinas del Sur, en Nuevo Laredo.

Durante la intervención, las autoridades aseguraron cuatro armas largas, un arma corta, un lanzagranadas, 396 cartuchos, 15 cargadores y dos granadas.

Además, se incautaron teléfonos celulares, equipos de radiocomunicación, uniformes y equipo militar, un envoltorio de marihuana y tres vehículos. La FGR detalló que la operación permitió la localización y aseguramiento de estos objetos, considerados de alto riesgo y uso restringido.

En el transcurso del operativo, la FGR destacó que se logró la liberación de cinco personas que permanecían privadas de su libertad en el lugar de los hechos, lo que añadió gravedad a los delitos imputados y reforzó la acusación presentada por el Ministerio Público Federal.

Tras la presentación de pruebas y la culminación de los procedimientos judiciales, el juez federal impuso las siguientes penas: José “L”, Jorge “G” y Francisco “A” recibieron una condena de 80 años y 10 meses de prisión, junto con una multa de $417 mil 797.99, por los delitos de privación ilegal de la libertad, contra la salud en la modalidad de posesión simple de marihuana, portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, posesión de granadas y de cartuchos restringidos.

Por su parte, Francisco “G” fue sentenciado a 72 años y 10 meses de prisión y una multa de $408 mil 448.49, mientras que Yessenia “V” recibió la misma pena de prisión y una multa de $406 mil 890.24

La Fiscalía General de la República subrayó que estas sentencias reflejan la complejidad y duración de los procesos judiciales en casos de delincuencia organizada y delitos graves en México, más de una década después de los hechos. El operativo, además de las condenas, permitió que cinco personas recuperaran su libertad tras haber sido víctimas de secuestro.

Temas Relacionados

TamaulipasNuevo LaredoSentencia condenatoriaPrivación ilegal de la libertadFiscalía General de la RepúblicaDelincuencia organizadaArmas de uso exclusivomexico-noticias

Más Noticias

Qué es y cómo funciona el greenwashing

Se trata de un engaño informativo disfrazado de estrategia de comunicación y marketing ambiental

Qué es y cómo funciona

Organizaciones alertan retroceso en acceso a justicia ambiental en proyecto de la SCJN

Señalaron que el amparo debe mantenerse como un mecanismo disponible para proteger los derechos humanos y con el medio ambiente

Organizaciones alertan retroceso en acceso

SCJN replantea consulta sobre leyes y políticas que impactan a personas con discapacidad; advierten posibles retrocesos

La organización Yo También previene que el nuevo criterio podría dificultar la defensa de derechos al exigir que sean las propias personas con discapacidad quienes promuevan los recursos ante la Corte

SCJN replantea consulta sobre leyes

México, tierra de calabazas: una herencia milenaria que aún se cultiva

El país es uno de los principales con gran diversidad de calabazas: al menos 15 especies entre silvestres y domesticadas

México, tierra de calabazas: una

Metrobús CDMX: líneas, costo y estado de servicio en la última hora de este 9 de octubre

Este medio de transporte traslada a más de 22 millones de usuarios a lo largo de las 283 estaciones con las que cuenta que suman en total 125 kilómetros

Metrobús CDMX: líneas, costo y
MÁS NOTICIAS

NARCO

Caen cinco sujetos por ataque

Caen cinco sujetos por ataque armado a Fuerza Civil de Nuevo León en la ciudad de Monterrey

Operativo Enjambre 2025: sentencian a 40 años de prisión a exmando policial de Naucalpan por extorsión y vínculos delictivos

Colectivo denuncia entrega irregular de 151 cuerpos no identificados a universidades de Jalisco

Cae “El Gordo”, líder criminal dedicado a la venta de droga al norte de la CDMX | VIDEO

Fiscalía de Oaxaca usa tecnología de la DEA para detectar drogas y combatir el narcomenudeo

ENTRETENIMIENTO

Las Estrellas Bailan en Hoy

Las Estrellas Bailan en Hoy 2025: cómo votar por tu pareja favorita

Qué es la perimenopausia y por qué ha generado preocupación por la salud de Laura G

La Granja VIP: conoce todos los detalles del reality de Azteca antes del estreno

Kunno deja plantados a los conductores de Hoy, pero Galilea Montijo sale en su defensa: “Fue mi culpa”

Adelanto de ‘La Granja VIP’, nuevo reality de TV Azteca, desata críticas contra Adal Ramones

DEPORTES

Fiscalía de Jalisco revela que

Fiscalía de Jalisco revela que Omar ‘N’ tiene dos carpetas más de investigación por abuso sexual infantil | Video

Un gol en el Mundial, una foto icónica y la memoria de un padre: la historia detrás de “¡Bendito futbol!” de Fernando Quirarte

Scarlett Camberos, jugadora de América Femenil, denuncia rumores falsos y acoso de periodista: “Consigue una vida y ayuda

Alejandro Kirk, el mexicano que eliminó a los New York Yankees y jugará la serie de campeonato con los Blue Jays

Tessa Blanchard asegura que la Arena México del CMLL es su verdadero hogar: “Yo amo la lucha libre en México”