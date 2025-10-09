Precio del dólar sube tras aumento de la inflación en México este 9 de octubre de 2025

Crédito: Infobae

El precio del dólar en México volvió a subir tras la apertura de mercados de este jueves 9 de octubre de 2025.

El dólar estadounidense se cotiza al inicio del día a 18,35 pesos mexicanos en promedio, luego de cerrar la jornada anterior en 18.32 pesos por unidad.

Sin embargo, el valor de la moneda estadounidense aún está por debajo de los 18,37 pesos que registró ayer al apertura de mercados.

De acuerdo con un análisis financiero de Monex, el retroceso del peso ocurrió tras el aumento de la inflación en México, aún a pesar de estar por debajo de lo esperado.

En análisis agrega que el aumento del dólar se dio tras confirmarse la postura de la Reserva Federal (FED, por sus siglas en inglés) sobre próximos recortes en la tasa de referencia en lo que resta del año.

En la última semana, el dólar estadounidense marca una bajada 0,29%, por lo que en el último año aún conserva un descenso del 9,55%.

Comparando este dato con el de días pasados, invierte el valor de la jornada anterior, en el que se saldó con una disminución del 0,33%, mostrándose incapaz de consolidar una tendencia clara.

Además, observando la volatilidad de estos siete días, se aprecia que es visiblemente inferior a los números conseguidos para el último año (10,41%), así que está teniendo un comportamiento más estable de lo previsible últimamente.

Sube la inflación en México, aunque por debajo de lo esperado

Precio del dólar en México (REUTERS/Pablo Sanhueza)

En México, la inflación de septiembre se ubicó en 3.76% anual contra la cifra previa de 3.57%, con lo que se ubicó por debajo de la previsión del mercado de 3.79%. En términos mensuales, los precios aumentaron 0.23% contra el consenso de los inversores de 0.27%.

Al interior del reporte, el componente subyacente avanzó 4.28%, desde 4.23% previo, en términos anuales, mientras que el no subyacente repuntó a 2.02% contra el 1.38% anterior.

Los mercados fijarán su atención en la publicación de las minutas de la decisión de política monetaria del Banco de México (Banxico) correspondiente al 25 de septiembre.

FED confirma recortes, pero con cautela

Por su parte, el dólar es impulsado por el entorno desfavorable que rodea a sus principales contrapartes.

Además, la publicación de la minutas de la FED confirmó la visión de los miembros del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, por sus siglas en inglés) sobre realizar más recortes a su rango objetivo de los fondos federales lo que resta del año.

Sin embargo, la mayoría de los participantes subrayó la necesidad de mantener un enfoque cauteloso, lo que moderó las expectativas de recortes más agresivos en las próximas reuniones.

En el último año la moneda mexicana ha ganado terreno al dólar estadounidense. (Infobae)

México destaca entre emergentes pese a riesgos y volatilidad global

Grupo Bursátil Mexicano (GBM) Casa de Bolsa advierte que, aunque persisten riesgos, el país se encuentra en una posición relativamente sólida frente a otras economías emergentes.

El análisis de GBM destaca que México ha logrado sobresalir entre los mercados emergentes, incluso en medio de la incertidumbre macroeconómica que ha caracterizado los últimos meses. Las decisiones comerciales del presidente Donald Trump han generado inquietud, pero la percepción de una conducción económica más moderada y pragmática ha favorecido la narrativa sobre el país. Esta imagen positiva ha incrementado el atractivo de México para fondos internacionales, que lo consideran uno de sus destinos preferidos en América Latina.

La reconfiguración del comercio global ha sido un factor determinante en este escenario. En un entorno marcado por tensiones comerciales, México ha priorizado mantener una relación cercana con Estados Unidos para asegurar un intercambio justo y equilibrado. Sin embargo, la reciente advertencia de imponer aranceles del 30% a productos mexicanos y europeos —sin contar los aranceles sectoriales, como el 25% al sector automotriz— ha reavivado las especulaciones entre inversionistas sobre un posible aumento en las tarifas aplicadas a las exportaciones mexicanas hacia el mercado estadounidense.

Ante este panorama, la próxima revisión del T-MEC adquiere una relevancia estratégica. Aunque el proceso formal aún no ha comenzado, la renegociación del tratado podría abrir nuevas oportunidades para México, especialmente frente a competidores asiáticos. Si la revisión logra aportar certidumbre para las inversiones vinculadas al nearshoring, el país podría consolidar su posición como destino preferente para la relocalización de cadenas productivas.

En cuanto a las perspectivas de crecimiento, los analistas de GBM proyectan un avance económico limitado para este año, con una estimación de 0,5%, aunque prevén condiciones más favorables en el segundo semestre. La inversión podría experimentar un mayor dinamismo, impulsada por programas de colaboración público-privada como el “Plan México” y por la tendencia descendente en las tasas de interés, que ofrecería un estímulo adicional a la inversión productiva.

Sectores como el de consumo, tecnología, salud y fintech han mostrado resiliencia y podrían alcanzar un punto de inflexión en los próximos meses. La recuperación de la confianza del consumidor, un tipo de cambio favorable, la integración de infraestructura tecnológica con inteligencia artificial, y la digitalización bancaria y empresarial, se perfilan como factores que abren oportunidades tanto para inversionistas como para los mercados.

No obstante, persisten riesgos estructurales. La generación de empleo formal se ha moderado y la subocupación ha aumentado, lo que limita la capacidad de absorción del mercado laboral. Además, los flujos de remesas, aunque elevados, podrían verse afectados por cambios en la política migratoria de Estados Unidos. Según GBM, estos elementos configuran un entorno de volatilidad externa y ajustes institucionales internos que marcarán el cierre de 2025 para la economía mexicana.

Cómo es el peso mexicano

El peso mexicano es la moneda de curso legal de México y se trata de la primera moneda en el mundo que usó el signo de $, mismo que más tarde fue retomado por Estados Unidos para el dólar.

Esta moneda es la decimoquinta moneda más negociada en el mundo, así como la más negociada en América Latina y la tercera a nivel continente sólo detrás del dólar estadounidense y el canadiense.

Actualmente se usa la abreviación MXN para hablar sobre el peso mexicano, pero antes de 1993 se usaban las siglas MXP.

Las monedas que normalmente se usan en México tienen forma semicircular y tienen el escudo nacional al reverso. Un peso mexicano equivale a 100 centavos. Existen monedas de 1, 5, 10 y 20 pesos; mientras que en billetes hay de 20, 50, 100, 200, 500 y 1,000 pesos.