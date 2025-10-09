México

Euro: cotización de apertura hoy 9 de octubre en México

Se registró una baja en los valores del euro con respecto a la jornada anterior

Por Infobae Noticias

Guardar
El euro es la segunda
El euro es la segunda divisa más importante a nivel global y en México está entre las cinco primeras. (Infobae)

El euro se negocia en la sesión de hoy a 21,27 pesos mexicanos en promedio, lo cual implicó un cambio del 0,75% comparado con el valor de la jornada previa, cuando marcó 21,43 pesos, reporta Dow Jones.

Con respecto a la última semana, el euro marca una disminución 1,54%, por ello en términos interanuales aún conserva una bajada del 0,28%.

Comparando este dato con el de días pasados, acumula tres jornadas seguidas en números rojos. Por lo que respecta a la volatilidad de estos siete días, se observa que es de 5,62%, que es una cifra claramente inferior al dato de volatilidad anual (10,51%), de manera que podemos decir que está pasando por un periodo de mayor estabilidad en este contexto.

El "superpeso" mexicano ante el euro

El peso mexicano no sólo ha tenido un buen desempeño frente al dólar estadounidense, sino que también ha mostrado fortaleza ante el euro, considerando el último año.

La moneda mexicana, una de las pocas que no se han depreciado frente al dólar pese a problemas que afectan a nivel mundial como la inflación, ha registrado sus mejores números desde su mejor racha en el 2016.

Coloquialmente llamado como “superpeso”, la fortaleza de la moneda mexicana se debe en buena medida a las decisiones del Banco de México (Banxico) con respecto a las tasas de referencia, aumentando al mismo tiempo el atractivo para los inversionistas.

Con la estabilidad lograda este 2023 en las finanzas públicas y las remesas, el Gobierno de México ha estimado que se podría batir el récord de remesas del 2022 (58.487 millones de dólares).

En contraste, el euro se ha ido acercando a la paridad del dólar e incluso ha llegado a valer menos que un dólar, una situación que no se veía desde hace 20 años, en parte no sólo por la inflación mundial, sino también por la invasión de Rusia a Ucrania que trajo consigo la caída de materias primas.

Pronósticos económicos para 2025

El peso mexicano es la
El peso mexicano es la decimoquinta moneda más negociada en el mundo. (Bloomberg)

La relación peso-dólar durante el 2024 estuvo marcada por los contrastes. El año comenzó con la moneda mexicana fortalecida ante la divisa estadounidense. El billete verde llegó a venderse en 16 pesos por unidad, algo que no ocurría en casi una década. El mote de “superpeso” quedaba más que nunca.

Sin embargo, como fue avanzando el peso se fue depreciando debido, principalmente, a decisiones políticas, como la polémica Reforma al Poder Judicial y la eliminación de órganos autónomos.

El retroceso de la moneda azteca se agravó con la campaña de Donald Trump, su victoria electoral como presidente de Estados Unidos y sus amenazas de poner aranceles a todos los productos mexicanos –y canadienses– si México no mejoraba la seguridad en la frontera.

Fue así que el dólar regresó a los 20 pesos, quedando muy por arriba de los pronósticos del Banco de México (Banxico).

Para 2025, Banxico espera que el dólar cotice en una media que va desde los 20.24 pesos y hasta los 20.69 pesos, un pronóstico conservador considerando las repercusiones que traerían para el tipo de cambios los dichos y políticas de Trump en la Casa Blanca.

La inflación estuvo relativamente estable en 2024 rondando entre el 4%, a excepción de junio cuando casi alcanza el 6%, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En este año, Banxico pronostica que la inflación estará por debajo de los cuatro puntos hasta el 3.8%.

En cuanto al crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), los bajos pronósticos se mantienen. El banco central espera un alza del PIB de apenas 1.2%.

Temas Relacionados

EuroPeso mexicanoTipo de cambiomexico-noticiasMexico EconomíaNoticias

Más Noticias

Cielo parcialmente nublado en Tijuana este 9 de octubre: ¿Lloverá hoy?

Condiciones húmedas y temperaturas moderadas; consulta el pronóstico completo antes de salir de casa

Cielo parcialmente nublado en Tijuana

¡No olvides el paraguas!: así estará el clima en Monterrey este jueves 9 de octubre

Las condiciones atmosféricas podrían afectar tus planes; consulta la previsión detallada para que el estado del tiempo no te tome por sorpresa

¡No olvides el paraguas!: así

Cae ‘Llanero’, presunto reclutador y extorsionador del sector limonero en Michoacán

Jhon Mario “N”, identificado como pieza clave en una red criminal, fue capturado tras un operativo conjunto de fuerzas federales y estatales

Cae ‘Llanero’, presunto reclutador y

Pronóstico del clima en México para este 9 de octubre: se esperan lluvias en gran parte del país

La combinación de sistemas atmosféricos genera precipitaciones intensas, oleaje elevado y temperaturas diversas, afectando tanto zonas costeras como el interior del territorio

Pronóstico del clima en México

La mañanera de hoy 9 de octubre | En vivo

Desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó sobre diversos temas y respondió preguntas de la prensa

La mañanera de hoy 9
MÁS NOTICIAS

NARCO

Cae ‘Llanero’, presunto reclutador y

Cae ‘Llanero’, presunto reclutador y extorsionador del sector limonero en Michoacán

La guerra interna del Cártel de Sinaloa vacía Badiraguato, cuna de ‘El Chapo’ Guzmán

Diputada Hilda Araceli Brown: juez rechaza descongelar sus cuentas tras sanción por vínculos con ‘La Mayiza’

Policía de Jalisco asegura vehículo “monstruo” en Teocaltiche, territorio del CJNG

Arrestan en Sonora a chofer que llevaba cargamento de fentanilo oculto en el camarote de un tráiler

ENTRETENIMIENTO

Rey Grupero desmiente supuesto romance

Rey Grupero desmiente supuesto romance entre Lupillo Rivera y Belinda: “Ni te topa”

Filtran video de Belinda y Lupillo Rivera, internautas señalan actitud incómoda de la cantante

Flor Amargo denuncia supuesta estafa al comprar cámara de 40 mil pesos

Leonardo revela primeras imágenes de la fiesta de cumpleaños de Ángela Aguilar y le dedica emotivo mensaje: “Seguirá brillando”

Tras años distanciadas y disputas por el nombre del grupo, Paty Sirvent anuncia el regreso de Jeans y fusión con JNS

DEPORTES

Confirman que Julio César Chávez

Confirman que Julio César Chávez Jr. tendrá su propio corrido: “Espérenlo muy pronto”

Cuánto vale Gilberto Mora: agente de la joya mexicana revela el precio para ofertarlo en Europa

Rommel Pacheco en la CONADE: ¿Qué ha logrado el ex clavadista al frente del deporte mexicano en su primer año?

Muere en México a los 17 años Arturo Gatti Jr., hijo de la leyenda del boxeo

¿Qué equipo de la Liga MX dirigió Miguel Ángel Russo, que falleció a los 69 años de edad?