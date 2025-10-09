México

‘Malcolm el de en medio’ sorprende a fans en Monterrey al usar transporte del aeropuerto

El hecho se viralizó mientras el actor Frankie Muniz se dirigía a participar en la DesertCon Monterrey 2025

Por Jesús F. Beltrán

La actitud del actor contrastó
La actitud del actor contrastó con polémicas de otras figuras públicas y generó comentarios positivos.

Frankie Muniz, actor estadounidense famoso por su papel protagónico en “Malcolm el de en medio”, se convirtió en tendencia en redes sociales tras ser grabado utilizando el transporte interno del Aeropuerto Internacional de Monterrey. El video rápidamente se viralizó, generando comentarios de sorpresa, humor y debate entre los usuarios.

El incidente ocurrió mientras Muniz se dirigía al evento inaugural de DesertCon en Monterrey, un festival dedicado a la cultura geek, el cine, los cómics, el anime y los videojuegos. La presencia del actor en el evento permitió a sus seguidores interactuar con él y tomarse fotografías, aunque en el aeropuerto, su tránsito por el transporte interno pasó inadvertido para algunos viajeros.

Usuarios de redes sociales no tardaron en hacer bromas sobre la situación, jugando con referencias al personaje que lo hizo famoso. Frases como “Malcolm el del metro” o “Cuando estás atrapado en el medio con Malcolm” se volvieron virales, aludiendo tanto a la expresión “en el medio” como a su emblemático personaje. Algunos internautas se mostraron confundidos sobre su identidad y cuestionaron por qué nadie le solicitó una foto en el aeropuerto.

Frankie Muniz ha firmado un
Frankie Muniz ha firmado un contrato de tiempo completo con Ford como piloto de NASCAR (Créditos: Instagram/Frankie Muniz)

El hecho también generó comparaciones con otras figuras públicas. La actitud de Muniz, quien utilizó un transporte común entre terminales, fue vista como “humilde” por algunos internautas, contrastando con la polémica protagonizada por el senador Gerardo Fernández Noroña y sus viajes en jets privados. Otros recordaron la visita de Katy Perry al programa “Venga la Alegría”, donde la cantante estadounidense se mostró desorientada frente a situaciones cotidianas.

La confusión y el humor en redes no se detuvieron ahí. Varios usuarios notaron un supuesto parecido entre Frankie Muniz y el cantante Cristian Castro, llegando a comentar sarcásticamente que el actor en realidad podría ser Castro. Otros bromearon con que el actor terminó utilizando transporte público simplemente para llegar a su “trabajo” en la DesertCon.

El actor de “Malcolm el de en medio” fue grabado mientras se dirigía a DesertCon, generando un video viral. Crédito: redes sociales

Entre los comentarios más destacados se encontraron: “Se ve más decepcionado que Katy Perry en Venga la Alegría”, “Mientras tanto el ‘larroña’ usando jets privados”, “Ese es Cristian Castro no mms” y “Al final sí acabó yéndose al trabajo en camión”. Estas publicaciones rápidamente se multiplicaron, mostrando la creatividad irónica de los internautas ante una situación que, aunque cotidiana, involucraba a una estrella internacional.

Frankie Muniz continuará su participación en DesertCon Monterrey, donde se espera que ofrezca paneles, firmas de autógrafos y sesiones de fotos con sus fanáticos. Este tipo de eventos buscan acercar a figuras del entretenimiento con los seguidores de la cultura geek y, en este caso, Muniz aprovechó la oportunidad para interactuar directamente con sus admiradores en México.

