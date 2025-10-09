México

La hierba ideal para desintoxicar el estómago, bazo y páncreas, que pocos conocen o saben usar de forma correcta

Esta planta ha sido utilizado durante siglos en la medicina tradicional por sus propiedades depurativas y medicinales

Por Marco Ruiz

La hierba ideal para desintoxicar
La hierba ideal para desintoxicar el estómago, bazo y páncreas, que pocos conocen o saben usar de forma correcta

El diente de león es una planta comúnmente identificada como hierba silvestre, pero desde hace siglos forma parte de la medicina tradicional por sus propiedades relacionadas con la depuración y el cuidado de la salud.

Su uso adecuado puede aportar beneficios en el funcionamiento del sistema digestivo y el metabolismo. Esta especie es valorada por su efecto positivo sobre el estómago, el bazo y el páncreas. A continuación se detallan formas de aprovechar sus componentes mediante recomendaciones de consumo adaptadas a las necesidades individuales.

Apoyo al estómago: favorece la digestión y alivia molestias

El diente de león contiene compuestos como la inulina, fibra prebiótica que ayuda a estimular el desarrollo de bacterias beneficiosas en el intestino, promoviendo una digestión saludable. Este efecto también contribuye a aliviar la hinchazón, el estreñimiento y los trastornos digestivos leves.

¿Cómo usarlo? Para mejorar la digestión, se recomienda consumir el diente de león en forma de té o infusión. Utiliza una cucharadita de hojas secas por taza de agua caliente y bébelo después de las comidas principales.

Desintoxicación del bazo y el páncreas

El diente de león es conocido por su capacidad para estimular procesos de limpieza en órganos como el bazo y el páncreas. Su contenido en antioxidantes, como flavonoides y vitaminas A y C, ayuda a reducir el estrés oxidativo en estas glándulas, favoreciendo una mejor regulación de los niveles de glucosa en sangre y el adecuado funcionamiento metabólico.

El diente de león es
El diente de león es una planta conocida por tener propiedades curativas. Foto: Wikimedia, Matthew Bellemare

¿Cómo usarlo? Puedes incluirlo en tu rutina en forma de diente de león en polvo, mezclándolo en jugos o batidos verdes. Dosifica media cucharadita por porción, asegurándote de no excederte en el consumo para evitar efectos secundarios indeseados.

Infusión caliente: una receta práctica para aprovechar sus beneficios

La infusión de diente de león es una forma sencilla y efectiva de extraer las propiedades depurativas y antioxidantes de esta planta. Para prepararla, necesitarás los siguientes ingredientes:

  • 1 cucharadita de hojas secas de diente de león o media cucharadita de su versión en polvo
  • 1 taza de agua caliente
  • Opcional: una rodaja de limón o un poco de miel natural para enriquecer el sabor

Preparación:

  • Hierve el agua y añade la hierba o el polvo de diente de león.
  • Deja reposar la mezcla durante 5 a 10 minutos.
  • Cuela la infusión y endúlzala al gusto, si lo deseas.

Bebe esta preparación una vez al día, preferentemente en ayunas o después de comidas pesadas, para maximizar los efectos en los sistemas digestivo y metabólico.

Riesgos de descuidar el páncreas, el estómago y el bazo

El funcionamiento óptimo de estos órganos es crucial para la salud general. La disfunción del páncreas puede provocar problemas serios como diabetes, pancreatitis o dificultad en la digestión de grasas; mientras que un estómago desbalanceado puede derivar en gastritis, acidez crónica o úlceras. Por su parte, un bazo sobrecargado puede afectar la producción de células inmunitarias.

El deterioro de estos órganos no solo afecta el bienestar inmediato, sino que también tiene repercusiones a largo plazo en el sistema inmunológico y el equilibrio metabólico.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Un consejo clave para el lector

Es necesario recordar que el diente de león no es un producto milagroso. Aunque es un complemento natural con propiedades benéficas, su eficacia dependerá de un estilo de vida saludable basado en una dieta equilibrada, ejercicio regular y, sobre todo, la supervisión de un médico, nutriólogo o dietista. Antes de incluir esta o cualquier otra hierba en tu dieta, consulta con un especialista para garantizar un consumo adecuado.

medicina tradicionalsaludbeneficiosestilo de vidadiente de leónestómagobazopáncreasmexico-recetasmexico-noticiasplanta medicinal

