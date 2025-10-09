INE promoverá autoevaluación y optimización de recursos ante reforma electoral

Este miércoles se llevó a cabo la tercera audiencia pública estatal para la reforma electoral en Sonora. El encuentro fue encabezado por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez; el gobernador, Alfonso Durazo y por la presidenta del INE, Guadalupe Taddei. (Crédito: X | @rosaicela_)

La presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, aseguró que el organismo está abierto a cambios en su estructura y enfatizó la necesidad de debatir sobre la eficiencia y el costo de la democracia. Durante su participación ante integrantes de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, así como frente al gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, y la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, Taddei destacó que el instituto debe realizar una autoevaluación crítica para identificar áreas de oportunidad y optimizar recursos sin comprometer la calidad de los procesos electorales.

“Estoy convencida de que el instituto no se niega al cambio, al contrario, creo que su vocación es contribuir a la discusión nacional y aportar, desde una visión técnica, ideas sobre cómo nuestra democracia puede y debe atender al contexto actual”, afirmó la funcionaria. Subrayó que la sociedad tiene derecho a que cada peso invertido en el INE se traduzca en mayor confianza y certeza en los comicios.

Taddei indicó que el debate sobre la reforma electoral debe considerar la eficiencia como un factor clave, pero sin sacrificar equidad ni confiabilidad. Señaló que los procesos electorales no deben verse como un gasto aislado, sino como una inversión en la estabilidad democrática del país. Destacó que la optimización de recursos debe combinarse con la preservación de los estándares de calidad que han costado años de construcción institucional.

Defiende permanencia de los OPLE

En su intervención, la presidenta del INE defendió la permanencia de los Organismos Públicos Locales (OPLE), argumentando que son esenciales para garantizar que los procesos electorales mantengan estándares homogéneos en todas las entidades del país.

“No podemos dejar de lado la experiencia y la capacidad operativa que hoy nos brindan los OPLE. Por ello, necesitamos una reforma que dote a la autoridad electoral de herramientas precisas para responder a las demandas actuales”, afirmó.

Además, resaltó que la confianza de la ciudadanía es el activo más valioso del instituto y que cualquier cambio en la estructura del INE debe priorizar su preservación. Taddei afirmó que el instituto debe recuperar la visión con la que fue creado: servir a la gente y fortalecer la credibilidad en las elecciones.

El llamado de Taddei apunta a un diálogo técnico y constructivo sobre la reforma electoral, en el que se combine la eficiencia administrativa con la protección de la legitimidad y transparencia de los comicios. Al mismo tiempo, busca que los legisladores y autoridades consideren los procesos electorales como una inversión estratégica que asegura la estabilidad política y la confianza social en la democracia mexicana.