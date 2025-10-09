México

Flor de cempasúchil: ¿Cómo cuidar esta planta para mantenerla viva?

Los cuidados adecuados harán que las flores conserven su olor y color

Por Jesús Tovar Sosa

Guardar
Esta emblemática flor requiere cuidados
Esta emblemática flor requiere cuidados específicos. Foto: (iStock)

La flor de cempasúchil (Tagetes erecta), con su vibrante color naranja y aroma inconfundible, es la reina de las celebraciones de otoño, especialmente en Día de Muertos. Si has adquirido una maceta de esta hermosa flor para adornar tu hogar o tu ofrenda, querrás que se mantenga exuberante y radiante el mayor tiempo posible. Aunque es una planta robusta, necesita cuidados específicos para prosperar en maceta.

El primer secreto para un cempasúchil feliz es el sol. Esta flor es originaria de climas cálidos y necesita recibir mucha luz solar directa a lo largo del día, idealmente entre seis y ocho horas. Si la tienes en interiores, colócala cerca de una ventana orientada al sur o al oeste donde reciba la luz más intensa. Sin suficiente sol, sus flores se marchitarán rápidamente y el follaje se debilitará.

En cuanto al riego, el cempasúchil en maceta requiere atención. Necesita un riego constante pero moderado. La regla de oro es mantener la tierra húmeda, pero nunca encharcada. Antes de volver a regar, mete tu dedo unos dos centímetros en la tierra; si la sientes seca, es momento de hidratarla. El exceso de agua es el enemigo número uno de la flor en maceta, ya que puede provocar la pudrición de la raíz.

Estás flores necesitan de abundante
Estás flores necesitan de abundante luz solar directa. REUTERS/Henry Romero

Asegúrate de que tu maceta tenga agujeros de drenaje eficientes para que el exceso de agua pueda salir sin problemas.

El tipo de sustrato también es crucial. Utiliza una mezcla de tierra de jardín con un poco de turba o perlita para asegurar un buen drenaje y aireación de las raíces. Una tierra compactada y pesada impedirá que el agua fluya y asfixiará la planta.

Si bien la mayoría de las veces el cempasúchil se compra ya florecido, es importante practicar la poda de mantenimiento. Esto se reduce a retirar las flores y hojas marchitas (lo que se conoce como deadheading). Al quitar estas flores viejas, le indicas a la planta que no debe gastar energía en producir semillas, sino en generar nuevas flores. Hazlo cortando el tallo de la flor marchita justo por encima de la siguiente hoja o brote.

En cuanto a la nutrición, si el cempasúchil está en su etapa de floración, puedes ayudarlo con un fertilizante líquido rico en potasio y fósforo (los números NPK suelen ser más bajos en nitrógeno y más altos en P y K, como un 10-20-20).

La flor de cempasúchil se
La flor de cempasúchil se ha convertido en un símbolo del otoño y sus festejos. Foto: (iStock)

Aplica este fertilizante diluido cada dos o tres semanas mientras la planta esté en su pico de floración. Sin embargo, si tu planta ya luce fuerte y con muchas flores al comprarla, no es necesario fertilizarla de inmediato.

Como muchas flores, el cempasúchil puede ser atacado por plagas, especialmente la araña roja y el pulgón. Revisa regularmente la parte inferior de las hojas en busca de pequeños insectos o telarañas finas. Si encuentras alguna plaga, puedes combatirla con una solución de agua y jabón neutro, rociando la planta por completo.

Si sigues estos sencillos pasos—asegurando sol directo, un riego equilibrado y retirando las flores viejas—tu cempasúchil conservará su intenso color y aroma, honrando la tradición y alegrando tu espacio durante toda la temporada.

Temas Relacionados

Flor de cempasúchilCempasúchilDía de MuertosPlantasmexico-noticias

Más Noticias

Estatus de los vuelos en vivo: demoras y cancelaciones en el AICM

El aeropuerto capitalino da a conocer en tiempo real el estado de todos sus vuelos

Estatus de los vuelos en

¿Contingencia ambiental en CDMX? Esta es la calidad del aire del 8 de octubre

Todos los días y a cada hora, la Dirección de Monitoreo Atmosférico publica el estado del del oxígeno en la capital del país y zona conurbada del Edomex. Aquí el reporte de las 15:00

¿Contingencia ambiental en CDMX? Esta

Información en tiempo real: estaciones del Metrobús sin servicio este 8 de octubre

Inaugurado el 19 de junio de 2005, actualmente transporta a más de 22 millones de usuarios al año

Información en tiempo real: estaciones

Temblor hoy 9 de octubre en México: se registrí un sismo de magnitud 4.1 en Chiapas

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos este miércoles

Temblor hoy 9 de octubre

Cuáles son los beneficios de tomar jugo de calabaza con espinaca y piña en ayunas

Esta mezcla de verduras y frutas frescas ofrece vitaminas esenciales

Cuáles son los beneficios de
MÁS NOTICIAS

NARCO

La guerra interna del Cártel

La guerra interna del Cártel de Sinaloa vacía Badiraguato, cuna de ‘El Chapo’ Guzmán

Diputada Hilda Araceli Brown: juez rechaza descongelar sus cuentas tras sanción por vínculos con ‘La Mayiza’

Policía de Jalisco asegura vehículo “monstruo” en Teocaltiche, territorio del CJNG

Arrestan en Sonora a chofer que llevaba cargamento de fentanilo oculto en el camarote de un tráiler

Van 89 bolsas con restos humanos recuperadas en fosa clandestina de Zapopan, Jalisco: ya son más de 300 en tres sitios

ENTRETENIMIENTO

Rey Grupero desmiente supuesto romance

Rey Grupero desmiente supuesto romance entre Lupillo Rivera y Belinda: “Ni te topa”

Filtran video de Belinda y Lupillo Rivera, internautas señalan actitud incómoda de la cantante

Flor Amargo denuncia supuesta estafa al comprar cámara de 40 mil pesos

Leonardo revela primeras imágenes de la fiesta de cumpleaños de Ángela Aguilar y le dedica emotivo mensaje: “Seguirá brillando”

Tras años distanciadas y disputas por el nombre del grupo, Paty Sirvent anuncia el regreso de Jeans y fusión con JNS

DEPORTES

Confirman que Julio César Chávez

Confirman que Julio César Chávez Jr. tendrá su propio corrido: “Espérenlo muy pronto”

Cuánto vale Gilberto Mora: agente de la joya mexicana revela el precio para ofertarlo en Europa

Rommel Pacheco en la CONADE: ¿Qué ha logrado el ex clavadista al frente del deporte mexicano en su primer año?

Muere en México a los 17 años Arturo Gatti Jr., hijo de la leyenda del boxeo

¿Qué equipo de la Liga MX dirigió Miguel Ángel Russo, que falleció a los 69 años de edad?