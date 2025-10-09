FES Zaragoza anuncia paro de actividades a partir de hoy: estudiantes demandan más seguridad

FES Zaragoza se va a paro. Crédito: X/@unam_fesz

La Facultad de Estudios Superiores (FES) Zaragoza de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) inició este miércoles un paro general de actividades, tras la decisión adoptada por la asamblea estudiantil en el campus 1.

La determinación incluye el resguardo de los campus 1 y 2 por parte de integrantes de la asamblea desde las 21:00 horas de este 8 de octubre y responde formalmente a la voluntad del alumnado de entablar diálogo con las autoridades respecto al pliego petitorio entregado y la respuesta institucional emitida el 6 de octubre, según comunicó la dirección de la facultad a través de un comunicado.

(Comunicado)

Ola de amenazas en la UNAM

El paro ocurre tras una secuencia de incidentes que han incrementado la tensión en el plantel. Hace casi tres semanas, la FES Zaragoza suspendió actividades por una amenaza de bomba.

Sin embargo, este 7 de octubre se reportó el hallazgo de mensajes intimidatorios en baños del primer piso del edificio A3 y la planta baja del L1.

Los papeles, escritos de manera similar a los hallados días previos en FES Acatlán y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS), advertían: “Algo malo pasará, no crean que la FES Zaragoza se salvó, el día de mañana habrá un tiroteo en ambos campus, lleno de un mar de sangre, nosotros no andamos con mamad*s, no intenten averiguar quienes somos. Esta no es una nota mal escrita en una hoja de cuaderno”.

Las autoridades de la FES Zaragoza respondieron cerrando los baños y asegurando la evidencia. Se redactó el acta de hechos respectiva y se notificó a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), que inició peritajes, recabó grabaciones y registros de acceso y abrió una carpeta de investigación. El procedimiento siguió el patrón adoptado en otros planteles afectados por amenazas recientes dentro de la UNAM.

Demandan seguridad

En este contexto, la UNAM comunicó que, junto con la FGJCDMX y la Policía Cibernética, ya identificó a dos presuntos responsables de la difusión de mensajes amenazantes en la FES Zaragoza. Los señalados fueron citados a declarar y se continuará el proceso legal para determinar su implicación.

El ambiente universitario se encuentra marcado por un clima de tensión derivado de diversas amenazas a instalaciones de la UNAM. Según información de la Fiscalía capitalina, actualmente existen 19 investigaciones abiertas derivadas de denuncias de alumnos y docentes.

Cabe apuntar que, horas antes al paro anunciado en la FES Zaragoza, se reportó que algunas personas intentaron tomar la Facultad de Derecho de la UNAM sin éxito.

Estos hechos ocurren después del asesinato de un estudiante en el CCH Sur, registrado el 22 de septiembre, un hecho que detonó una serie de manifestaciones, paros y protestas en distintos planteles de la UNAM. A partir de ese incidente, se incrementaron los reportes de amenazas de bomba y mensajes intimidatorios en diversas facultades y escuelas, lo que ha generado un ambiente de alerta y ha obligado a las autoridades universitarias a revisar los protocolos.