México

FES Zaragoza anuncia paro de actividades a partir de hoy: estudiantes demandan más seguridad

La FES Zaragoza de la UNAM entró en paro general tras la decisión de su asamblea estudiantil, que exige diálogo con las autoridades

Por Anayeli Tapia Sandoval

Guardar
FES Zaragoza se va a
FES Zaragoza se va a paro. Crédito: X/@unam_fesz

La Facultad de Estudios Superiores (FES) Zaragoza de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) inició este miércoles un paro general de actividades, tras la decisión adoptada por la asamblea estudiantil en el campus 1.

La determinación incluye el resguardo de los campus 1 y 2 por parte de integrantes de la asamblea desde las 21:00 horas de este 8 de octubre y responde formalmente a la voluntad del alumnado de entablar diálogo con las autoridades respecto al pliego petitorio entregado y la respuesta institucional emitida el 6 de octubre, según comunicó la dirección de la facultad a través de un comunicado.

(Comunicado)
(Comunicado)

Ola de amenazas en la UNAM

El paro ocurre tras una secuencia de incidentes que han incrementado la tensión en el plantel. Hace casi tres semanas, la FES Zaragoza suspendió actividades por una amenaza de bomba.

Sin embargo, este 7 de octubre se reportó el hallazgo de mensajes intimidatorios en baños del primer piso del edificio A3 y la planta baja del L1.

Los papeles, escritos de manera similar a los hallados días previos en FES Acatlán y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS), advertían: “Algo malo pasará, no crean que la FES Zaragoza se salvó, el día de mañana habrá un tiroteo en ambos campus, lleno de un mar de sangre, nosotros no andamos con mamad*s, no intenten averiguar quienes somos. Esta no es una nota mal escrita en una hoja de cuaderno”.

Las autoridades de la FES Zaragoza respondieron cerrando los baños y asegurando la evidencia. Se redactó el acta de hechos respectiva y se notificó a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), que inició peritajes, recabó grabaciones y registros de acceso y abrió una carpeta de investigación. El procedimiento siguió el patrón adoptado en otros planteles afectados por amenazas recientes dentro de la UNAM.

Demandan seguridad

Crédito: Feria del libro/Facultad de
Crédito: Feria del libro/Facultad de Medicina

En este contexto, la UNAM comunicó que, junto con la FGJCDMX y la Policía Cibernética, ya identificó a dos presuntos responsables de la difusión de mensajes amenazantes en la FES Zaragoza. Los señalados fueron citados a declarar y se continuará el proceso legal para determinar su implicación.

El ambiente universitario se encuentra marcado por un clima de tensión derivado de diversas amenazas a instalaciones de la UNAM. Según información de la Fiscalía capitalina, actualmente existen 19 investigaciones abiertas derivadas de denuncias de alumnos y docentes.

Cabe apuntar que, horas antes al paro anunciado en la FES Zaragoza, se reportó que algunas personas intentaron tomar la Facultad de Derecho de la UNAM sin éxito.

Estos hechos ocurren después del asesinato de un estudiante en el CCH Sur, registrado el 22 de septiembre, un hecho que detonó una serie de manifestaciones, paros y protestas en distintos planteles de la UNAM. A partir de ese incidente, se incrementaron los reportes de amenazas de bomba y mensajes intimidatorios en diversas facultades y escuelas, lo que ha generado un ambiente de alerta y ha obligado a las autoridades universitarias a revisar los protocolos.

Temas Relacionados

FES ZaragozaparoUNAMmexico-noticias

Más Noticias

Michoacán espera aumento en la población de mariposas monarca para este 2025

Esfuerzos en conservación y la mejora del clima han permitido que este insecto tenga mayores oportunidades de sobrevivir y completar su ciclo de vida

Michoacán espera aumento en la

Diputada Hilda Araceli Brown: juez rechaza descongelar sus cuentas tras sanción por vínculos con ‘La Mayiza’

La UIF congeló activos y cuentas de la legisladora de Morena luego de que EEUU la señalara de formar parte de una red al servicio del Cártel de Sinaloa

Diputada Hilda Araceli Brown: juez

Policía de Jalisco asegura vehículo “monstruo” en Teocaltiche, territorio del CJNG

Dentro del vehículo se encontraron más de 50 cartuchos de armas de fuego

Policía de Jalisco asegura vehículo

Cuándo y en qué estados aplica el cambio de horario de invierno

El horario de invierno no aplica en todas las entidades del país, por ello debes conocer los lugares en dónde si se hará el cambio

Cuándo y en qué estados

Cuáles son los beneficios a la salud de comer frutas deshidratadas

Una vez deshidratadas, las frutas pueden almacenarse durante meses sin refrigeración, siempre que se conserven en lugares frescos y secos

Cuáles son los beneficios a
MÁS NOTICIAS

NARCO

Diputada Hilda Araceli Brown: juez

Diputada Hilda Araceli Brown: juez rechaza descongelar sus cuentas tras sanción por vínculos con ‘La Mayiza’

Policía de Jalisco asegura vehículo “monstruo” en Teocaltiche, territorio del CJNG

Arrestan en Sonora a chofer que llevaba cargamento de fentanilo oculto en el camarote de un tráiler

Van 89 bolsas con restos humanos recuperadas en fosa clandestina de Zapopan, Jalisco: ya son más de 300 en tres sitios

Detienen a seis policías de Buenavista, Michoacán, y Guardia Civil toma control de la seguridad del municipio

ENTRETENIMIENTO

Tras años distanciadas y disputas

Tras años distanciadas y disputas por el nombre del grupo, Paty Sirvent anuncia el regreso de Jeans y fusión con JNS

Además de Jimena Longoria, otra ex conductora de Venga la Alegría se une a Las Estrellas Bailan en Hoy

Prime Video: Así quedo el top de las mejores películas de la plataforma en México

Hijo de Chespirito afirma que no se disculpará con Florinda Meza tras hate desatado por ‘Sin querer queriendo’

José Eduardo compara a Eugenio Derbez con Chabelo tras declaraciones de Victoria Ruffo sobre su rol de papá

DEPORTES

Confirman que Julio César Chávez

Confirman que Julio César Chávez Jr. tendrá su propio corrido: “Espérenlo muy pronto”

Cuánto vale Gilberto Mora: agente de la joya mexicana revela el precio para ofertarlo en Europa

Rommel Pacheco en la CONADE: ¿Qué ha logrado el ex clavadista al frente del deporte mexicano en su primer año?

Muere en México a los 17 años Arturo Gatti Jr., hijo de la leyenda del boxeo

¿Qué equipo de la Liga MX dirigió Miguel Ángel Russo, que falleció a los 69 años de edad?